Tipy na víkend 7. a 8. března: Na Znojemsku začíná sezona koštů

Do Miroslavi a do Těšetic za vínem, do Boskovštejna ještě na masopust a třeba do Plenkovic na dětský karneval se mohou o víkendu lidé vydat na Znojemsku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík