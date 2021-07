Znojemsko – Dunění děl, salvy z mušket i cinkot sklenek vína bude v sobotu znít v Dobšicích u Znojma. Na den přesně po 212 letech si příznivci vojenské historie od dvou odpoledne připomenou těžké závěrečné boje tažení napoleonských válek roku 1809. Ahned poté odmašírují koštovat víno do otevřených sklepůCelý vzpomínkový program začne už v pátek. „V pět hodin odpoledne vyjede naše jízda do ulic Znojma a projede historickým centrem města k hradu. V půl desáté večer pak při tradiční pietní chvilce uctíme památku padlých v bitvě na louckém vojenském hřbitově,“ uvedl hlavní organizátor Ivan Vystrčil z pořádajícího spolku Acaballado. Ukázku bojů u Dobšic, přímo v místech, kde se rakouské a napoleonské armády v roce 1809 tvrdě potýkaly, chystají pořadatelé na sobotní druhou hodinu odpoledne. A doufají, že velení tentokrát nepřevezme generál Liják. „Pevně věřím, že loňský rok, kdy jsme bojovou ukázku museli pro celodenní vytrvalý déšť zrušit, zůstane za ta léta, co připomínku pořádáme, jedinou výjimkou. Chceme divákům ukázat, co jsme loni předvést nemohli. Bitevní ukázka bude opět končit atraktivním střetem v brodu řeky Dyje, kam se děj postupně přesune,“ uvedl Vystrčil.

Do pole se i letos chystá na dvě stě milovníků vojenské historie, asi dvacet koní a několik děl. „Opět očekáváme naše přátele z Polska, kteří se bitvy účastní pravidelně. Bitevní ukázka bude letos zajímavá i pro ty, kdo jsou v Dobšicích už pravidelnými hosty. Bojiště bude letos jinak pootočené, abychom střety ukázali zase z jiného úhlu a nový je i doprovodný komentáře. Dosud jsme vyprávěli příběh českého vojáka Jana Nepomuka Prokeše, letos dáme slovo jeho budoucímu švagrovi Jeanu Pierrovi Bardierovi a na boje u Znojma se tak podíváme francouzským pohledem,“ poukázal šéf organizátorů historického programu Vystrčil.Dobšická bitva už má pravidelné návštěvníky. „Když člověk vidí, co dokáže udělat těch asi dvě stě aktérů, alespoň trochu si představí, jaká řež a na jak velkém území to byla, když se do sebe pod Znojmem pustily celé armády. A příjemná je pak i ta procházka mezi sklípky, samozřejmě,“ hodnotil svoje zážitky Jaroslav Kučera ze Znojemska. I letos totiž v sobotu zvou dobšičtí vinaři na Dobývání dobšických sklípků. „Své sklepy letos otevře čtyřiadvacet našich vinařů. Přátele dobrých vín v nich uvítáme od jedné hodiny odpoledne do deváté hodiny večer. Chybět nebude hudba a dobré občerstvení. A letos přijdou do sklepů hned po bitvě i vojáci obou bojujících armád. Na pochod z bojiště je sklepům se dají kolem půl čtvrté odpoledne,“ uvedli pořadatelé. Připomínka napoleonské bitvy u Znojma z roku 1809 skončí v neděli, kdy bude u Suchohrdel připravená závěrečná bojová ukázka. Vstup na obě ukázky je volný.

Další tipy ze Znojemska

Galakoncert Pavla Šporcla

KDY: pátek od 18.00

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: 490 korun

Galakoncertem Pavla Šporcla začne v pátek sedmnáctý ročníku Hudebního festivalu Znojmo. Houslový virtuóz koncertem současně oslaví patnáct let své spolupráce s festivalem jako jeho patron. Koncert začne v šest hodin odpoledne na nádvoří Jihomoravského muzea ulici Přemyslovců, v případě deště v kostele svatého Mikuláše.

Tour de varhany

KDY: neděle, 11.00

KDE: začátek v kostele Panny Marie a svatého Václava v Louce

ZA KOLIK: 350 korun

Tradiční festivalový program zaměřený na varhanní hudbu a zajímavé a hodnotné varhany začne letos opět v neděli hodinu před polednem ve znojemské Louce. Další varhany Martin Jakubíček rozezvučí hodinu po poledni v kostele svatých Cyrila a Meroděje v Rybníkách a v půl třetí odpoledne v kostele svaté Kunhuty ve Vedrovicích.

DALŠÍ TIPY

Brno a Brněnsko

Tři sestry na Špilberku

KDY: sobota od 18.30

KDE: Brno, hrad Špilberk

ZA KOLIK: od 490 korun

Letní koncertní šňůra populárních rockových veteránů Tři sestry se v sobotu zastaví v Brně. Na turné Sex drógy a rokenról muzikanti plánují oslavit šestatřicet let trvání kapely. „Na pódiu budeme celé léto slavit návrat k bigbítu, pivu, klobásám a družné radost,“ lákali rockeři. Koncert začne v půl sedmé večer, areál na brněnském Špilberku bude otevřený od čtyř hodin odpoledne. Vstupné je od 490 korun. Již příští víkend zaplní letní scénu na hradě Shakespearovské slavnosti.

Meruňkový jarmark

KDY: sobota od 10.00

KDE: Židlochovice

Ochutnat čerstvě utržené meruňky z kopce nad Židlochovicemi, kterému se říká Výhon, mohou zájemci na Meruňkovém jarmarku v Židlochovicích. Příchozí ochutnají nejen židlochovické meruňky, ale bude i meruňkovice, meruňkové knedlíky, meruňkové víno, meruňkový sekt a jako bonus uvidí kuchařská show. Letošní soutěže o nejlepší meruňkovici a pojídání meruněk a knedlíků se konat nebudou. Jarmark začne v sobotu dopoledne.

Prohlídka kapucínské hrobky

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno, Kapucínské náměstí

Do známé hrobky brněnského kláštera kapucínů i do jeho pozoruhodné barokní knihovny mohou v sobotu nahlédnout návštěvníci při komentovaných prohlídkách. Začínají ve dvě hodiny odpoledne. Sraz je v pokladně hrobky u Kapucínského náměstí, vstup na prohlídku je pro zájemce zdarma.

Festival Uprostřed

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno, centrum města

ZA KOLIK: zdarma

Festival Uprostřed pokračuje v centru Brna i v těchto dnech. V pátek od sedmi hodin večer zazní na nádvoří staré radnice hudba na přání. V neděli se na zábavu pod širým nebem mohou těšit nejmenší děti. Ve tři a v pět hodin uvidí na Moravském náměstí pohádku O zrzavé vlčici. V pondělí roztančí náměstí Svobody balet s představením Nocturne. Diváky čeká miniatura současného tance inspirovaná hudbou Frédérica Chopina v kolektivní choreografii tanečníků Národního divadla Brno. Vstup na všechny akce je zdarma. Festival trvá do konce prázdnin.

Blanensko

Festival pro židovskou čtvrť Boskovice

KDY: do neděle

KDEe: Boskovice

ZA KOLIK: 900 korun permanentka

Až do neděle budou Boskovice patřit dalšímu ročníku mnohotvárného a mnohožánrového festivalu pro židovskou čtvrť. Tomu letošnímu dali pořadatelé motto Čas se konečně vrátit. „Zdá se, že letošní devětadvacátý ročník bude možné zažít v téměř nezměněné podobě. Hosté se mohou těšit na koncerty, divadlo, výstavy, filmy, přednášky, čtení i setkání s přáteli,“ lákají pořadatelé. Na hudebních scénách vystoupí například Monika Načeva a Zdivočelí koně. Uskupení Midi lidi na festivalu představí svá dvě nová alba, přijede také klasika alternativní scény Zuby nehty, zahrají i Tara Fuki či Létající rabín. Na jazzovou scénu se vrací Günter Baby Sommer. Permanentka na celý festival stojí 900 korun, jednodenní vstupné je v pátek a sobotu po 500 korunách. Vstupné na jednotlivé akce je od padesáti do tří set korun.

Strongman Boskovice

KDY: sobota, 13.00

KDE: Boskovice, u zimního stadionu

Už poosmé se v sobotu na parkovišti před boskovickým zimním stadionem utkají muži a ženy silných svalů. Boskovický strongman nabídne pět mužských a čtyři ženské disciplíny, od zvedání aut a tahání kamionů po hod kládou a převracení pneumatik. Registrace soutěžících začíná hodinu po poledni. Návštěvníkům pořadatelé slibují bohatý doprovodný program a občerstvení.

Břeclavsko

Pro hrušeckou školku

KDY: pátek od 19.00

KDE: Břeclav, Pod zámkem

Mateřské škole v tornádem poničených Hruškách pomáhá parta dobrovolníků stojící za webem bv-pomoc.cz. Vedle hlídání dětí ze zasažených obcí a sběrného místa pro materiální pomoc v Břeclavi Pod zámkem připravuje skupina nadšenců také pásmo benefičních akcí na podporu hrušecké školky zničené tornádem. Začátky setkání a vystoupení budou vždy v pátek v sedm hodin večer v areálu Pod zámkem v Břeclavi.

Putování po hlohoveckých sklepech

KDY: sobota od 12.00

KDE: Hlohovec

Přes den za vínem, večer na kapelu lákají pořadatelé do Hlohovce. V sobotu chystají tamní vinaři druhý ročník putování po sklepech, letos jich otevřou pro návštěvníky čtrnáct. Sklepy budou otevřené od pravého poledne do šesti hodin navečer. Vstupné je 600 korun a zahrnuje mimo jiné kupon na koupi vína v hodnotě sto korun. Večer v sedm hodin se před kulturním domem představí oblíbená kapela Wohnout. Vstupné je 350 korun.



Kobylskými uličkami za vínem

KDY: sobota od 14.00

KDE: Kobylí

Své oblíbené setkání Kobylskými uličkami za vínem museli tamní vinaři kvůli pandemii odložit z obvyklého jarního termínu, proto se na návštěvníky o to víc těší. Letos otevřou přes dvacet sklepů. Koštování desítek vzorků zpříjemní hudba ve vinařstvích a vyzpěvování mužáků mezi sklepy otevřenými od deseti ráno do sedmi večer. Vstupné je na místě 900 korun a zahrnuje i kupony na víno v hodnotě 300 korun.

Hodonínsko

Dostaveníčko s folklorem

KDY: neděle od 18.00

KDE: Strážnice

ZA KOLIK: zdarma



Dostaveníčkem s folklorem na strážnickém náměstí Svobody odstartuje v neděli letošní Strážnické kulturní léto s bohatým programem. Tentokrát vystoupí cimbálová muzika Jožky Šťastného, zazpívají zpěváčci Strážnicka a zatančí Soubor lidových písní a tanců Žerotín. Začátek prvního letního setkání je v šest hodin odpoledne a vstup je volný.

Svátek bláznů

KDY: sobota od 15.00

KDE: Veselí nad Moravou

Hudbou, divadlem a jedinečnou atmosférou letního festivalu Svátek bláznů ožije v sobotu zámecký park ve Veselí nad Moravou. Festival každoročně přináší výběr toho nejzajímavějšího z alternativní produkce mladých či již zavedených umělců z oblasti hudby a divadla. V sobotu od tří hodin odpoledne se návštěvníci mohou těšit na Midi lidi s novým albem, exhibici slam poetry, písničkářku Alen s kapelou nebo pozoruhodný projekt Stínohry od Waxwing Theatre. Inspirativní víkend s divadelními a hudebními produkcemi pro děti i dospělé uzavře v neděli Divadelní den. Vstupné je dobrovolné.

Vyškovsko

Vystoupení Stříbrňanky

KDY: neděle od 14.00

KDE: Křižanovice u Bučovic

ZA KOLIK: 150 korun



Odpoledne pro příznivce nejen lidových melodií v podání oblíbené dechové hudby připravili na neděli pořadatelé v Křižanovicích. V areálu místního fotbalového klubu se ve dvě hodiny odpoledne milovníci dechovky sejdou už po deváté. Hrát jim bude dechová hudba Stříbrňanka ze Stříbrnic v kraji po Buchlovem. Letos vstoupila do svého druhého půlstoletí.