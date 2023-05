Tipy na víkend na Znojemsku. Dobšice zvou na Pivní festival. Znojmo na Den dětí

Poslední květnový víkend přijede na Břeclavsko, konkrétně do Zaječí zpěvačka Monika Bagárová. Poprvé zde vystoupí v Retro Clubu na okraji obce. V Rakvicích bude také veselo. Uskuteční se zde předhodové zpívání nazvané „Eště byly štyry týdně do hodů“. Znojemsko zase se svým pivním festivalem potěší nejednoho milovníka tohoto zlatavého moku. Hodonín zve na Muzejní noc. Do Kyjova zamíří první burgerový festival.

Dětský den. Ilustrační foto | Foto: Deník/Josef Rod