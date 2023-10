Před námi je víkend plný zábavy a kreativity. V pátek se v Horním parku ve Znojmě koná Dýňová stezka plná úkolů a překvapení pro děti. V sobotu se zase můžete těšit na Burčák Fest v Moravském Krumlově, který chystá spoustu skvělého burčáku, vína, a také hudby. Přijďte si užít podzimní atmosféru a radost ze společných zážitků.

ZNOJEMSKO:

Dýňová stezka

Kdy: pátek 13. října od 18.00

Kde: Horní park ve Znojmě, u restaurace Corso

Proč přijít: Oblastní charita Znojmo zve na Dýňovou stezku, která se uskuteční v pátek 13. října od 18.00 v Horním parku ve Znojmě. Děti se mohou těšit na osm stanovišť s úkoly, které budou rozmístěny po celém parku. Navíc všichni malí odvážlivci, kteří se stezky zúčastní, obdrží dárek. Program zahrnuje také opékání špekáčků i ohnivou show.

Burčák Fest v Moravském Krumlově

Kdy: sobota 14. října od 11.00

Kde: Vrabčí hájek, Moravský Krumlov

Za kolik: na místě za 250 korun

Proč přijít: Když se na vinicích začnou sklízet hrozny, je to signál k zahájení burčákové sezóny. A jak lépe oslavit tento čas v roce, než na Burčák Festu v Moravském Krumlově. Festival slibuje návštěvníkům nejen skvělý burčák, ale i vína přímo od místních vinařů. Součástí bude i hudební program. Od 13.30 vystoupí skupina Euphoria, v 16.00 se představí Ago Rock. Večer pak pokračuje koncertem skupiny Gate Crasher a završí ho kapela Prague Queen. Návštěvníci se také mohou těšit na grilování. Budou se opékat lahodné ryby, připraví se zabíjačka i burgery.

BRNĚNSKO:

Dýňová slavnost v Otevřené zahradě

Kdy: neděle 15. října od 10.00

Kde: Otevřená zahrada, Údolní 33

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: Otevřená zahrada v Brně se v neděli promění v barevný podzimní ráj plný dýní, jablíček a kulturních i kulinářských zážitků během tradiční Dýňové slavnosti. Návštěvníci si mohou vychutnat řadu aktivit a atrakcí. Loutkové divadlo Vratislava Schildera představí pohádky z pole, dvorku a zahrady. CIRKUS XOBĚ zase nabídne cirkusovou dílnu, pohádku i workshop žonglování. Večer bude završen podzimním ohněm. Dalším lákadlem mohou být kulinářské speciality z dýní, jako jsou různé druhy polévek, pečiva, sladkých dobrot a dalších pokrmů. „Přijďte si vyřezat také vlastní dýni," lákají pořadatelé.

Drakiáda

Kdy: sobota 14. října od 13.00

Kde: Dolní Kounice, louka na Šibeničním vrchu

Proč přijít: Dolní Kounice zvou v sobotu všechny děti, ale i rodiče, na Drakiádu na louce na Šibeničním vrchu. Hlavní atrakcí tohoto dne bude soutěž o nejlépe vycvičeného draka. „Připravte své draky a nechte je vzlétnout na oblohu," zvou organizátoři. Bude to nejen skvělá podívaná, ale také příležitost pro děti ukázat své dovednosti a tvořivost. Kromě soutěže bude na programu také opékání špekáčků a různé doprovodné aktivity, které zahrnou hry a zábavu pro všechny věkové kategorie.

Víkend herních legend

Kdy: sobota 14. října od 10.00

Kde: Brno, Technické muzeum

Proč přijít: Fanoušci počítačových retro her si v sobotu přijdou na své při čtvrtém ročníku turnaje ve slavných počítačových a konzolových hrách 20. století v prostorách Technického muzea v Brně. Hraje se vždy na konzolích, rozdělených do několika soutěžních stánků, za dohledu odborné poroty, která strávila spoustu hodin testováním her. Aktivně se turnaje může zúčastnit přes sto fanoušků počítačových retro her z řad veřejnosti.

Mezinárodní komiksový festival KOMA

Kdy: od 12. října do neděle 15. října

Kde: Bývalá káznice na Cejlu

Proč přijít: Festival KomiksFEST zve na nabitý program, který odstartoval již ve čtvrtek 12. října a potrvá až do neděle 15. října. Za cíl má představit široké veřejnosti to nejzajímavější, co se za uplynulý rok urodilo na domácí i zahraniční scéně v oblasti nezávislého komiksu a ilustrace. V rámci festivalu na návštěvníky čekají také výstavy. Součástí programu budou i koncerty, workshopy a živé malování, kde budou mít přítomní možnost sledovat umělce přímo při práci.

Dýňobraní

Kdy: pátek 13. října od 13.00

Kde: Komunitní zahrada Židenice u Kauflandu

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Společenské Centrum Karas Židenice zve na podzimní akci plnou zábavy a dýní. V pátek 13. října se v komunitní zahradě Židenice uskuteční Dýňobraní. Tato akce je ideální příležitostí pro rodiny s dětmi, ale i pro jednotlivce, kteří si chtějí užít podzimní atmosféru v příjemném prostředí. Program nabídne různá zábavná stanoviště nejen pro děti. Ti nejmenší se mohou těšit na malování a kreativní dílnu. Od 15.00 bude možné opékat špekáčky.

Tuřanský hode 2023

Kdy: od soboty 14. října do pondělí 16. října

Kde: Brno-Tuřany, sokolovna

Proč přijít:Tradiční hody se od soboty do pondělí uskuteční v Brně-Tuřanech. Program začne v sobotu dopoledne zvaním na hody a od osmi hodin večer bude následovat taneční zábava v sokolovně. V neděli odpoledne bude hodové dění pokračovat požehnáním v kostele a pak vyjde od sokolovny průvod krojovaných pro stárky. Nedělní program završí odpolední taneční zábava. Slavnosti budou pokračovat i v pondělí formou babských hodů v sokolovně. Po celou dobu bude hody doprovázet Dechová hudba Galánka.

BLANENSKO:

Drakiáda

Kdy: sobota 14. října od 14.00

Kde: kopec na Vinohrádkách, Boskovice

Proč přijít: Středisko volného času láká všechny milovníky podzimních radovánek na oblíbenou drakiádu. Tato tradiční akce se uskuteční v sobotu 14. října od 14.00 na kopci na Vinohrádkách v Boskovicích. Drakiáda je skvělou příležitostí pro děti, rodiče i prarodiče strávit společně podzimní odpoledne. Kromě klasického pouštění draků čekají na návštěvníky také různé hry a soutěže pro děti i dospělé. „Nezapomeňte si na akci přinést také párky, které si budete moci na místě opéct," doplňují pořadatelé.

Kreativ podzim

Kdy: sobota 14. října od 9.00

Kde: Dělnický dům Blansko

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Veletrh tvoření s názvem Kreativ podzim chystá pro návštěvníky řadu nápaditých aktivit pro děti i dospělé. Akce se koná od devíti hodin dopoledne v dělnickém domě v Blansku. Na místě budou připravené dílničky pro děti, prodejní výstava, autorská tvorba, různé výtvarné techniky a workshopy. Na své si přijdou i milovníci dekorací. Dozví se spoustu nových nápadů a technik, které následně poslouží při dekorování domova.

Gulášfest

Kdy: sobota 14. října od 12.30 (začátek degustace)

Kde: v parku na náměstí Osvobození

Proč přijít: V sobotu 14. října se v parku na náměstí Osvobození v Lysicích uskuteční 2. ročník Gulášfestu. Tuto kulinářskou akci pořádá pan David Tejkal. Celkem se utká 8 týmů o titul nejlepšího guláše. Lidé, kteří mají rádi dobré jídlo, budou mít možnost ochutnat různé druhy této pochoutky a svým hlasem rozhodnout, který letos vyhraje. Degustace začne ve 12.30.

Výlov rybníka Dymák v Jedovnicích

Kdy: 14. října od 8.00

Kde: Jedovnice

Proč přijít: Podzim, čas výlovů, je tady. Kdo má chuť na čerstvou rybu, neměl by v sobotu dopoledne vynechat tradiční výlov rybníku Dymák na okraji Jedovnic na Blanensku. Rybáři na něj zvou od osmi hodin ráno a skončit má v jednu hodinu odpoledne. V nabídce bude na hrázi stejně jako v minulosti na výběr z několika druhů ryb. „Prodávat budeme kapry, amury, tolstolobiky a další druhy ryb. Příchozí mohou na místě také ochutnat speciality z udírny. Uzeniny, maso i ryby,“ zvou na akci organizátoři.

BŘECLAVSKO:

Kotle hoří dál

Kdy: sobota 14. října od 8.30

Kde: areál pod zámkem Břeclav

Proč přijít: Pod břeclavským zámkem se to v sobotu 14. října rozpálí neostřejšími pochoutkami. Uskuteční se zde další ročník kulinářského festivalu pikantních až pálivých jídel, pod názvem "Kotle hoří dál". Kromě gulášů z nejrůznějších ingrediencí, včetně chilli, bude možné ochutnat pivo, víno a další pochutiny.

Gulášfest na Bažině

Kdy: sobota 14. října od 8.00

Kde: Břeclav, cykloterasa Bažina

Proč přijít: Už potřetí změří své síly milovníci vaření gulášů. Přihlášené týmy mají už v osm hodin ráno sraz u Cykloterasy Na Bažině. O hodinu později bude areál otevřený pro návštěvníky. Vůně chystaných pochoutek je bude dráždit celé dopoledne, ochutnávky se pak dočkají hodinu po poledni. Vyhlášení výsledků a ocenění vítězů pořadatelé plánují na čtvrtou hodinu odpoledne.

HODONÍNSKO:

Vracovské hody s věncem a káčerem

Kdy: sobota 14. října od 13.30 do neděle 15. října

Kde: Vracov

Za kolik: vstupné na hodovou zábavu od 150 korun

Proč přijít: Nadcházející víkend bude ve znamení Vracovských hodů s věncem a káčerem. Tato tradiční akce, kterou pořádá Městský kulturní klub Vracov spolu s vracovskou chasou, láká návštěvníky ze širokého okolí. Důvodem je nejen bohatý program, ale také průvod krojovaných. Lidé si tak užijí víkend naplněný atmosférou slováckých tradic, zpěvu a vína. Nebude chybět také jarmark, kolotoče a spoustu občerstvení.

Mig 21

Kdy: pátek 13. října od 19.00

Kde: Dům kultury Hodonín

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Česká hudební skupina Mig 21 se v rámci svého Podzim Tour 2023 vydává na cestu po České republice a jednou z jejích zastávek bude i Hodonín. Koncert se uskuteční v Kulturním domě v pátek 13. října od 19.00. Kapela Mig 21 je známá svými energickými vystoupeními a skvělou atmosférou, kterou na svých koncertech vytváří. Vstupenky jsou k dispozici za 490 Kč.

Hody v Hroznové Lhotě

Kdy: od pátku 13. října do neděle 15. října

Kde: Hroznová Lhota

Proč přijít: Nadcházející víkend bude v Hroznové Lhotě patřit hodovému veselí. To odstartuje v pátek ve čtyři hodiny odpoledne stavěním máje. V šest hodin je pak v chovatelském areálu připraveno hodové posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou Fraj. Sobotní obchůzka s dechovou hudbou Švitorka vyrazí v pravé poledne. Program bude pokračovat hodovou zábavou za doprovodu dechové hudby Švitorka a cimbálové muziky Mišuňk s primášem Staňou Náhlíkem. Nedělní krojový průvod vyjde od kulturního domu v deset hodin a povede ke kostelu, kde se v půl jedenácté uskuteční mše svatá.

VYŠKOVSKO:

Slavkovské hody

Kdy: sobota 13. října od 15.00 do neděle 15. října

Kde: Slavkov u Brna

Za kolik: bez vstupného

Proč přijít: Slavkovští stárci zvou na tradiční hody, které se konají o víkendu 14. a 15. října. Tato tradiční akce nabídne dny plné zábavy, hudby a kultury. V sobotu 14. října se lidé mohou těšit na krojovaný průvod městem a večerní zábavu ve Společenském centru Bonaparte, kde zahraje dechová hudba Zlaťanka. Dále bude večer pokračovat s nabitým programem - od nástupu stárků, přes folklorní pásmo a mašličkovou volenku až po půlnoční překvapení s vynášením stárků. Neděle započne průvodem od radnice, následovaný krojovanou mší svatou v chrámu Vzkříšení Páně.

Podzimní slavnost

Kdy: sobota 14. října od 15.30

Kde: hřiště Mateřského centra Radost ve Smetanových sadech

Za kolik: 80 korun/rodina

Proč přijít: Jakmile se příroda začne barvit do barevných odstínů, nastává čas podzimní slavnosti. Na jednu takovou zve Mateřské centrum Radost. Koná se ve Smetanových sadech a nabídne program pro celou rodinu. Návštěvníci ochutnají dobroty z darů podzimu a nebude chybět opékání špekáčků nad ohněm. Pořadatelé tedy prosí o přinesení vlastních věcí na opečení. Pro děti bude dále připraveno spoustu zábavy. Mohou se těšit na různé hry a soutěže, ale také na výtvarné dílničky, kde si budou moci vytvořit své vlastní podzimní výtvory.