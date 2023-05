Mikulov připravil pro všechny návštěvníky bohatý kulturní program. Od pátku do neděle se zde konají tradiční Slavnosti města. Do obce Hovorany zase zveme na procházku přírodou Moravského Toskánska. Zde mají také lidé v sobotu možnost ochutnat pestrou nabídku vín od vinařů. Na Hodonínsku v Kyjově proběhne Den pro rodinu a v nedalekém okresním městě si na své příjou rockeři a rockerky. Znojemsko nabídne putování po vinných sklepech nebo prohlídku freskové výzdoby na Zámku Vranov nad Dyjí.

ZNOJEMSKO:

Kastelánské prohlídky zaměřené na freskovou výzdobu sálu předků

Kdy: neděle 14. května od 11.00

Kde: Zámek Vranov nad Dyjí

Za kolik: od 60 korun

Proč přijít: Akce pro všechny, které zajímá detailní výklad freskové výzdoby sálu předků. „Neváhejte a přijďte si poslechnout všechny ty příběhy. Udělejte si pohodlí, ať Vás při pohledu vzhůru nebolí za krkem. Deky, polštáře nebo karimatky s sebou. Bude se na co dívat," lákají pořadatelé. Tematické prohlídky budou na jaře probíhat ve více termínech - 14.května, 28.května, 18.června a 25.června. Začátek prohlídek je vždy v 11:00 a 14:00.

Putování po sklepech

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Tasovice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Letos na návštěvníky čeká až 39 sklepů. Ty mohou prozkoumat v sobotu 13. května od desíti hodin dopoledne. V každém sklepě je možnost zakoupení skleničky, ta slouží jako vstupenka, dále katalogu a žetonů, tzv. Klementinky. Pořadatelé akci zahájí u Tasovického vinařství. Po obci bude chodit i družina v historických oblecích. Mezi jednotlivými sklepy bude jezdit vláček, a tak si návštěvníci užijí ničím nerušenou ochutnávku více než 400 vzorků vín. Akci zakončí rockovou zábavou kapela Oryon na hřišti TJ Sokol Tasovice.

BRNĚNSKO:

Kohoutovický jarmark a Festival gurmánů 2023

Kdy: neděle 14. května od 10.00

Kde: Prostranství před Poliklinikou Brno-Kohoutovice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V městské části Brno-Kohoutovice se v neděli 14. května uskuteční netradiční spojení farmářských trhů a Gastro festivalu. Akci již po čtvrté připravila pMČ Brno-Kohoutovice ve spolupráci se společností Aretra Pro. Na návštěvníky čekají čtyři minipivovary, restaurace, cider, pražírna, cukrárna, zmrzlinář, farmářské produkty, bylinky, řezník, dětské dílničky nebo soutěže degustace. Kulturní program obohatí vystoupení kapely Jambox nebo harmonikářky Terezy Kniežové Škrhákové

MINT Market Brno

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Tržnice Brno, Zelný trh

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Trh s módou, šperky, delikatesami a dalšími výrobky, které poskytují prostor tvůrcům postavit se na vlastní nohy. To je Mint Market na brněnském Zelném trhu. Zájemci budou mít možnost trhy navštívit v sobotu 13. května. „Vybírat budete moci z více než 100 krásných značek z Čech, Slovenska a Ukrajiny. Bio kosmetika, oblečení pro malé i větší, šperky z kovu, papíru, dřeva nebo plastu, kabelky nejrůznějších velikostí a tvarů, sojové svíčky, makramé nebo lapače snů," doplňují pořadatelé.

Ženáčské hody 2023

Kdy: sobota 13. května od 9.00

Kde: Říčany u Brna

Proč přijít: Ženáčské hody za doprovodu dětí se uskuteční v sobotu 13. května v Říčanech u Brna. Akce je naplánovaná na devátou hodinu dopolední, kdy lidé začnou chodit po obci a zvát na hodovou zábavu. Ve 13.30 bude program pokračovat a to hodovým průvodem vesnicí. Hudební doprovod po celý den i večer zajistí dechová hudba Petrovanka. Návštěvníci zakončí nabitou akci v osm hodin večer na krojované zábavě v kulturním domě.

Tři mušketýři

Kdy: pátek 12. května od 19.00

Kde: Zoner BOBYHALL Brno

Za kolik: od 499 korun

Proč přijít: Do Brna, konkrétně do Zoner Bobyhall, míří legendární muzikál Tři Mušketýři. Slavný příběh Alexandre Dumase vypráví o věrném přátelství a lásce. Představení plné napětí doplňuje dynamická hudba Michala Davida a Bryana Adamse, jehož hit „All For Love“ se stal ústřední písní muzikálu. Na podiu se představí například Jan Kopečný, Vojtěch Drahokoupil, Peter Pecha, Josef Vojtek, Petr Ryšavý, Stanislav Hložek nebo Josef Vágner. Vstupenky jsou od 499 korun.

Poslechněte si píseň z muzikálu:



BLANENSKO:

Oldies párty Blansko

Kdy: pátek 12. května od 21:00

Kde: Kulturní středisko města Blanska

Za kolik: 250 korun na místě

Proč přijít: Kulturní středisko zve na první Oldies Párty v Blansku, která se uskuteční v pátek 12. květnao od devíti hodin večer. Návštěvníci se vrátí v čase a znovu zažijí největší hity 80. a 90. let. „Milénium klepalo na dveře, hudba zněla do uší z walkmanů a kdo nekoukal na Eso, nebyl dost cool," vzpomínají pořadatelé. Ti také vyzývají k prohledání skříní. Na téhle party je tematický dresscode více než vítán a bude odměněn drinkem zdarma.

Zahrádka Open | Don Juan Disco

Kdy: pátek 12. května od 20.00

Kde: Park u Zámeckého skleníku

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V Boskovicích se v pátek 12. května otevře zahrádka u Zámeckého skleníku. V rámci otevření potěší Boskovice svojí návštěvou dle slov pořadatelů brněnský hitmaker, apoštol lásky, mistr erupce vtipu, chytlavých refrénů a bezstarostné atmosféry Don Juan Disco. Spolu s kytaristou Karlem rozechvějí v osm hodin večer rytmem lásky všechny návštěvníky. „V případě velmi špatného počasí zahrádku otevřeme symbolicky a akce proběhne uvnitř Zámeckého skleníku," dodávají organizátoři.

BŘECLAVSKO:

Slavnosti města Mikulov

Kdy: pátek 12. května, sobota 13. května, neděle 14. května

Kde: Náměstí Mikulov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Město Mikulov zve na třídenní oslavy města. Program rozdělený do několika míst v celém městě nabídne zábavu nejen pro rodiny s dětmi. „Obyvatelé i jeho návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní program. V průběhu tří dnů zažijí hudbu, divadlo i různé soutěže,“ lákají pořadatelé. Na Náměstí bude připravena hudební scéna, na které například v sobotu 13. vystoupí Kateřina Marie Tichá & Bandjezz, dále kapela Fast Food Orchestra nebo The Gardeners. Součástí programu bude po celý víkend také tradiční jarmark.

Hovoranskými vinohrady za vínem

Kdy: sobota 13. května od 11:00

Kde: Hovorany

Za kolik: na místě 1000 korun

Proč přijít: Spolek hovoranských vinařů zve na již 5. ročník akce Hovoranskými vinohrady za vínem. Na trase krásnou přírodou Moravského Toskánska budou mít návštěvníci možnost ochutnat výběr z nejlepších vín vinařů a také mnoho specialit k jídlu. Na celé trase bude rozmístěno přes 20 vinařských stánků. „Kromě degustace vín se můžete těšit na doprovodný program v podobě mužských sborů a večerní zábavy s cimbálkou,“ lákají pořadatelé. Během akce můžou přítomní využít také stanování v areálu u rybníka.

HODONÍNSKO:

Den pro rodinu

Kdy: sobota 13. května od 14:30

Kde: Masarykovo náměstí v Kyjově

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na zábavné odpoledne pro celou rodinu zvou organizátoři v sobotu 13. května do Kyjova. Návštěvníci se mohou těšit na parkourovou skupinu Pohybové akademie Kyjov, vystoupení DDM Kyjov, loutkové představení Dana Taraby, ale i na malování na obličej, nafukovací atrakce, kolotoč, velkou trampolínu, elektrická vozítka, kolotoč, měření tělesných hodnot, vyšetření znamének v rámci prevence, prezentaci sanitního vozu nebo ukázky první pomoci. Celý odpolednem provede novinářka a moderátorka Veronika Hollerová. „V případě nepříznivého počasí se akce ruší,“ upozorňují pořadatelé.

Rockový festival v Hodoníně

Kdy: sobota 13. května od 10:30

Kde: areál Tabáčky v Hodoníně

Za kolik: na místě 250 korun

Proč přijít: V Hodoníně to bude žít rockem. Druhou květnovou sobotu se zde odehraje Rockový festival, na kterém k tanci a poslechu zahrají skupiny BezCimbalovKa KŘIKLOUNI!, Second end nebo ExARGEMA. V rámci festivalu proběhne na místě také Guláš fest, kde bude několik kuchařů se svými guláši soutěžit o přízeň návštěvníků. „Těšit se můžete také na pečené selátko na ohništi, klobásky a jiné dobroty pro Vás přímo z grilu,“ uzavřeli pořadatelé.

VYŠKOVSKO:

Marek Ztracený - koncert

Kdy: sobota 13. května od 20.00

Kde: v parku Zámku Slavkov - Austerlitz

Za kolik: dospělý - 890 korun

Proč přijít: Zpěvák Marek Ztracený vystoupí v parku Zámku Slavkov - Austerlitz se svým "zahřívacím kolem". Jedná se o menší koncert, kterému by šlo podle slov Marka říkat i veřejné koncertní zkoušky před Edenem. „Spočívají v tom, že přijdeme na pódium a budeme s energií sobě vlastní hrát naše písně, vytvoříme skvělou atmosféru, budeme s vámi ladit formu na Eden a uděláme si další fajn večer," vzkazuje zpěvák. V rámci akce proběhne i autogramiáda.

Den matek s cimbálovou muzikou

Kdy: pátek 12. května od 17.00

Kde: nádvoří Panského domu

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Město Slavkov věnuje v pátek 12. května všem maminkám, babičkám, ale i jejich rodinám koncert plný lidových písní, dětí a krojů. Program odstartuje v pět hodin odpoledne. Vystoupí například cimbálová muzika Šternovjan z Újezdu u Brna nebo také flétnový soubor Základní umělecké školy Františka France ve Slavkově u Brna. Akce se koná v rámci festivalu Kulturní léto na Panském domě.