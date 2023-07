Tipy na víkend na Znojemsku: Živá hudba i proudy dobrého vína

Utíká to jako voda a už tu máme čtvrtý prázdninový víkend. Ten nabídne na Břeclavsku další návrat do minulého století. Tentokrát můžete zavítat na fotbalový stadion Na Šlajsi, kde na vás čeká Letní diskotéka. Na ní zahrají hudební pecky 80. let až po součanost. Hodonínsko láká na Pohádkový festival, během kterého potkáte známé umělce a zažijete spoustu zábavy. V regionu se budou konat také Pivní slavnosti s nabídkou více jak 25 druhů zlatavého moku. Na Znojemsku se bude z Vinařství Lahofer ve Znojmě ozývat v příjemné atmosféře živá hudba a v Božicích se otevřou sklepy.

Víno a vinařství, ilustrační foto. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák