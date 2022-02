Do sklípků za vínem do víru samby láká víkend na jihu Moravy. Tradiční setkání milovníků dobrých vín chystají vinaři v Popicích na Břeclavsku. Latinskoamerickou atmosféru nadcházejícího času karnevalu a masopustu si užijí hosté Latin festivalu v Brně.

Tradičně třetí sobota v únoru bude v Popicích na Břeclavsku patřit už čtrnácté dni otevřených sklepů. „Naši Tour de sklep pořádáme v tomto zimní termínu, výjimku jsme museli udělat jen loni, kvůli epidemickým omezením. Letos jsme se rádi vrátili k obvyklému termínu,“ uvedl za pořadatele Jan Urbánek. Popičtí vinaři otevřou od poledne do sedmi hodin večera patnáct sklepů. „Sami jsme zvědaví, jaký bude letos o setkání nad téměř stovko vzorků v našich sklípcích zájem,“ dodal Urbánek. Vstupné je 600 korun, zahrnuje mimo jiné kupony na nákup vína. Mezi sklepy zazpívají také popičtí mužáci.

Latinoamerickým festivalem ožijí už v pátek odpoledne podniky Jekyll a Hyde v Josefské ulici v Brně. „Připravujeme dvě scény, na jedné vvystoupí DJ Patricio a živá hudba a na druhé zatančí brněnská skupina Forró a jako hosté taneční skupina Garotas,“ lákali pořadatelé. Program začne v sedm večer, vstupné je sto korun. Pořadatelé chystají speciální koktejly i latinskoamerické speciality. V sobotu navazuje od jedenácti hodin dopoledne dvouhodinový workshop věnovaný sambě s lektorkou Zulay Fonsecou, cena workshopu je 300 korun.

Brno a Brněnsko

Olympijský festival

KDY: denně od 9.00, ještě do neděle 20. února

KDE: Brno, Nová Zbrojovka

Zájemci si mohou vyzkoušet až dvacet nejrůznějších sportů a užít si olympijskou atmosféru u přenosů z her. Nebude chybět curling, snowpark, skokanský můstek, nebo běžkařská dráha a kluziště. Vstup na Olympijský festival je 50 korun. Otevřeno je vždy od devíti ráno, vstupenky je vhodné rezervovat na webu festivalu. Součástí areálu bude stejně jako v létě Olympijská zóna EDA.

Arboretum v Řícmanicích

KDY: sobota od 9.30 do 16.00

KDE: Řícmanice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Unikátní sbírka jehličnanů v arboretu Řícmanice se v sobotu 19. února po třech letech otevře návštěvníkům. Po kůrovcové kalamitě a nutných lesnických zásazích je čtyřhektarový prostor jiný než v minulosti. Napadané stromy nahradila nová výsadba včetně sekvojovců obrovských. Příchozí se mohou těšit kromě komentovaných prohlídek i na doprovodný program pro děti a zvěřinový guláš. Vstupné je dobrovolné.

Farmářský trh se zabijačkou

KDY: sobota od 8.00 do 12.30

KDE: Šlapanice, Masarykovo náměstí

Sobotní dopoledne bude na šlapanickém Masarykově náměstí patřit tradičnímu farmářskému trhu se zabijačkou. Stánky se zabijačkovými specialitami a regionálními produkty budou na náměstí od osmi ráno až do poledne.

Pozvali nás do vesmíru

KDY: neděle od 11.00 a 15.00

KDE: Brno, Technické muzeum

Svou sbírku téměř šesti stovek podpisů kosmonautů a astronautů představí v neděli při komentované prohlídce v brněnském Technickém muzeu kurátor oboru letectví a kosmonautiky Tomáš Přibyl. Prohlídky mají omezenou kapacitu, zájemci si musí místo rezervovat na mailu akce@tmbrno.cz.

Za Pohádkou máje

KDY: bez omezení

KDE: Ostrovačice

Snad nejvíce proslavil Ostrovačice na Brněnsku spisovatel Vilém Mrštík svým románem „Pohádka máje“. Výletníci mohou své putování začít nad Ostrovačicemi u Masarykova okruhu, pokračovat na Kopeček. Pak se vydají po cyklostezce k Helenčině studánce, po červené k hájovně, po žluté a cyklostezce zpět nad Ostrovačice.

Den průvodců

KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: Brno

Zájemci mohou poznávat Brno s profesionálními průvodci, něco se dozvědět a užít si hezkou procházku. Připraveno je devatenáct prohlídek. Lidé poznají například Černá Pole, brněnské kavárny, kostely nebo Brno před sto lety. Vstupné je 30 korun. Lístky lidé koupí na vstupenky.ticbrno.cz. Kapacita je omezená.

Za tajemstvím brněnského génia

KDY: do konce října

KDE: Brno

Zábavní vědecký park VIDA! připravil pro soutěživé povahy venkovní šifrovačku, která zájemce provede brněnskými uličkami. Vydají se po stopách vědce Kurta Gödela. Užijí si ji rodiny s dětmi od osmi let i týmy jednotlivců. Pro hru je nezbytný startovní balíček, který je ke koupi na pokladně nebo na e-shopu VIDA! za cenu dvě stě korun. Potřeba bude také chytrý telefon a připojení na internet.

Triple Crown

KDY: 24. února

KDE: Brno. Café Práh

Triple Crown je pro vyznavače treků něco jako Koruna Himaláje pro horolezce. Toto symbolické ocenění lze získat, pokud se podaří pěšky zdolat tři nejdelší světové treky í Pacifickou hřebenovku, Continental Divide Trail Skalistými horami od Mexika po Kanadu a nejstarší značenou čistě pěší trasu světa Appalačskou stezku. Pouště, velehory, sníh, rozvodněné řeky, chřestýši, medvědi a každý den nekonečná porce kilometrů. O zdolání treků promluví v Café Práh Petr Kosek.

JazzFest Brno

KDY: 3. března

KDE: Brno, Sono Centrum

Do Brna se v březnu vrací jeden z nejvlivnějších jazzových basistů současnosti Christian McBride, tentokrát s uskupením Inside Straight. Koncert se uskuteční 3. března v brněnském Sono Centru.

Blansko

Ples Ulity

KDY: sobota od 20.00

KDE: Blansko, Katolický dům

Proč vyrazit: Devátý reprezentační ples chystá na sobotu blanenský klub Ulita v tamním Katolickém domě. Ples začne v osm hodin večer, k poslechu, tanci a dobré náladě hraje kapela Kool a band. Vstupné je 250 korun v předprodeji, 280 korun na místě.

Krajem pod Kojálem

KDY: sobota od 8.00

KDE: Kotvrdovice

ZA KOLIK: 50 korun



Prožít sobotu na čerstvém vzduchu mohou všichni příznivci turistiky. Klub českých turistů Kotvrdovice totiž pořádá již jednačtyřicátý ročník akce nazvané Krajem pod Kojálem. Prezence účastníků je v sobotu mezi osmou a desátou hodinou v Orlovně v Kotvrdovicích. Startovné je padesát korun – v ceně je zahrnuté i občerstvení. Děti a mladí lidé do osmnácti let mají účast zdarma. Na výběr jsou trasy o délce deset, patnáct nebo pětadvacet kilometrů vedoucí Moravským krasem.

Expedice – Mise Rabi

KDY: kdykoliv

KDE: Boskovice

Procházku židovskou historií města připravilo pro děti Středisko volného času v Boskovicích. Dozví se o slavném učenci Samuelovi ha-Levi Kolinovi. Podklady ke hře najdou zájemci najdou na webustřediska svcboskovice.cz.

Břeclav

Fašank v Brodu

KDY: sobota od 9.00

KDE: Brod nad Dyjí

V devět hodin u obecního úřadu se v sobotu sejdou masopustní maškary v Brodu nad Dyjí. Fašankový průvod pak vyrazí na obchůzku po vsi. „Přijďte se projít s námi obcí, zatančit si, pobavit se nebo jen na průvod počkejte na jedné z mnoha zastávek,“ lákali pořadatelé.

Zabijačka ve vinařství

KDY: sobota od 10.00

KDE: Lednice

Guláš, ovar a další tradiční zabijačkové speciality nabídne Valentýnská zabijačka ve vinařství Annovíno v Lednici. Pro zahřátí bude připravený svařák a pro řidiče čaj nebo káva. První letošní setkání v lednickém vinařství začne v deset dopoledne.

Pochovávání basy

KDY: sobota od 12.00

KDE: Starovice

Čtvrt hodiny před polednem se v sobotu sejdou masky v sokolovně ve Starovicích před tradičním Pochováváním basy. Od poledne do čtyř hodin odpoledne budou masky v masopustním průvodu procházet obcí a zvát na pochovávání basy. Smuteční obřad začne ve čtyři hodiny odpoledne na dvoře hospody u kostela. Už od deseti hodin dopoledne začíná ve starovickém uzenářství Mouchův masopust. Až do půl čtvrté budou k ochutnání různé zabijačkové dobroty a také svařák.

Maškarní diskotéka na ledě

KDY: neděle od 14.00

KDE: Kostice

Maškarní diskotéku chystají na neděli pořadatelé z místní kulturní komise v Kosticích. Veselé setkání na kostickém ledovém kluzišti začne ve dvě hodiny odpoledne. První půlhodina bude patřit volné klouzačce pro nejmenší. Od tří hodin odpoledne pak začne hodinové bruslení v maskách. Pořadatelé upozorňují, že tentokrát si zabruslí právě jen návštěvnici v maskách. Nejlepší masky pořadatelé odmění.

Fašank v Pavlově

KDY: sobota od 9.30

KDE: Pavlov

Masopustní průvod vyrazí v sobotu do ulic Pavlova. Fašankové maškary mají sraz v půl desáté dopoledne před kulturním domem, odkud pak vyrazí s kapelou na obchůzku po vsi. Rejdění maškar potrvá do dvou hodin odpoledne. Potom se vrátí před kulturním dům, kde bude od dvou hodin k poslechu a dobré náladě vyhrávat cimbálová muzika, od půl třetí bude před kulturním domem připravené fašankové pohoštění.

Hodonín

Curlingový turnaj

KDY: sobota, od 8.00

KDE: Veselí nad Moravou

Vyzkoušet si olympijský sport na místním kluzišti mohou v sobotu lidé ve Veselí nad Moravou. Až sedmičlenné týmy si připraví svoje vlastní curlingové kameny splňující alespoň základní nároky pravidel.

Vinařský ples

KDY: sobota, od 20.00

KDE: Hovorany, sokolovna

Už po patnácté se v sobotu v Hovoranech na Hodonínsku sejdou v tamní sokolovně na svém plese vinaři. K poslechu, tanci a dobré náladě zahraje dechová hudba Drietomanka. Pořadatelé slibují také bohatou tombolu. Vstupné je 300 korun.

Jarní prázdniny v Zoo

KDY: od 7. března

KDE: Zoo Hodonín

Zvířata zblízka a zoohrátky si užijí děti o jarních prázdninách v hodonínské zoo. Program bude připravený po celý týden od deseti hodin dopoledne. Zájemci se mohou těšit i na komentovaná krmení opic, rysů, lam, velbloudů a vlků hřivnatých.

Vyškov

Winter Vyškov

KDY: sobota od 9.00

KDE: Vyškov, letiště

Zlepšit své řidičské dovednosti nebo se projet ve sportovním speciálu mohou účastníci sobotního motoristického setkání na vyškovském letišti. Dopoledne bude připravený kurs zaměřený na bezpečnou jízdu a limity auta. Odpoledne se účastníci zaměří na sportovní jízdu a školu smyku. Pořadatelé nabídnou také zážitkovou jízdu ve sportovním autě.

Sokolské šibřinky

KDY: sobota, od 20.00

KDE: Vyškov, klub Peklo

Tradiční vyškovské sokolské šibřinky se kvůli opravám kina tentokrát přesídlily do klubu Peklo. Sraz masek bude čtvrt hodiny před osmou večer v restauraci hotelu Dukla. V osm začne průvod masek a poté následuje po celý večer zábava v klubu Peklo. K poslechu a tanci zahraje kapela Impuls. V jedenáct večer je na programu vyhlášení nejlepších masek a o půlnoci losování tomboly.

Ostatky ve Vícemilicích

KDY: sobota od 10.00

KDE: Vícemilice

Tradiční ostatky si užijí lidé ve Vícemilicích na Vyškovsku již tuto sobotu. Sraz masek je v deset hodin dopoledne u restaurace Máčal, o hodinu později projde masopustní průvod obcí. Hrát bude dechová hudba Sobuláci. Akci pořádá místní sbor dobrovolných hasičů.

Turistický pochod

KDY: sobota od 6.30

KDE: Bučovice

Tradiční turistická akce s názvem Pochod Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého se koná v sobotu. Pro nejdelší trasy je start od půl sedmé ráno od bistra u Draka na autobusovém nádraží v Bučovicích. Účastníci, kteří se rozhodnou zdolat kratší úseky, mohou vyrazit od osmé hodiny ranní od tamního domu dětí a mládeže. Cíl je tamtéž, a to kolem sedmé hodiny večerní. Na výběr jsou trasy od pěti do padesáti kilometrů. Více informací získají zájemci na webu města bucovice.cz. Akci pořádá KT Noha Bučovice.

Voňavá sobota v zoo

KDY: 26. února od 13.00

KDE: ZooPark Vyškov, Hanácký statek

ZA KOLIK: 50 nebo 80 korun

Upéct si chlebánek v Hanáckém statku mohou zájemci 26. února. Pořadatelé žádají návštěvníky, aby se nahlásili předem na čísle 720 562 302, a to na konkrétní časy v rozmezí jedné a čtvrté hodiny odpolední. Kapacita je omezená. Akce je vhodná pro děti od pěti let.

Michalovi mazlíčci

KDY: 26. února od 15.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Oblíbený dětský bavič Michal Nesvadba zavítá za svými příznivci do Vyškova. Vstupenky na pořad nazvaný Michalovi mazlíčci jsou již nyní ke koupi na webu vyškovského kulturního střediska, děti do dvou let mají vstup zdarma

Znojmo

Masopustní rej

KDY: sobota od 10.00

KDE: Uherčice

Pestrý průvod rozverných masek se po vynucené pandemické pauze vrací i do ulic Uherčic na Znojemsku. Maškary se sejdou v sobotu v deset dopoledne před obecním úřadem a pak s kapelou vyrazí na tradiční obchůzku.

Zimní království Míši Růžičkové

KDY: sobota a neděle od 15.00

KDE: Znojmo, Hodonín

Písničkové a taneční představení pro děti Míši Růžičkové nabídnou v sobotu odpoledne pořadatelé v sále někdejšího hotelu Dukla v Dukelské ulici ve Znojmě. Zavede je do zamrzlého království, které čeká i s princeznou na vysvobození. Představení začíná ve tři odpoledne. Vstupné je 250 korun.V neděli dorazí Míša Růžičková do Hodonína. Představení v Domě kultury začne také ve tři hodiny odpoledne. Kdo nestihne představení o víkendu, může se těšit na duben, kdy se Míša Růžičková na jih Moravy vrátí. Dne 23. dubna vystoupí v Brně na Musilce, 14. května pak v Blansku.

Bramborové království

KDY: sobota od 16.00

KDE: Znojmo, Galerie a prostor

Loutkové představení Bramborové království nabídne v sobotu odpoledne Galerie a prostor na rohu Kollárovy ulice a náměstí Republiky ve Znojmě. Děti se dozví, co všechno může potkat království krále Brambora Bramboroviče, zejména pokud se na Bramborovém kopci usadí hrozivý drak Friťák. Představení začne ve čtyři odpoledne, vstupné je 100 korun.

Kraslice pro život

KDY: sběr do 8. dubna, prodej na Velikonočních trzích

KDE: Znojmo a další místa

Dobročinný trh malovaných vajíček podpoří nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Již nyní mohou lidé nosit kraslice na sběrná místa, kterými jsou infocentrum v Obrokové ulici ve Znojmě, jevišovická knihovna a obecní úřady Chvalovice, Dyjákovičky, Vrbovec, Šatov, Hnanice, Lukov, Břečkov, Tasovice a Valtrovice. Lidé mohou kraslice darovat do 8, dubna. O březnových víkendech budou kraslice k dostání v penzionu Daníž Chvalovice a od 16. do 17. dubna také na Velikonočních trzích na znojemském Horním náměstí.

Vinyl burza

KDY: 26. února od 10.00

KDE: Znojmo

Kdo má zájem prodat nebo koupit staré desky, může zavítat na Vinyl burzu do Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě. Akce se koná 26. února od deseti hodin ráno. Vstupné je třicet korun, prodejci zaplatí padesátikorunu za stůl. V případě zájmu o prodejní místo na burze mají prodejci kontaktovat Renatu Hurníkovou na e-mailu propagace@ muzeumznojmo.cz.