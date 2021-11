Tradiční příležitost poprvé ochutnat mladá vína i oblíbenou husí pečínku dají o víkendu pořadatelé řady vinařských akcí na jižní Moravě.víno a dobroty. Mladá a svatomartinská vína budou od pátku do pondělí lákat od deseti ráno do deseti večer do centra Brna, na náměstí Svobody. „Na více než třiceti stánků mohou návštěvníci ochutnat mladá, svatomartinská i další vína z produkce zúčastněných vinařů a vyzkoušet mnoho tradičního i méně tradičního občerstvení. Nakupovat mohou také řemeslné výrobky,“ představila nabídku šestých Vi(n)ostí svatého Martina Markéta Štěrbová z pořádající agentury. U stánků s vínem si mohou zájemci koupit za čtyřicet korun degustační skleničky. Odpoledne jim pak společné koštování zpříjemní hudební program.

Vítání patrona. Po roční vynucené přestávce chystají představitelé města a farnosti v Blansku tradiční Vítání svatého Martina, patrona města. „V našem městě oslavíme slavnost svatého Martina letos již po 881. I když jsme kulaté výročí loni příliš oslavit nemohli, letos si už radost ze společných setkání nenechme ujít,“ zval blanenský farář Jiří Kaňa. K hlavním částem pestrého programu, který začíná už v pátek, bude patřit sobotní odpolední ochutnávání vín v zámeckém parku a především samotné nedělní vítání svatého Martina. Ráno v devět začne mše v kostele a od deseti v zámeckého parku začíná jarmark s pestrým celodenní programem. Tradiční průvod nahradí jízda parkem.

Víno a jarmark. Svatého Martina oslaví od pátku do neděle i Mikulov. „Sobota a neděle patří oblíbenému jarmarku na náměstí a ochutnávce mladých vín na zámku. V pátek ve čtyři odpoledne začíná na zámku slavnostní žehnání mladých vín. Zapojují se i restaurace s martinskými husami, “ pozval Dominik Ryšánek z pořádající Mikulovské rozvojové.

Víno na zámku. Svatomartinské slavnosti si užijí lidé, kteří zavítají v sobotu dopoledne na nádvoří zámku ve Slavkově u Brna. Na programu je návrat Václava Antonína Kounice, příjezd svatého Martina s doprovodem i divadlo v podání Chasy ze Ždánic. Od jedenácti slibují pořadatelé ochutnávku mladých a svatomartinských vín, k dobré náladě zahraje Karel Gott revival Morava. Zámecká restaurace láká na voňavou pečínku.

Další tipy

Blanensko

Nezmaři v Dělnickém domě

KDY: pátek od 19.30

KDE: Blansko, dělnický dům

Folková legenda, kapela Nezmaři, zahraje v pátek večer v Dělnickém domě v Blansku. Muzikanti brzy oslaví dvacet let společného hraní v nynější sestavě. Držitelé několika Port a dvou Zlatých klíčů zahrají v Dělnickém domě od půl osmé večer. Nabídnou příchozím řadu svých oblíbených písní. Vstupné je 290 korun.

Lampionový průvod

KDY: sobota od 17.00

KDE: Velké Opatovice

Svatomartinský lampionový průvod s ohňovou show s Novus Origo si užijí lidé v sobotu ve Velkých Opatovicích. Začátek naplánovali pořadatelé na pátou hodinu odpolední, sraz je na hřišti bývalého učiliště. Účastníci si mají vzít své lampiony, občerstvení je zajištěné. Akci pořádá Rodinné centrum Motýlek Velké Opatovice. Za špatného počasí se průvod nekoná.

Country bál

KDY: sobota od 19.00

KDE: Boskovice

Kovbojské klobouky, vysoké boty a muzika, co nutí do tance. Tak bude vypadat sobotní večer v Boskovicích. Zahraje skupina Trní. V programu vystoupí žáci z Tap Dance Studia Blansko. Součástí je tombola a občerstvení. Vstupné na místě je 240 korun, 190 korun v předprodeji, studenti zaplatí stovku.

Za vínem do mlýna

KDY: sobota od 13.00

KDE: Býkovice

Den jako stvořený pro gurmány si mohou užít všichni, kdo se vydají do Porčova mlýna v Býkovicích. V sobotu od jedné hodiny čeká příchozí ochutnávka svatomartinských vín spojená s prohlídkou a výkladem pana mlynáře. V krčmě pak zavoní speciality, v jejichž výrobě hrála kachna hlavní roli. Ke koupi budou i paštiky, sýry a domácí cukrářské výrobky. Vstupné je dvě stě korun.

Brno a Brněnsko

Koncert Filharmonie Brno

KDY: čtvrtek a pátek, 19.00

KDE: Brno, Janáčkovo divadlo

Černý rytíř Edvarda Elgara a faustovská kantáta Alfreda Schnittkeho Buďte rozvážní a bděte jsou vrcholem filharmonické sezony. Lidé uvidí dvě dramata, a to hororový příběh a boj o lidskou duši a také dvě díla s velkým obsazením, při kterých jsou na podiu bezmála dvě stovky umělců. Partu Mefistofely se zhostí Iva Bittová. Koncert Filharmonie Brno začíná v sedm hodin v brněnském Janáčkově divadle.

Výstava v Botanické zahradě

KDY: od pátku do 21. listopadu, od 9.00 do 16.00

KDE: Brno, Botanická zahrada

ZA KOLIK:



Výstava exotického ptactva, morčat a dalších chovaných zvířat se bude konat od pátku 12. listopadu do neděle 21. listopadu denně od 9.00 do 16.00 hodin ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ke zhlédnutí zde bude několik druhů papoušků a dalších krásně barevných tropických ptáků. Vystavená budou morčata a další chovaná zvířata jako strašilky, žáby, chameleoni a další. Některá zvířata budou i k zakoupení, nebo k domluvě o následném zakoupení. Na výstavě budou přítomni zkušení chovatelé, kteří rádi poradí s chovem domácích mazlíčků.

Lampionový průvod

KDY: pátek od 16.00 do 18.00

KDE: Brno

Podvečerní lampionový průvod se stanovišti pro děti pořádá Středisko volného času Lužánky a jeho pracoviště Louka. Výroba lampionu začíná ve čtyři odpoledne, ale lze přinést i lampion vlastní. Na akci je nutné zakoupit lístky předem. Vstupné je šedesát nebo devadesát korun pro děti, dospělí platí dobrovolné vstupné.

Pohled na střední Evropu

KDY: pondělí od 17.30

KDE: Brno, společenské centrum Brno-Sever, Okružní

Politolog, univerzitní profesor a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Drulák přiblíží geopolitický pohled na střední Evropu. Drulák se věnuje mimo jiné zahraniční politice a teorii mezinárodních vztahů.

Kočár do Vídně

KDY: pátek a sobota od 19.00

KDE: Brno, Mahenovo divadlo

Komorní psychologické drama o strachu, nenávisti a lásce na konci druhé světové války ožije na jevišti ve formě scénického koncertu. Projekt vznikl koprodukcí Národního divadla Brno a Filharmonie Brno. Vstupné je 590 korun a další termín představení naplánovali pořadatelé na 8. prosince.

Glorchestra na Flédě

KDY: sobota od 19.00

KDE: Brno, klub Fléda

Za kolik: 200 korun

Projekt Glorchestra s podtitulem Club edition zavítá v sobotu do brněnského klubu Fléda. Ukáže, jak skvěle může fungovat živý orchestr ve spojení s moderní hudbou. Diváci se mohou těšit na osvědčené a sehrané uskupení symfonického Unique Orchestra spolu s Vladimírem 518, DJ Wichem, 7krát3 nebo Zofií Dares. Nově pak organizátoři ke koncertu přidávají afterparty pod taktovkou speciálního zahraničního hosta. Projekt má za sebou letní tour, se kterým navštívil šest památek napříč republikou. Na podporu a obnovu míst, kde se koncerty konaly, se podařilo vybrat více než milion korun.

Břeclavsko

Po stopách opičky Emilky za mladým vínem

KDY: sobota, 11.00

KDE: Vrbice

Svoje malebné sklepy otevřou v sobotu vinaři ve Vrbici na Břeclavsku. Přivítají totiž milovníky dobrých vín, kteří přijdou zjistit, jak vypadají první vína letošního ročníku při tradičním putování Po stopách opičky Emilky za mladým vrbickým vínem. Otevřených bude nejméně patnáct sklepů a to od jedenácti dopoledne do šesti odpoledne. Vstupné je 850 korun a zahrnuje mimo jiné kupony na nákup vín v hodnotě 400 korun.

Žehnání pamětní desky

KDY: neděle od 8.45

KDE: Starovice

V neděli je naplánované ve Starovicích žehnání nově instalované pamětní desky, která je věnovaná občanům obce, kteří padli v 1. světové válce. V osm ráno se uskuteční mše svatá v místním kostele.

Beseda v Divadle Boleradice

KDY: pátek od 19.30

KDE: Boleradice

Za kolik: 80 korun

Divadlo Boleradice zve zájemce na Besedu s osobností. Hostem Jarky Vykoupilové z Českého rozhlasu Brno bude tentokrát stréc MUStr. Milan Klapetek, který napsal několik scénářů pro úspěšná představení v tamním divadle. Upravil například Straussova Cikánského barona nebo napsal scénickou koláž nejznámějších forbín Voskovce a Wericha. Lístky je možné rezervovat na webu divadla.

Svatý Martin v Hustopečích

KDY: sobota

KDE: Hustopeče

Svatého Martina pozdraví v sobotu i lidé v Hustopečích. Jedenáct minut po jedenácté hodině přijede na náměstí k radnici, kde si připije na dobrý ročník s vinaři a zástupci města. Svatomartinská vína pak budou k ochutnání ve stáncích na náměstí, degustační sada bude stát 230 korun. Kolem náměstí budou také stát stánky s řemeslnými výrobky. Svatomartinská husa bude k ochutnání na náměstí i k zakoupení v restauracích. Vinaři pozvou k ochutnání dobrých vín do vybraných sklepů.

Nábor dárců kostní dřeně

KDY: sobota od 11.00 do 18.00

KDE: Velké Pavlovice, Habánský sklep

Svatomartinské otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích nabízejí možnost zapsat se zájemcům do registru dárců kostní dřeně. Dárce potřebuje tříletá Nikolka. Akce s ekoná v Habánském sklepě vinařství Lacina.

Výlov rybníka Kout

KDY: sobota, od 8.00

KDE: Lanžhot

Tradiční podzimní atmosféru výlovů si mohou v sobotu užít u rybníka Kout na jihozápadním okraji Lanžhota na Břeclavsku. Výlov pořádá od osmi hodin ráno místní organizace Moravského rybářského svazu. Na místě bude možnost si zakoupit živé ryby a ochutnat občerstvení.

Hodonínsko

Hody v Kyjově

KDY: pátek až neděle

KDE: Kyjov

Hody připomínající svatého Martina oslaví o víkendu v Kyjově. V pátek je na programu beseda u cimbálu, v sobotu odpoledne průvod a v osm večer pak taneční zábava. Neděle začne o půl jedenácté mší svatou, odpoledne následuje průvod a následně „mlácení káčera“. Hrají Žadovjáci.

Hody v Radějově

KDY: pátek a sobota

KDE: Radějov

Pátečním stavěním máje u obecního úřadu odstartují ve čtyři hodiny odpoledne Martinské hody v Radějově. Sobotní program začne v devět hodin vyžádáním práva u starosty. O hodinu později se uskuteční tradiční mše svatá v kostele svatého Cyrila a Metoděje. Hodinu před polednem je pak v plánu zvaní po dědině. Hodová zábava startuje o půl osmé ve sportovně-společenském centru a zahraje Dechová hudba Švitorka.

Sklepy při svíčkách

KDY: pátek od 18.00

KDE: Bzenec

Čtrnáct vinařství se zapojilo do páteční akce nazvané Bzenecké sklepy při svíčkách. Návštěvníci během ní mohou ochutnat mladá a ročníková vína v atmosféře sklepů za svitu svíček. Akce startuje v šest hodin a její konec je naplánovaný na půlnoc.

Lampičkový průvod

KDY: pátek od 17.00

KDE: Strážnice

Svatomartinský lampičkový průvod je název akce, kterou pořádá v pátek Rodinné centrum a Jednota Orel ve Strážnici. Akce začne v pět hodin odpoledne mší svatou v kostele Panny Marie. Průvod pak vyjde společně se svatým Martinem o hodinu později od kostela a povede na Zahradu u svatého Martina. Připravena je ukázka jezdecké kreace i malé občerstvení.

Podzimní divadelní košt

KDY: pátek až neděle

KDE: Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou se uskuteční Podzimní divadelní košt, který odstartuje v pátek v pět hodin divadelním představením Lipovského výkvětu nazvaném Námluvy u Kalousků. V pátek se pak představí VOSK z Velké nad Veličkou s představením Jako pralidé. Sobotní odpoledne patří Úplně nahému Divadlu a večer pak brněnskému HaDivadlu, které uvede absurdní grotesku Václava Havla, Vernisáž. Kompletní přehled najdou zájemci na webu Veselského kulturního centra.

Pochod na Bradlo

KDY: sobota od 8.00

KDE: Vřesovice

Prožít aktivně část víkendu mohou lidé na Hodonínsku. Klub českých turistů ve Vřesovicích pořádá druhý ročník turistické akce. Na výšlap na horu Bradlo se zájemci mohou vydat již v sobotu. Prezentace účastníků je v od osmi do deseti hodin v Komunitním centru ve Vřesovicích. Celková délka trasy činí osm nebo deset kilometrů, podle zvolené trasy.

Vyškovsko

Bleší trhy

KDY: neděle od 7.00 do 12.00

KDE: Vyškov

Bleší trhy ve Vyškově se budou konat v neděli od sedmi do dvanácti hodin v chovatelském areálu u vlakového nádraží. K nakoupení či prodeji bude zachovalé oblečení, ale i boty nebo hračky. Zájemci nakoupí i knihy nebo mohou obdivovat nejrůznější sbírky. Občerstvení je zajištěné. Vstupné je třicet korun.

Strašidelné prohlídky

KDY: sobota, od 18.00

KDE: Slavkov, zámek

Hrůzostrašné prohlídky se konají v sobotu na zámku ve Slavkově u Brna. Příchozí provede sídlem Morticie Addamsová. Zájemci mohou mezi strašidla zapadnout svými vlastními kostýmy. Začátky jsou v šest, v sedm a osm hodin večer. Prohlídka je vhodná i pro odvážnější děti v doprovodu rodičů. Nutná je rezervace předem.

Bučovický jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 13.00

KDE: Bučovice, nám. Svobody

Regionální potraviny i řemeslné výrobky nabídne v sobotu od devíti ráno do jedné hodiny po poledni další Bučovický jarmark na náměstí Svobody. Lidé mohou nakoupit čerstvé pečivo, uzeniny, koření, pivní speciály, ovocné víno, sýry a další mléčné výrobky přímo od farmářů, ovoce, ale i dekorace nebo oblečení a doplňky od výrobců z blízkého okolí.

Znojemsko

Otevřené sklepy Chvalovice

KDY: sobota, 11.00

KDE: Chalovice

Nejen letošní mladá vína, ale i ta starší ze sklepů bezmála dvacítky chvalovických vinařů budou pro milovníky vína připravena při Koštování mladých vín 2021, které se uskuteční v sobotu ve Chvalovicích na Znojemsku. Pro návštěvníky je zajištěna speciální autobusová linka ze Znojma do Chvalovic ze stanoviště číslo 13. Akce začíná v poledne.

Lampionový průvod

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jaroslavice

Do lampionového průvodu zvou na páteční podvečer děti v Jaroslavicích, místní dobrovolní hasiči ve spolupráci s obcí. Sraz je u základní školy, odkud průvod vyjde v pět hodin odpoledne. Děti s lampiony se vydají do ulic Jaroslavic a dorazí na fotbalové hřiště, kde setkání skončí opékáním špekáčků. Špekáčky, teplý čaj i svařák budou mít pořadatelé připravené.

Modul pro Expo

KDY: pátek až neděle

KDE: Znojmo, Dům umění

Ještě do neděle mohou návštěvníci Domu umění Jihomoravského muzea ve Znojmě obdivovat kopii pavilonu připraveného pro nynější světovou výstavu Expo v Dubaji. „Modul vytvořený renomovanými brněnskými architekty Chybik a Kristof a multimediálními architekty Visualove pomůže návštěvníkům prozkoumat svět mikro a makro na vlastní kůži,“ lákali pořadatelé. Návštěvníci se prostřednictvím modulu seznání s možnostmi a výsledky bádání pomocí elektronových mikroskopů i rozvojem technologií kosmického výzkumu. Modul z dubajské výstavy si návštěvníci mohou v Domě umění prohlédnout od pátku do neděle od devíti ráno do pěti odpoledne.

Rock babky z Buchlovic

Kdy: neděle od 14.00

Kde: Miroslav

Rockový koncert si užijí lidé v neděli odpoledne v Miroslavi. Pobavit je přijedou Rockové babky z Buchlovic. Pořadatelé slibují, že zazní zazní rockové hity od kapel Olympic, Kabát nebo písně, které proslavil Václav Neckář. Partnerem koncertuje město Miroslav.