Poslední říjnový víkend nabídne na jižní Moravě lákadla pro milovníky rozmanitých dobrot, obyčejů a dobrého vína. Valtický zámek přitáhne milovníky sladkostí, vinaři ve Vrbovci na Znojemsku oslaví vinobraní a otevřou své sklepy.

Vrbovecké vinobraní. Až na skutečný konec sklizně hroznů si tradičně svoje vinobraní nechávají vinaři ve Vrbovci. Tradici obnovili před pěti lety. „Po vynucené roční přestávce se těšíme, že v sobotu opět vyjdeme průvodem do vinic, vylisuje poslední hrozen a otevřeme sedmadvacet sklepů v naší sklepní ulici,“ řekl starosta Vrbovce Jiří Písař. Jak dodal, účinkujících bude letos víc než jindy. „Mužáků z Přibic letos přijede zazpívat letos skorto třicet, podobně tomu bude s členy Spolku přátel Hroznové kozy, kteří předvedou ručení za Hroznového kozla a jeho ukládání k zimnímu spánku v hospodě. A nezaháleli jsme ani my, v průvodu bude více radních v historických kostýmech,“ zdůraznil Písař. Slavnost začne v poledne u kapličky svatého Urbana požehnáním, pak vyjde průvod do sklepní ulice, kde vinaři vylisují poslední hrozen. Poté historický průvod obejde všech sedmadvacet otevřených sklepů. Sklepy s ochutnávkou burčáku i mladých vín budou otevřené do deseti hodin večer.

Valtické čokolády. Zimní jízdárna a Španělská konírna zámku ve Valticích na Břeclavsku budou až do neděle vonět čokoládou a dalšími sladkými dobrotami. „Čokofest už patří k oblíbeným akcím. V uplynulých letech každý festivalový den přilákal několik tisíc návštěvníků. Abychom vyšli vstříc i těm, kdo zrovna na sladké nejsou, chystáme i Slané nádvoří s ochutnávkou masných specialit, vín, sýrů a dalších pochoutek,“ poukázal valtický kastelán Richard Svoboda. Čokoládový festival trvá do neděle, v pátek a sobotu jsou jízdárna a konírna otevřené od deseti ráno do šesti odpoledne, v neděli zavírají v pět v pět odpoledne. Vstupné je pro dospělé každý den sedmdesát korun.

Brno a Brněnsko

Halloween v zoo

KDY: sobota od 9.00

KDE: Brno, ZOO

V sobotu si mohou zejména rodiny s dětmi užít Halloween v Zoo Brno.

K dispozici bude na tři sta padesát dýní. Účastníci tvoření se mohou zapojit do soutěže o nejhezčí dýni. Začátek je od devíti dopoledne, v jedenáct pak začne série komentovaných krmení. Součástí dne je i strašidelná stezka a soutěž o nejlepší masku.

Mineralogická burza

KDY: pátek až neděle

KDE: Tišnov, Sokolovna

Třídenní svátek pro všechny milovníky kamenů a minerálů připravili v Tišnově na Brněnsku. Akce v tamní Sokolovně začíná v pátek a trvá do neděle a podle pořadatelů jde o mineralogickou burzu s čtyřicetiletou tradicí, která je nejdelší u nás. V pátek je otevřeno od jedenácti hodin, v sobotu a neděli od devíti. Vstupné je osmdesát korun.

Benefiční koncert

KDY: neděle od 16.30

KDE: Brno-Královo Pole

Benefiční koncert na podporu nových varhan pro Královo Pole do klášterního kostela Nejsvětější Trojice v areálu Kartuziánského kláštera se koná v neděli odpoledne. Vystoupí pěvecký sbor Lumír s Requiem Jakuba Jana Ryby za doprovodu komorního orchestru Corpora Fidium Intenta a sólistů. Dobrovolné příspěvky návštěvníků poputují spolku Varhany pro Královo Pole. Pěvecký sbor Lumír vystoupí bez nároku na honorář.

Osmecfest

KDY: do soboty

KDE: Brno

Rok od svého otevření slaví ještě do soboty řemeslný EFI pivovar na náměstí 28. října v Brně prvním ročníkem Osmecfestu. Na náměstí nedaleko Lužánek návštěvníci ochutnají speciální piva i bavorské pochoutky připomínající Octoberfest.

O dvanácti měsíčkách

KDY: neděle od 10.00

KDE: Zastávka u Brna

Čekání na nedělní oběd mohou děti se svým doprovodem strávit na pohádce v podání Divadla Trumpetka. Jak sehrají známý příběh o Marušce, zlé maceše a ještě zlomyslnější nevlastní sestře, uvidí od deseti hodin. Akce se koná v Regionálním informačním centru Zastávka.

Co se chystá:

Mig21 na Flédě

KDY: 10. a 11. listopadu

KDE: Brno, klub Fléda

Oblíbená skupina Mig21 s frontmanem Jiřím Macháčkem chystá 10. a 11. listopadu koncerty v brněnském klubu Fléda, vždy od osmi večer. Kapela představí své album Džus noci. Vstupné je 479 korun.

Blanensko

Den na střelnici

KDY: sobota od 10.00

KDE: Blansko-Dolní Lhota

Rodinný den se koná v sobotu střelnici WarZone v Dolní Lhotě. Pořadatelé slibují občerstvení, různé atrakce pro děti i dospělé, ale také ostrou střelbu. Začátek je v deset hodin.

Co se chystá

Citron

KDY: 5. listopadu od 20.00

KDE: Boskovice

Legendární kapela Citron s Láďou Křížkem potěší své fanoušky v Boskovicích. Koncert je součástí šňůry nazvané Supi se slétají Tour 2021. Kapela vystoupí 12. listopadu ve Strážnici, a pak se přesune na Vysočinu. Lidé Citron uslyší 19. listopadu v Třebíči a 3. prosince v Havlíčkově Brodě.

Břeclavsko

Sedlecká zabijačka

KDY: sobota od 10.00 do 17.00

KDE: Sedlec u Mikulova, areál vinařství u Nesytu

Proč navštívit: Dobrá vína i zabijačkové speciality nabídnou v sobotu pořadatelé v sedleckém vinařství u rybníka Nesyt. „K ochutnání budou jitrnice, jelita, tlačenka, ovar, zabíjačkový guláš, polévka a samozřejmě naše vína a svařák,“ lákali pořadatelé. Otevřeno bude od deseti hodin dopoledne do pěti odpoledne , vstup je volný.

Hodonínsko

Hody ve Velké

KDY: pátek a sobota

KDE: Velká nad Veličkou

Velkou nad Veličkou čekají o víkendu hody. Program odstartuje v pátek, kdy je na pořadu hodová zábava s kapelou Generace, která se uskuteční ve velickém kulturním domě. Na sobotu je pak od tří hodin naplánovaný hodový jarmark před kulturním domem. Chybět nebudou zabijačkové speciality a hudební program. Večerní hodové zpívání, které začne v půl osmé ve velkém sále kulturního domu, pak představí ženské i mužské sbory nejen z Velké nad Veličkou, ale i z Kuželova, Hrubé Vrbky nebo Lipova.

Tropical Island

KDY: neděle od 15.00

KDE: Kyjov, Dům kultury

Odpoledne plné písniček, tance s postavičkami z oblíbených dětských filmů nebo bublinková děla. To vše nabídne v neděli party pro děti nazvaná Tropical Island. Uskuteční se od tří hodin odpoledne v kyjovském Domě kultury a na děti čekají pohádkové postavičky mimoně, lva Alexe a krále Jelimána a to v životní velikosti. Nebudou chybět soutěže nebo tropická výzdoba.

Otevřené letiště

KDY: sobota od 10.00

KDE: letiště Aeroklubu, Kyjov

Mikroregion Nový Dvůr a Aeroklub Kyjov pořádají v sobotu Den otevřeného letiště a Drakiádu. Obě akce odstartují v deset hodin dopoledne v areálu letiště Aeroklubu Kyjov a na návštěvníky čeká kromě dne plného pouštění draků také výstava letadel, prohlídka letiště i možnost vyhlídkových letů.

Vyškovsko

Den mrtvých

KDY: sobota od 15.00

KDE: Luleč, Panelka

Připomenout si mexický svátek Den mrtvých nebo-li Día De Los Muertos mohou lidé v Lulči na Vyškovsku. Pořadatelé slibují latinsko-americkou hudbu, spoustu svíček a mexickou náladu plnou barev a dobrého jídla a pití. Příchozí vesele a důstojně zavzpomínají na zemřelé, jak uvedli organizátoři v pozvánce. Vstup na akci je zdarma pro návštěvníky s obličejem pomalovaných v duchu svátku mrtvých, ostatní zaplatí 150 korun.

Africké trhy

KDY: sobota, 9.00 – 15.00

KDE: Vyškov, Masarykovo náměstí

Čerstvé tropické ovoce, které před pár hodinami viselo na stromech, si mohou nakoupit v sobotu zájemci na Masarykově náměstí ve Vyškově. K dostání bude i sušené ovoce, koření čaj a džemy. Akci pořádá Virunga, česko-ugandský potravinový projekt. Trhy začnou v devět hodin ráno a prodejci se na místě zdrží do tří hodin odpoledne.

Výstava ovoce a zeleniny

KDY: neděle od 9.00

KDE: Drnovice

Na výstavu ovoce a zeleniny mohou přijít v neděli lidé z Drnovic na Vyškovsku. Akce se koná ve vestibulu kulturního domu. Výstavu pořádá Český zahrádkářský svaz, základní organizace. Ovoce a zeleninu a pěstitelské úspěchy svých sousedů mohou zájemci obdivovat od devíti ráno do pěti odpoledne.

Co se chystá



Deczi & Celula New York

KDY: 12. listopadu od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Trumpetista, skladatel a kapelník Laco Deczi vystoupí 12. listopadu ve Vyškově. Vstupenky od 190 korun jsou již v předprodeji.

Znojemsko

Plavečské posvícení

KDY: sobota – neděle

KDE: Plaveč

Svoje tradiční posvícení oslaví v sobotu a neděli lidé v Plavči na Znojemsku. Slavnost pořádá tamní tělovýchovná jednota Sokol. V sobotu ve tři odpoledne začne posvícení stavěním máje. V osm večer taneček chasy zahájí zábavu s kapelou Habakuk. V neděli v osm bude v mše, po ní od devíti zavádění po vsi a ve tři odpoledne začne zavádění pod májí na hřišti u sokolovny.

Slavnosti svatého Huberta

KDY: sobota od 9.30

KDE: Dobřínsko

Svatohubertské slavnosti s honem na lišku chystají na sobotu pořadatelé v Dobřínsku na Moravskokrumlovsku. Sraz účastníků je v půl desáté dopoledne u rybníka Kačák. Hodinu před poledne vyjede Hubertova jízda průvodem po obci. Po druhé hodině odpoledne program pokračuje vozatajskými a jezdeckými závody. Na poli nad Kačákem jezdci předvedou hon na lišku. Odpolední program skončí v půl páté u rybníka vyhodnocením soutěží. V sedm večer začne v kulturním době hubertská veselice. Vstupné je 200 korun.

Na Vysočině

Výlov rybníka

KDY: sobota od 8.00

KDE: Telč

Na výlov Štěpnického rybníka do Telče mohou zavítat všichni zájemci v sobotu od osmé hodiny ranní. Pořadatelé slibují prodej živých ryb, velký výběr rybích specialit – smažený a uzený kapr a pstruh, rybí škvarky, rybí polévka, teplé a studené nápoje. K dobré náladě zahraje i živá hudba. Zároveň se v sobotu na náměstí Zachariáše z Hradce koná Farmářský a řemeslný trh.

Den dýní

KDY: sobota od 10.00

KDE: Žďár nad Sázavou

Tvoření spojené s dýněmi si mohou zájemci užít v sobotu ve Žďáře nad Sázavou. Dojde i na večerní stezku pro děti nebo jarmark s dýňovými produkty. Pořadatelé slibují i soutěž o největší dýni, hry spojené s dýněmi a gastronomické speciality.

První republika

KDY: pátek až neděle

KDE: Jimramov

Hudebně poetické setkání se uskuteční v kavárně Kovářova kobyla v Jimramově. Návštěvníci si společně připomenou dobu po vzniku první republiky. Atmosféru doby dokreslí samotný interiér Kovářovy kobyly a dojde i na občerstvení inspirované dobovými recepty a dobové oblečení. V sobotu vystoupí dámský kvartet Zevl. Na nedělní odpoledne je naplánované dobové koupání a pouštění lodiček ve Svratce.

Kudla s kapelou

KDY: sobota od 20.00

KDE: Třebíč, U barborky

Brněnský písničkář Kudla, autor textů na desce Tulák po hvězdách brněnské legendy Progres 2, zakládající člen brněnských skupin Lidopop a Zadáci – se vrací do Třebíče. Svým příznivcům zahraje v Honky Ponk Cafe s novou deskou „Adios Panama. Kudla ještě před třebíčským koncertem, a to v pátek, vystoupí v Čejkovicích a v Brně si jej lidé poslechnou 5. listopadu v restaurantu U Divošky a 1. prosince v Metru.

Vzhledem k rychle se měnící epidemické situaci žádáme čtenáře, aby si konání jednotlivých akcí a platné podmínky pro účast raději předem ověřili u pořadatele.

Děkujeme za pochopení.