KDY: do jarních prázdnin denně

KDE: Znojmo, sokolská ulice

ZA KOLIK: 20 korun

Městské kluziště Znojmo bude v provozu denně od 9:00 do 20:00 hodin, vstupné je 20 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Bruslit se bude až do konce jarních prázdnin.