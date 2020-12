"Černobylská zóna představuje dnes již světově proslulý historický mezník, ale oblast stále ještě nemá oficiální status," uvedl pro tiskovou agenturu AFP osmatřicetiletý průvodce Maksym Polivko, který ukazuje turistům opuštěné panelové domy, obchody a úřední obchody sovětské éry, jichž se zvolna zmocňuje příroda.

Status může zachránit oblast

Ukrajinská vláda nyní vyvíjí iniciativu, jejímž cílem je dosáhnout zapsání oblasti do seznamu světového kulturního dědictví po bok památek, jako je třeba indický Tádž Mahal, Stonehenge v Anglii nebo Santiniho moravský kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Místní úřady doufají, že tento krok podpoří úsilí vytvořit z Černobylu turistickou atrakci a zachovat stárnoucí a rozpadající se budovy v okolí.

Výbuch čtvrtého reaktoru černobylské jaderné elektrárny, k němuž došlo v dubnu 1986, zamořil radioaktivním spadem velký pás Ukrajiny a sousedního Běloruska a vedl k vytvoření trvale uzavřené zóny zhruba o velikosti Lucemburska. Podle ukrajinských úřadů nemusí být trvalý pobyt v této oblasti bezpečný po dalších 24 tisíc let. Zóna se mezitím stala útočištěm divoké zvěře a lze v ní potkat množství losů, jelenů i menších živočišných druhů, pohybujících se stejně přirozeně po lesích i v někdejších stavbách.

Krátce po katastrofě byly z oblasti evakuovány stovky tisíc lidí obývající desítky vesnic a měst, přesto zde však nadále žije více než stovka starších lidí. Město Pripjať, vzdálené několik kilometrů od černobylské elektrárny, se celosvětově proslavilo svým chmurným vzhledem "města duchů", v němž v prázdných pokojích panelových domů dodnes zůstaly věci původních obyvatel.

Podle Polivka by mohl status UNESCO přimět úřady k zodpovědnějšímu přístupu při snaze zachovat rozpadající se infrastrukturu, která byla kolem elektrárny v dobách existence Sovětského svazu vybudována. "Všechny tyto objekty potřebují nějakou opravu i údržbu," řekl průvodce.

Turisty přitáhl seriál

V loňském roce navštívilo Černobyl rekordních 124 tisíc turistů, včetně sta tisíc cizinců, které přilákal světově úspěšný televizní seriál o černobylské katastrofě, jenž měl v roce 2019 svou premiéru. Podle ukrajinského ministra kultury Oleksandra Tkačenka je to důkaz, že Černobyl je důležitý nejen pro Ukrajince, ale pro celé lidstvo.

"Status UNESCO by pomohl propagovat uzavřenou oblast jako pamětní místo varující lidstvo před opakováním jaderné katastrofy," uvedl pro AFP Tkačenko. "Tato oblast může být a měla by být otevřena pro návštěvníky, ale měla by být něčím víc, než jen dobrodružnou destinací pro nejrůznější průzkumníky," dodal.

Ukrajinská vláda chce do března vytipovat konkrétní objekty, pro něž chce získat status památkové rezervace, konečné rozhodnutí by však mělo padnout až v roce 2023. Podle Tkačenka by status světového dědictví mohl zvýšit počet turistů až na jeden milion ročně.

Po výbuchu čtvrtého reaktoru v roce 1986 pokračovaly další tři reaktory v činnosti, elektrárna byla definitivně uzavřena až 15. prosince 2000.