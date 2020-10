Nečekaný objev: Horší průběh koronaviru mají lidé s neandertálskou krví

Kdysi dávno na jihu Evropy se nejstarší lidé dnešního typu nejenže setkali s neandertálci, ale z jejich kontaktu vzešly alespoň párkrát i děti. O 60 tisíc let ovlivnily tyto sexuální styky dnešní svět. A to v souvislosti, jakou by čekal jen málokdo. "Neandertálská krev" prý zhoršuje průběh koronavirové nákazy.

Nějak takto mohl vypadat neandertálec. | Foto: Shutterstock