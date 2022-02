Alice je poháněná baterií podobnou u elektromobilů nebo mobilních telefonů, kterou je možné dobít za 30 minut. S devíti pasažéry na palubě je schopna letět jednu hodinu a asi 440 námořních mil, což v přepočtu dělá zhruba 815 kilometrů. To by odpovídalo cestě z Prahy do švýcarského Bernu. Letadlo dosahuje maximální cestovní rychlosti 461 kilometrů za hodinu. Pro srovnání, Boeing 737, jedno z nejpoužívanějších dopravních letadel, má nejvyšší rychlost 946 kilometrů za hodinu.

Elektrický letoun dokáže snížit náklady na údržbu a provoz oproti komerčním tryskovým letadlům až o 70 procent, uvádí Eviation.

Více modelů

Prototyp letadla Alice debutoval v roce 2019. Nyní si prochází nízkorychlostním testem přepravy a v několika příštích týdnech se pokusí o vysokorychlostní test. Při zkouškách je letadlo posláno na přistávací dráhu různými rychlostmi, aby se otestoval jeho výkon. To umožní pozemním týmům monitorovat systémy, jako jsou řízení, brzdění a protismyk.

Společnost chtěla, aby Alice vzlétla již před rokem 2022, jenže kvůli špatným povětrnostním podmínkám na severozápadním pobřeží USA ke konci roku to nebylo možné.

Celkově jsou vyvinuty tři verze prototypů - komerční, soukromá a nákladní. Právě testovaný model pro komerční užití pojme kromě devíti cestujících take dva piloty a 385 kilogramů nákladu. Typ určený pro soukromé létání je pouze šestimístný, aby bylo uvnitř více prostoru. Nákladní letoun má celkový objem téměř třináct tisíc metrů krychlových.

Eviation už nyní eviduje objednávky. Dvanáct nákladních letadel Alice si chce do roku 2024 koupit mezinárodní přepravní společnost DHL Express, které budou sloužit pro přepravu naložených věcí na kratší vzdálenosti. „Naším cílem je výrazně přispět ke snížení uhlíkové stopy,” sděluje generální ředitel DHL Express America, Mike Parra.

Air cargo is going #electric! We are proud to share that today we write aviation history with @DHLExpress as they are the first to order 12 #AllElectric Alice eCargo planes. https://t.co/iqU6qIuOii pic.twitter.com/qmaolq3IC3 — Eviation Aircraft (@EviationAero) August 3, 2021

Alice si koupí taky americká příměstská letecká společnost CapeAir. Jejich letadla by měla být v provozu od roku 2023 na trasách spojujících města Boston, Nantucket a Hyannis.

Budoucnost v elektřině

Elektrické letectví je již přeplněno startupy i zaběhlými leteckými společnostmi. Agentura NASA dala 253 milionů dolarů (asi 5,4 miliardy korun) společnostem GE Aviation, která má pobočku i v České republice, a MagniX, aby do roku 2035 vyvinuly technologii vhodnou pro americké flotily.

Electrified Aircraft Propulsion (EAP) tech is getting one step closer to its goal!



NASA has contracted @GEAviation & @MagniX USA to help through ground & flight demonstrations.



NASA seeks to introduce EAP tech to U.S. aviation fleets no later than 2035.https://t.co/zIW7YRtlNV pic.twitter.com/YBhGpzUUgs — NASA Armstrong (@NASAArmstrong) October 1, 2021

Boeing investuje 450 milionů dolarů (necelých 10 miliard korun) do Wisk Aero vyrábějící plně elektrické, autonomní osobní letadlo. Airbus pracuje na vývoji vlastními silami již od roku 2010.

Zásadním problémem pro elektrickou leteckou dopravu jsou baterie, tvrdí odborníci. „Komplikace jsou podobné jako u elektromobilů, ale zde je největším kamenem úrazu hmotnost,” říká pro CNN Ross Aimer, generální ředitel Aero Consulting Expert. Lepší technologie baterií budou dostupné za dva až tři roky, podle jeho odhadu. Díky tomu se pak na obloze začnou častěji objevovat elektrická letadla.

Společnost Eviation, zaměřená výhradně na elektrickou leteckou dopravu, doufá, že elektrická letadla pro dvacet až čtyřicet cestujících budou realitou za sedm až deset let. Současná věda zatím neumožňuje vynalézt technologie, díky kterým by bylo možné létat přes oceán či vyrábět velké letouny poháněné elektřinou.

Mnozí zastánci elektrického letectví předpovídají, že se Alice a podobné letouny skutečně integrují do každodenní dopravy, a stanou se běžnými dopravními prostředky, například pro dojíždění do práce.