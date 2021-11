Start rakety představitelé firmy neustále odkládali. Nakonec vyletěli jen dva dny poté, co SpaceX přivezl domů další čtyři astronauty, kteří byli na Mezinárodní vesmírné stanici posledních šest měsíců.

Tito veteráni měli původně čtyři nováčky na stanici přivítat, ale NASA a SpaceX se rozhodli změnit pořadí letů kvůli vhodnému počasí v Mexickém zálivu. „Byla to skvělá jízda, lepší, než jsme si představovali,“ řekl Raja Chari krátce poté, co kosmická loď Crew Dragon dosáhla oběžné dráhy.

Z noci den

Středeční start byl stejně strhující jak pro diváky v Kennedyho vesmírném středisku, tak i podél východního pobřeží. Raketa Falcon se na své cestě hnala mraky a svou září udělala z noci den.

Německý astronaut Matthias Maurer se honosí titulem 600stého člověka ve vesmíru.

Let se zpozdil o celý týden, protože jeden z astronautů měl zdravotní potíže. NASA nespecifikovala, zda se jednalo o nemoc či zranění, ale upřesnila, že nešlo o covid.

Ke zpoždění odletu přispělo i špatné počasí. Chari sdělil, že snaha o vzlétnutí na Halloween je nechala na holičkách. Nečas byl i v noci, kdy se posádka loučila s rodinami na následujících šest měsíců. Mrholilo a diváci se schovávali pod deštníky.

„Užijte si svou dovolenu mezi hvězdami. Budeme vám mávat, jak poletíte kolem,“ rozloučil se s nimi přes vysílačku ředitel SpaceX Mark Soltys.

T-1 hour to Falcon 9 launch of Dragon. The crew is go! pic.twitter.com/XlQcY2w5oM — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2021

Seznam šesti set lidí, kteří byli ve vesmíru, má široký rozsah. Počínaje lidmi, kteří se hvězd sotva dotkli jako představitel kapitána Kirka ze slavné série Star Trek, který letěl do vesmíru minulý měsíc, a konče americkými a ruskými astronauty, kteří strávili na oběžné dráze přes rok svého života.

Vesmírných turistů přibývá

Letošní nárůst vesmírných turistů pomohl posunout celkový počet na více než šest set. Průměrně to vychází na deset lidí ročně ode dne, kdy do vesmíru poprvé letěl Jurij Gagarin v roce 1961.

„Myslím si, že za pár let uvidíme exponenciální vzestup tohoto čísla, protože nyní vstupujeme do éry komerčních vesmírných letů,“ řekl Maurer po příletu do Kennedyho vesmírného střediska před dvěma týdny.

Odlet rakety Falcon byl již pátý osobní let do vesmíru společnosti SpaceX. Dohromady do vesmíru vyslala firma Elona Muska v lodích Crew Dragon už 18 lidí během 18 měsíců. „Lidské vesmírné lety byly důvodem, proč byla naše společnost založena, takže je to neuvěřitelně smysluplné pro celý tým,“ řekla manažerka SpaceX Sarah Walkerová.

Němec Mauer je jedním z nováčků na palubě. V jednapadesáti letech dostal nabídku pracovat jako inženýr v NASA. Pro tuto příležitost opustil svou starou práci vědce. Astronautem se stal roku 2015.

"I was always fascinated by space - engineering on the edge of what is possible, science, international teams and adventure." - @astro_matthias, #Crew3 #CosmicKiss pic.twitter.com/z954VFxZYS — ESA (@esa) November 11, 2021

Vedoucí mise je čtyřiačtyřicetiletý plukovník letectva Chari. Je prvním vesmírným nováčkem po desetiletích, který vede misi na oběžnou dráhu. Jako zkušební pilot z Cedar Falls nasbíral více než 2500 hodin ve stíhačkách, se kterými létal i při bojových misích v Iráku.

"It's really mind boggling when you think about how much effort it takes to put people in space and then to sustain them in space." — @Astro_Raja, Commander of the #Crew3 mission to the @Space_Station. pic.twitter.com/FGv5w46Q7a — NASA (@NASA) November 10, 2021

Na palubě je také jednašedesátiletý Thomas Marshburn. Tímto letem se stane nejstarším člověkem, který kdy žil na vesmírné stanici. Tento let je jeho třetí cestou na stanici.

"There's something about leaving everything we know behind — everything. Not just our friends and family or home, but even the planet." — @AstroMarshburn, pilot of the @SpaceX #Crew3 mission. pic.twitter.com/UILM4ejPsg — NASA (@NASA) November 10, 2021

Čtvrtým pasažérem je čtyřiatřicetiletá Kayla Barronová. Je nadporučíkem námořnictva a jedna z prvních žen, které sloužily jako důstojnice pro boj s ponorkami.

"I knew that I would want to find ways to challenge myself and become a leader." — Kayla Barron, #Crew3 Mission Specialist. pic.twitter.com/f0hMgHTGo8 — NASA (@NASA) November 11, 2021

Během svého pobytu na stanici přivítá posádka Crew Dragona dvě skupiny turistů. Na stanici dokonce nedávno dva týdny natáčel ruský filmový štáb záběry do nového filmu.

Posádka se připojila ke třem obyvatelům stanice, a to ke dvěma ruským astronautům a jedním z NASA, Markovi Vande Heiemu, který ve středu oslavil pětapadesáté narozeniny.