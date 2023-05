Italský historik Silvano Vinceti tvrdí, že zjistil, který most je vyobrazený ve slavném díle Leonarda da Vinciho. Podle něj se nachází v toskánské provincii Arezzo. Jde tak o zcela jinou lokaci, než se dosud odborníci domnívali. Vědec svému bádání zasvětil roky, pomohly mu i fotografie z dronu.

Mona Lisa od Leonarda da Vinci | Foto: Wikimedia Commons, Leonardo da Vinci - Musée du Louvre, volné dílo

Mona Lisa je opředena mnoha tajemstvími. Mezi ně se řadí i most, který je za nejslavnější ženou světa namalovaný v pozadí. I když se na toto téma vedlo mnoho diskuzí, dosud nikdo s naprostou jistotou nedokázal určit jeho identitu. Například město Buriano v Toskánsku je už mnoho desítek let přesvědčené, že se jedná o most Ponte Buriano, a proto z něj udělalo svou hlavní turistickou atrakci a dokonce jej vyobrazilo na uvítací ceduli.

Italský historik Silvano Vinceti však nyní přišel s novými zjištěními, která vyvracejí dlouholetou domněnku. Podle něj renesanční umělec Leonardo da Vinci ve svém obraze zachytil nyní už zničený most Romito di Laterina v toskánské provincii Arezzo. Svá tvrzení podpořil několika důkazy založenými na porovnávání s aktuálními fotografiemi a snímky z dronů.

Geny legendárního umělce. Vědci našli potomky rodiny Leonarda da Vinciho

„Výrazný tvar řeky Arno odpovídá tomu, co lze vidět vlevo od šlechtičny,“ sdělil podle stanice CNN Vinceti na mediální konferenci Asociace zahraničních novinářů v Římě. Vědec se ve svém výzkumu opřel o provedenou virtuální rekonstrukci mostu a získané informace z dokumentů ze státního archivu ve Florencii.

Studování snímků krajiny

Podle záznamů žil Leonardo da Vinci v letech 1501 až 1503 u kardinála Cesare Borgii poblíž Lateriny. V té době zde stál most se čtyřmi oblouky, který by odpovídal vyobrazení na uměleckém díle. Vincetimu se podařilo vypočítat počet nosníků na základě zbývajícího oblouku a šířky mezi břehy řeky.

„V tomto úseku se dokonale vlezly čtyři stejně velké oblouky,“ uvedl pro deník The Guardian. Proto se podle historika nemůže jednat o Ponte Buriano, jenž má šest oblouků, nebo třeba i diskutovaný Ponte Bobbio v Piacenze, protože ten jich má ještě více.

Vědec tomuto objevu zasvětil několik let svého života, přičemž studoval snímky břehů řeky z dronu, ruiny i další fotografie krajiny. I proto si je naprosto jistý, že etrusko-římský most Romito di Laterina je ten pravý.

Obraz malíře Paula Cézanna skrýval 160 let velké tajemství. Odhalil jej rentgen

Zmíněné konference se zúčastnila také starostka Lateriny Simona Neriová, která je ze zjištění nadšená. Podle ní by most mohl do jejího města s 3500 obyvateli přivést turisty. „Věříme, že tato skvělá zpráva zaujme široký okruh turistů a přispěje k oživeního cestovního ruchu na našem území,“ sdělila pro CNN.

Mona Lisa. Slavný obraz Leonarda da Vinciho je podle mnohých opředen tajemstvímZdroj: ČTK/AP/Yannick Bailly

Město je podle ní ochotné podpořit turismus po stránce přírodovědné, kulturní i památkové. „Musíme ochránit zbytky mostu, což si vyžádá finanční prostředky,“ zmínila. Také si uvědomuje, že ostatní města spojovaná s da Vinciho dílem se nebudou chtít vzdát svého nároku na přilákání návštěvníků, a tak mezi nimi a jejich mosty bude panovat jistá rivalita.

Záhadná Mona Lisa

Slavný obraz usmívající se tajemné ženy vznikl na počátku 16. století. Dosud nikdo s naprostou jistotou nedokázal určit, kterou dámu italský umělec namaloval. Spekuluje se, že by se s největší pravděpodobností mohlo jednat o šlechtičnu Lisu del Giocondo.

Ačkoliv se jedná o mistrovské dílo, v minulosti se netěšilo takové slávě jako dnes. Podle mnoha odborníků se celosvětově proslavilo až v roce 1911 díky krádeži z galerie v pařížském Louvru italským zasklívačem Vincenzem Peruggiou.

Zdroj: Youtube

„Kdyby se tehdy ukradl jiný da Vinciho obraz, tak by se dodnes mluvilo o něm, a nikoliv o Moně Lise,“ prohlásil v roce 2013 profesor dějin a umění Noah Charney ve své knize Krádeže Mony Lisy. Podle něj se malba ničím neodlišovala od ostatních, dokud ji neukradli. I díky tomu vděčí své současné hodnotě, která činí v přepočtu osmnáct miliard korun.

Originální Mona Lisa je více než dvě století součástí sbírky muzea Louvre, poprvé ji zde vystavili v roce 1804. Nyní se na ni přijdou podívat miliony lidí ročně.