Pradávné asteroidy vydaly tajemství o rané sluneční soustavě: Byla plná chaosu

Představte si dopravní špičku, v níž vozidla všech možných tvarů i velikostí uhánějí obrovskou rychlostí, ale naprosto chaoticky bez dodržování sebemenších pravidel. Srážka střídá srážku, aniž by to provoz jakkoli zpomalilo. Asi tak vypadala na svém počátku sluneční soustava, kde do sebe opakovaně narážely vesmírné skály, balvany i planetesimály. Časovou osu tohoto zmatku nyní prozkoumala nová studie.

Pradávné asteroidy odhalují počátky sluneční soustavy, ilustrační foto | Foto: Shutterstock