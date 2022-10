Důvodem je podle něj také jeho práce senátora. „Funkce neuvolněného starosty je běžná praxe kolegů senátorů,“ dodal Třetina.

Do opozičních lavic překvapivě usedne tentokrát dosavadní místostarosta Zdeněk Juránek, který tvořil s Třetinou doposud tandem na radnici. Ve volbách získalo jeho uskupení Společně pro Moravský Krumlov třetí místo v počtu hlasů a čtyři mandáty. Stejně jako Třetinova TOP 09. „Chtěli jsme posílit stávající křehkou koalici a nabídli jsme spoluúčast v ní. Během vyjednávání jsme slevili z prvotních požadavků a nakonec jsme chtěli alespoň jeden post uvolněného místostarosty. To nebylo akceptováno a byl nám nabídnut pouze post jednoho neuvolněného radního. To jsme odmítli a odcházíme do opozice,“ reagoval Zdeněk Juránek.

Jako starosta Znojma končím. Zase budu ajťák, říká Jakub Malačka

Podle Tomáše Třetiny požadavky Juránkova uskupení neodpovídaly výsledkům voleb. „Nároky byly neúměrně vysoké k výsledkům voleb,“ zdůvodnil rozhodnutí Tomáš Třetina.

Do opozičních lavic usedne v Moravském Krumlově i vítězné hnutí ANO 2011. Od voličů získalo nejvíc přes 23 procent hlasů a pět mandátů. Jejich povolební vyjednávání podle lídra Bořivoje Zieglera ztroskotala hned v začátku. „Oslovovali jsme postupně všechny strany, jejich lídři ale schůzky postupně odvolávali. Naše návrhy nikdo nevyslyšel a z jedné strany jsme slyšeli i důvody, že s námi nechtějí do koalice kvůli ideologii naší strany v celostátní politice. Domácí politika je ale jiná,“ poznamenal Ziegler.

Byť vítěz voleb, tak odchází hnutí ANO 2011 do opozice. „Se stranou Zdeňka Juránka budeme silná opozice, docela se na to těším. Na rozvoj Moravského Krumlova budeme dohlížet ze silných mandátů,“ dodal Ziegler.

Současný místostarosta Zdeněk Juránek se vrací z domácí politiky ke své původní profesi v bankovnictví. Zůstane řadovým zastupitelem. „Budeme aktivní, zdravá opozice, která bude dohlížet na to, aby město fungovalo dobře,“ předeslal.

Už před volbami zaznívaly v Krumlově hlasy o tom, aby Tomáš Třetina svůj post starosty uvolnil, vzhledem k práci senátora. To zřejmě sehrálo roli v novém uspořádání povolební koalice. Zdeňka Juránka nyní střídá nováček v zastupitelstvu, architekt Vojtěch Kocáb z uskupení Pro Krumlov, kterému dali voliči tři mandáty. Nejvíc, celkem 727 preferenčních hlasů, dostal od voličů Tomáš Třetina.

Výsledky voleb v Moravském Krumlově:

1. ANO 2011 – 23,33% hlasů – 5 mandátů

2. TOP 09 – 20,06% hlasů – 4 mandáty

3. Společně pro Moravský Krumlov – 17,44% hlasů – 4 mandáty

4. Pro Krumlov – 12,59% hlasů – 3 mandáty

5. Vize pro krumlov s podporou STAN – 10,59% - 2 mandáty

6. Krumlováci - 8,77% - 2 mandáty

7. Občané M.Krumlova a KSČM – 7,18% - 1 mandát