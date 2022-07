Bitva o post starosty Znojma: ekonomka proti historikovi, známe osmičku favoritů

Co u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku



Klikněte pro vyplnění ankety.Zdroj: DeníkNa sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku na webu denik.cz/volbyuvas, nebo kliknutím na logo výše.

Jan Grois se v znojemské komunální politice pohybuje přes patnáct let, ze starostovského křesla odstoupil před více než rokem rokem po neúspěšných volbách do Senátu Parlamentu České republiky. Pod tlakem opozice si vyměnil post právě s Jakubem Malačkou. A vytvořili novou koalici s novými partnery.

Koncem dubna oznámil Jakub Malačka vznik nového vlastního politického uskupení. Mezi osobnostmi, které postupně představoval obyvatelům Znojma se jméno Jana Groise objevilo až nyní. „Honza sice neubude na čelních místech naší kandidátky, ale jsem rád, že získáváme do týmu jednoho z nejzkušenějších komunálních politiků. Během jeho působení na radnici se mu podařilo například modernizovat znojemské školství a rozjel revitalizaci areálu pivovaru, který nyní chceme dokončit,“ uvedl příklady Jakub Malačka.