Jaké budou vaše první kroky na radnici v souvislosti s avizovanou změnou systému vedení města?

V tuto chvíli je před námi řada výzev a úkolů, které souvisí s aktuální situací ve společnosti a také stavem města, v jakém nám ho předá končící radnice. Změna nejen ve vedení města bude razantní a věřím, že ji občané brzy poznají. Hodlám vycházet primárně z programového prohlášení naší koalice, které bude právě obsahovat naše priority pro Znojmo. A také se chci podívat na skutečný stav hospodaření a finanční kondici města. Jestli je vše opravdu tak, jak se tváří, respektive jak se tváří dnes už bývalé vedení radnice.

Starostkou Znojma je Solařová. Vedení zvolili zastupitelé rozdílem jednoho hlasu

Každého napadne otázka, co bude s bazénem, plánovaným parkovacím domem, parkováním obecně, rozporuplným zákazem míčových her v parcích ap. Jak se k tomu postavíte s novou koalicí?

Co se týče parkování, areálu Městských lázní nebo plovárny v Louce, tato témata jsme voličům a občanům Znojma jasně a zřetelně artikulovali v našem volebním programu a z těchto plánů budeme, samozřejmě v souladu s našimi koaličními partnery, vycházet.

Můžete být víc konkrétní? Program vaší koalice zatím není k dispozici

Nyní budeme všechny projekty srovnávat s realitou a musíme počkat v jakém stavu je skutečně převezmeme. Poté k nim zaujmeme stanovisko. Programové prohlášení koalice zveřejníme co nejdříve, pravděpodobně do konce listopadu.

Navážete v něčem na práci předchůdců?

Snažím se vždy brát si ze všeho to dobré a dovedu si představit, že jsou jednotlivosti, ze kterých se dá dále vycházet a se kterými se dá pracovat. Je ale potřeba méně pracovat na efekt a pro účely facebookových příspěvků a více pro skutečný výsledek a naše město.

Poprvé v historii města budou v čele tři ženy. Lze očekávat, že se ženské myšlení projeví například na vzhledu města, komunikaci, nebo třeba silnějším zaměřením na sociální oblast, pomoc slabším?

Osobně se na spolupráci s Petrou Svedíkovou Vávrovou a Bohumilou Beranovou těším a jsem přesvědčena, že mezi námi funguje ta správná chemie pro týmovou spolupráci. Úplně nerozděluji svět na mužský a ženský a nečekám tak, že by se rázem město ‚zbarvilo do růžové‘. Že ale v komunikaci vedení radnice ubude ‚siláckých‘ prohlášení, to je myslím docela reálné.

Zamítnuto. Soud návrh Pirátů na neplatnost voleb ve Znojmě neuznal

Často zmiňovanou otázkou je vaše 'křehká' koalice s převahou jednoho hlasu. Proč jste nezvolili stabilní většinovou koalici s druhým vítězem voleb hnutí Naše Znojmo alias blokem Jakuba Malačky?

Stabilitu koalice neposuzuji počtem mandátů v zastupitelstvu, ale tím, jestli můžu svým partnerům věřit a dovedu si s nimi lidsky představit spolupráci. A z tohoto pohledu by koalice s blokem kolem hnutí Naše Znojmo pro mě byla krajně nestabilní. Také na základě vůle voličů ve volbách, kteří se jasně vyjádřili pro změnu a pro konec doby temna na radnici, jsme se jako hnutí ANO rozhodli pro koalici v tomto složení. S našimi partnery jsme našli shodu na plánech a cílech rozvoje a správy našeho města v příštích letech, což je podle mě nejdůležitější. A pevně věřím, že se opozice v příštích měsících a letech zachová konstruktivně a nebude proti návrhům, které budou dobré a prospěšné pro Znojmo a jeho občany, jen proto, že je opozicí.

Jak se změní váš osobní a profesní život s nástupem do funkce starostky města?

Jsem přesvědčená a doufám, že nikterak zásadně. Přijímám svoji novou životní roli s maximální pokorou a jsem připraveno pracovat pro naše město a jeho občany naplno. Profesní život se mi změní v tom smyslu, že mě čeká nová výzva, ve které ale můžu hodně čerpat právě z dosavadních pracovních zkušeností.

Krumlov po volbách: Třetina bude poloviční starosta, Juránka nahradí Kocáb

Jaké máte zkušenosti se státní správou nebo z pozice veřejného činitele?

Už v minulém období jsem byla aktivní ve veřejném prostoru. Angažovala jsem se ve dvou komisích Rady města Znojma – bytové a pro spolupráci se zahraničím. Též jsem byla členkou Finančního výboru Zastupitelstva města Znojma.

Pracovat v komerční sféře a státní správě jsou dva rozličné pracovní postupy. Na co si budete muset zvykat?

Nerada bych si v politice a na radnici zvykala na věci, které se v posledních týdnech děly kolem voleb a skládání nové koalice. Podrazy, vyhrožování, zastrašování, podpásovky a nečistá hra. Chtěla bych touto cestou apelovat na všechny aktéry, ať přijmou současnou situaci, a vyzývám je - pojďme začít všichni táhnout za jeden provaz a v této těžké době pracovat pro občany města. Jinak jsem přesvědčena, že při řízení radnice využiji mnoho znalostí a zkušeností z řízení středně velké firmy. Ostatně myslím, že právě manažerská průprava, schopnost věci analyzovat a rozhodovat se na základě dat, to je něco, co se mi bude hodit.