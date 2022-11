Ivanu Solařovou vyslali nově zvolení zástupci města na nejvyšší místo znojemské radnice většinou hlasů na ustavujícím zasedání v pondělí 31. října. Hlasovalo pro ni sedmnáct z jednatřiceti přítomných zastupitelů. „Děkuji za projevenou důvěru, je to pro mě velká čest a závazek. Úřad přebíráme v nelehké době. Od prvního dne musíme pracovat naplno. Věřím v to, že najdeme cesty k řešení. Rádi navážeme na to dobré z předchozích let a rozhodně budeme pracovat se všemi zaměstnanci úřadu,“ pronesla od předsednického stolku nová starostka Ivana Solařová.

Nehlasoval pro ni, kromě členů opoziční menšiny, končící starosta Jakub Malačka. „Gratuluji k vítězství ve volbách, bohužel zastupitelé ani občané dodnes neví s čím vstupujete do funkce. Jak jste slibovali. Podle mě je to jako byste říkali, zvolte mě a pak uvidíte co bude. Proto pro vás nemohu hlasovat, omlouvám se,“ řekl před hlasováním.

Také další hlasování probíhalo na hranici těsné většiny jednoho hlasu, kterou právě nová koalice disponuje. Zatímco opozice se většiny navrhovaných hlasování jen zdržela, u rozhodování pozic patřící členům SPD svítila jejich hlasovací pole ostrou červenou barvou značící rozhodné ne.

Do čela radnice tak zvolili zastupitelé také tři uvolněné místostarosty. Stali se jimi Jan Blaha z hnutí ANO, Petra Svedíková Vávrová z hnutí SPD a Bohumila Beranová z uskupení Znojmáci, s nimiž vítězné hnutí ANO utvořilo vládnoucí koalici.

Opozičnímu zastupiteli Jiřímu Kacetlovi z Pro Znojmo vadilo, že se o kandidátech všichni dozvěděli až na těsně před hlasováním. „Vždycky bylo tradicí, že vítěz voleb jedná se všemi stranami. To se ve Znojmě po těchto volbách nestalo, byť jsme se snažili hnutí ANO kontaktovat. To, že se spolu nebavíme a dovídáme se o kandidátech až nyní na poslední chvíli. To je špatný signál i pro občany, kteří volili demokratické strany. Pro všechny z nás byla studená sprcha, že po extremistické straně komunistů, které se podařilo odstranit, zvolíme po letech do vedení města další extremistickou stranu, SPD,“ projevil Kacetl.

S tím nesouhlasil David Štolpa, poslanec a šéf okresní buňky hnutí ANO „Není pravda, že koalice byla upečena, naopak vy jste utvořili blok stran, za něhož jste chtěli výhradně jednat. Z naší strany to byla obrana, ne vykopávání barikád. Jsme ale ochotni s vámi spolupracovat,“ reagoval Štolpa.

K pomyslnému odhození stranických dresů vyzvala poté v projevu Petra Svedíková Vávrová, v podobném duchu promluvila i Bohumila Beranová.

Do Rady města zvolili zastupitelé kromě starostky a místostarostů Davida Štolpu a Radomíra Kamana, oba z hnutí ANO, Oldřicha Staňka a Berta Bartase z uskupení Znojmáci a jako uvolněnou členku rady Růženu Šalomonovou z SPD.

Jakub Malačka se stal předsedou finančního výboru většinou hlasů v sále, předsedou kontrolního výboru Jiří Kacetl, oba z opozice.

V úvodu jednání promluvil k zastupitelům i senátor Tomáš Třetina. „Prosím vnímejte politiku jako službu lidem. Čeká nás transformace nemocnic, doprava a třeba i oprava Louckého kláštera Zakopejte válečnou sekeru, zachovejte si nadhled a slušnost. Jsem ochoten vám pomoci,“ kladl důraz na spolupráci mezi znesvářenými stranami po volbách, Třetina.

Během povolebních vyjednávání nedošlo mezi vrcholnými představiteli radnice k předání agendy. „Přestože jsem předání nabízel, nikdo z nového vedení mě zpětně nekontaktoval. Jsou tu důležité věci, jako například stavba bazénu v Louce, dopravní projekty a další. Z vlastní vůle jsem alespoň sepsal nástupcům zásadní věci, které bude třeba řešit. Ze zákona už totiž v úterý prvního listopadu nastupuji do svého předchozího zaměstnání a nebudu na radnici k dispozici,“ uvedl už bývalý starosta Znojma Jakub Malačka.

Původně chtěli noví zastupitelé Znojma zvolit nové vedení radnice už 17. října. Stopku jim vystavil přezkum volebních výsledků soudem. Podnět k prošetření k němu dali tamní Piráti, kteří měli o výsledcích pochybnosti. Ty však soud zamítl.