Vyjednávací pozici má nyní ve Znojmě v rukou vítěz voleb hnutí ANO, které získalo jedenáct mandátů. „Jednáme o podmínkách spolupráce a požadavcích námi oslovených partnerů,“ potvrdil lídr strany David Štolpa.

O rozložení sil ve Znojmě ještě rozhodnou malé strany. Vyjednávání vede ANO

O jaké požadavky se jedná sdělit zatím nechtěl, stejně jako lídryně SPD. „Podle mě nejsou požadavky přehnané, jsou akceptovatelné,“ zmínila pouze Svedíková.

V kampani avizovanou změnu na radnici chtějí s vítězem voleb uskutečňovat i Znojmáci. „Náš program můžeme uskutečňovat pouze pokud budeme ve vedení města. Respektujeme výsledky voleb a vítězné hnutí ANO, s nímž vedeme jednání. Rádi bychom měli zástupce v radě města i ve vedení. Nechceme ale jednat z pozice síly,“ nastínil Pavel Kovařík, zástupce uskupení Znojmáci.

Současné koaliční strany, stojící za starostou Jakubem Malačkou, tak nejspíš míří do opozice. Navzdory velkorysé nabídce pro Znojmáky. „Nabídli jsme jim pozici starostky pro paní Beranovou, z níž by mohli uskutečňovat svůj program, to ale Znojmáci odmítli. Hnutí ANO nás jako vítěz voleb ke spolupráci neoslovilo vůbec,“ informoval Jakub Malačka.

Od možné spolupráce se současnou koalicí, stojící za Jakubem Malačkou, odradila Znojmáky podle Kovaříka jejich dohoda. „Oslovili jsme jednotlivé strany současné koalice, jejich lídři ale oznámili, že budou jednat a vystupovat pouze v bloku všech svých koaličních stran (Naše Znojmo, Pro Znojmo, ODS + KDU-ČSL Spolu, pozn. redakce). My ale chceme změnu a ta by v tomto případě nemohla nastat,“ rozhodlo podle Kovaříka.

