Obrat v jednání ve Znojmě? Spojení ANO se současnou koalicí není vyloučeno

Memorandum o nové koalici ve Znojmě.Zdroj: se souhlasem ANO 2011

V sjednané koalici by mělo mít hnutí hlasovací většinu 17 hlasů v 31 členném v zastupitelstvu. Během vyjednávání však o jeden hlas přišli, když se se spoluprací s SPD neztotožnil jeden z členů hnutí ANO Jan Šťastník. „Po dvoudenním morálním dilematu jsem se rozhodl, že nemohu podpořit koaliční spolupráci s SPD, proto jsem se rozhodl opustit klub zastupitelů ANO a zůstat nezávislým zastupitelem,“ potvrdil člen ANO Šťastník.

Víc jak tři tisíce preferenčních hlasů od voličů chce využít jako řadový člen zastupitelstva. „Vážím si preferenčních hlasů od voličů a chci hájit především hlas sportovců a sportující veřejnosti v zastupitelstvu, a také program ve sportovní oblasti se kterým jsem kandidoval,“ doplnil své vyjádření také na sociální síti facebook.

VÝSLEDEK VOLEB VE ZNOJMĚ NAJDETE ZDE

Nová koalice tak bude mít při hlasování jen těsnou většinu šestnácti hlasů. Nováček voleb uskupení Znojmáci naopak zaznamenalo podepsáním memoranda mimořádný úspěch. Se svými dvěma mandáty se katapultovalo rovnou do nejvyšších pater radnice. „Máme nakročeno k tomu, abychom dostáli svému předvolebnímu slibu, a to přinést změnu ve vedení našeho města a jeho fungování. Do užšího vedení města jsme nominovali naši lídryni Bohumilu Beranovou. Současně jsme podpořili ve funkci budoucí starostky Ivanu Solařovou z hnutí ANO a jako její zástupkyni Petru Svedíkovou Vávrovou z SPD,“ komentovali výsledek Znojmáci prostřednictvím svého zástupce Pavla Kovaříka.

Předání žezla

Na znojemské radnici se tak koná velká politická obměna. Současné vedení, jež původně zaujalo své pozice v minulých volbách většinou za ČSSD a z něhož dosluhující starosta Jakub Malačka a místostarosta Jan Grois vystoupili, zasedne do opozičních lavic. Nově pod uskupením Naše Znojmo za něhož nyní kandidovali a celkem získali sedm mandátů.

Po letech v čele radnice míří do opozice také občanští a křesťanští demokraté, kteří kandidovali společně a získali čtyři mandáty. Po necelých dvou letech ve vedení města se do známého prostředí opět stěhují také členové Pro Znojmo. Na rozdíl od minulých voleb ale s místo pěti tentokrát jen třemi mandáty.

Starosta Jakub Malačka se připravuje na předání pomyslného žezla. „Ivaně Solařové gratuluji k tomu, že se jí podařilo sestavit koalici. Jen mě mrzí, že se nám ani jednou nepodařilo sednout k společnému jednacímu stolu, abychom zkusili alespoň zjistit, zda bychom dokázali uskutečnit požadované změny. Tak jako to třeba udělali v Brně a jiných městech. Ani jednou nás neoslovili,“ vyjádřil se pro Deník Rovnost Malačka.

Změna na radnici

Ekonomka Ivana Solařová je finanční ředitelka strojírenské firmy ve Znojmě, do vysoké politiky míří na znojemskou radnici poprvé. „Slíbili jsme voličům změny na radnici. Za tím chceme stát a s SPD a Znojmáky jsme se na nich shodli. Podrobně je rozpracujeme v koaliční smlouvě,“ upřesnila pro Deník Rovnost Solařová.

Navzdory křehké většině hlasů v zastupitelstvu věří, že své plány prosadí. „V případě nepřítomnosti například z důvodu nemoci koaličních zastupitelů, je možnost vzdáleného připojení k hlasování. Hodláme také spolupracovat s opozičními zastupiteli korektně, bez emocí. Věřím proto, že naše návrhy prolnou i přes tuto křehkou hranici koaliční většiny do opozice,“ předpokládala Ivana Solařová.

Seznamte se: podívejte se na nově zvolené zastupitele ve Znojmě

Nové vedení znojemské radnice budou noví zastupitelé schvalovat ještě na ustavujícím zasedání. Zákonná lhůta pro jeho uskutečnění končí v neděli 23. října. Stihnout by to tak měli do pátku před uvedenou nedělí.

Hnutí ANO 2011 zvítězilo ve Znojmě s převažující většinou téměř třiceti procent hlasů a 11 mandáty v zastupitelstvu. Druhé bylo Naše Znojmo s necelými dvaceti procenty a 7 mandáty. Po čtyřech mandátech získalo SPD a ODS+KDU ČSL Spolu, tři křesla v zastupitelstvu získalo Pro Znojmo a dvě Znojmáci. Volební účast ve Znojmě byla 42,73 procent.