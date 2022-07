Co rozhodne volby ve Znojmě? Osobnosti a solidnost místo stavění vzdušných zámků

/ANKETA/ Osobnosti, které jsou známé nebo za kterými jsou vidět výsledky, reálné sliby bez stavění vzdušných zámků, rozvoj infrastruktury a péče o živtní prostředí. To jsou témata, která zmiňovali lidé v anketě Deníku Rovnost o tom, co rozhodne nastávající komunální volby ve Znojmě a na Znojemsku. Co dalšího ještě voliči zmiňovali? Podívejte se do ankety.