Bezkov, Křepice, Lesná, Plenkovice či Těšetice, to jsou příklady z celkem 37 obcí s jedinou kandidátkou a tedy jasným vítězem voleb. Tamní voliči tak mohou upřednostnit křížkováním pouze kandidáty z jednoho politického uskupení. Pro mnohé z nich to bylo překvapení. „Vůbec jsme netušili, že v obci budeme kandidovat sami, ještě uvidíme, jak dopadne kroužkování. Občané mohou vybírat sedm budoucích zastupitelů z devíti kandidátů,“ uvedl současný starosta a dvojka na kandidátce KDU-ČSL Pavel Worbis.

Do křesla starosty usedl před necelým rokem, když nahradil předchůdce Zdeňka Nekulu, jenž se rozhodl pro post ministra zemědělství. V obci teď figuruje jako místostarosta. Přesto je jedničkou na uvedené kandidátce lidovců. „Vsadili jsme na osobnost Zdeňka Nekuly a zvolili ho za lídra. Neznamená to ale, že musí být starostou. Jsme rádi, že spolupracuje na chodu obce, účastní se zasedání zastupitelstev,“ vyzdvihl pokračující spolupráci Worbis.

Také Zdeněk Nekula vzkázal prostřednictvím mluvčího ministerstva, že své postavení nyní měnit nehodlá. „Nadále se budu věnovat především práci ministra zemědělství, ale také práci pro obec v pozici zastupitele. První místo na kandidátce považuji za čestné,“ tlumočil slova Zdeňka Nekuly mluvčí Vojtěch Bílý.

Kompletní informace o komunálních volbách najdete zde, stačí kliknout.Zdroj: DeníkDůvodů, proč především v malých obcích zájem o práci v čele radnice klesá, je podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity víc. „Ve většině - ne ve všech - případů je zkrátka počet lidí, kteří chtějí kandidovat malý. Pak lze poskládat jen jednu kandidátku. Dalším častým důvodem bývá, že má-li obec po několik volebních období úspěšného starostu, jenž vede kandidátku, obsazující většinu nebo všechny mandáty, případní konkurenti jsou demotivovaní. Třetím motivem bývá, že v některých obcích máme doložené něco, co politologie nazývá deliberační předvýběr. To jest, že ještě před podáním kandidátek si kandidáti domlouvají funkce. V důsledku to omezuje soutěživost, jelikož nevzniká konkurence a potenciální kandidáti nekandidují. Daly by se najít i další důvody, ale tyto jsou tři hlavní,“ vysvětloval Kopeček.

V případě jedné kandidátky nevzniká žádná soutěž. Již před volbami je jasné, kdo se stane zastupitelem a pravděpodobně i starostou a místostarostou. „To je samozřejmě problém. Může to vést k tomu, že klesá zájem vůbec k volbám jít,“ doplnil politolog.

Na sestavení kandidátky rezignovali tentokrát zájemci v Břežanech na Znojemsku. Obec povede prozatímní správce, šanci zvolit si nové zastupitelstvo budou mít Břežanští v náhradním termínu voleb, který vyhlásí ministerstvo vnitra po ukončení těch řádných. O problému Deník Rovnost aktuálně informoval.

