Na vedení radnice jim ale výsledek nestačí, navíc mají podezření, že mohlo při sčítání volební komisí dojít k chybě. „Vzhledem ke složitosti sčítání hlasovacích lístků a tomu, že nám chybí pouhé dva hlasy pro pátý mandát, jsme se rozhodli nechat přepočítat výsledky voleb. Je velmi pravděpodobné, že při sčítání chyba nastane, chceme ověřit správnost výsledků,“ informovala také na sociální síti facebook Ivana Furchová a Ladislav Šafařík z uskupení, jež podnět k prošetření podalo.

Na výsledek soudu si budou muset počkat dvacet dní, do té doby nemohou Němčičtí svolat ustavující zasedání zastupitelstva a zvolit vedení městyse. Ani v případě úspěchu by ale uskupení zřejmě nezískalo v tamním patnáctičlenném zastupitelstvu převahu. Koalici tam pravděpodobně utvoří společně další strany, jež ve volbách uspěly.

Volby v Hrušovanech bude řešit soud. Ustavující zasedání je v nedohlednu

Koho plánují Němčičtí dosadit na místo dlouholetého starosty Františka Smetany, zatím sám říct nechtěl. „Jsem ve funkci šestnáct let, čtyři volební období. Už před volbami jsem avizoval, že starostu už dělat nechci, chci si užívat důchodu. Městys přenechávám mladým ve skvělé kondici,“ nechal se slyšet starosta Smetana.

Podklady pro soud už dle jeho slov Němčičtí předali. „Jsme v klidu, žádné drama se neděje. Mohla se stát chyba, to je lidské, nepředpokládám ale, že by k ní došlo nebo byl rozdíl ve výsledku významný. Podle mě to rozložení sil v zastupitelstvu nezmění,“ vyjádřil se František Smetana.

S poměrem sil v zastupitelstvu by ale mohl přepočet u soudu zamíchat naopak v Lednici na Břeclavsku. Podnět k prošetření součtu hlasů k němu podal Okrašlovací spolek Lednice. Voliči dali spolku zhruba deset procent hlasů a jeden mandát. „Máme indicie, že jsme o jeden mandát přišli kvůli jednomu preferenčnímu hlasu. Navíc jsou nejasnosti ohledně čtyř vyřazených lístků kvůli špatnému křížkování. Chceme mít jistotu. V případě potvrzení našich domněnek, by to zamíchalo silami v zastupitelstvu,“ zdůvodnila společné rozhodnutí členů spolku Klára Rothscheinová.

Na jižní Moravě budou na výsledek šetření soudu čekat i v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Tam podalo podnět k prošetření uskupení Společně pro Hrušovany 2022. Deník Rovnost o tamní situaci aktuálně informoval.

Návrh na neplatnost voleb může podat volební uskupení nebo každý volič, který se domnívá, že byla porušena ustanovení volebního zákona a ovlivněny výsledky voleb. „Soud rozhodne usnesením, a to do dvaceti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Návrh musí být podán do deseti dnů od konání voleb," píše se na stránkách ministerstva vnitra.