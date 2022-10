Kompletní výsledky voleb v Hrušovanech nad Jevišovkou najdete ZDE

Podobně jako současná starostka Eliška Volná. „Ráda bych, abychom se k jednání sešli společně i s našimi nově zvolenými zastupiteli, tedy obě vítězné čtveřice. O výsledku nechci nyní spekulovat,“ uvedla Volná.

Jasno by v Hrušovanech mohlo být v nejbližších dnech. Ustavující zasedání, na němž noví zastupitelé zvolí jednu z dvou žen za starostku na další čtyři roky, se pravděpodobně uskuteční 13. října. Podle zákona se má ve všech obcích uskutečnit do jednoho měsíce od konání voleb. Tedy do 23. října, ten ale připadá na neděli.

Volby v Hrušovanech vyhrála Nová Generace. Nejvíc hlasů má ale Volná

Nová generace si v těchto volbách připsala nebývalý úspěch. Doposud měli v zastupitelstvu jen jeden hlas. „Velká podpora obyvatel nás potěšila. Pracovali jsme celé čtyři roky, nejen v zastupitelstvu ale naši členové byli v bezprostředním kontaktu s lidmi v různých zájmových spolcích. Zřejmě zafungovalo, že lidé viděli jejich práci napřímo,“ zamýšlela se nad úspěchem Cashinová.

Dynamické uskupení Patrika Reichla Společně pro Hrušovany 2022 získalo od voličů tři mandáty. Strana bývalého starosty Miroslava Miloše Nezávislí dva mandáty a po jednom usednou do zastupitelstva zástupci ANO 2011 a KSČM.