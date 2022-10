Odůvodnění zveřejnil na úřední desce v podrobném pětistránkovém usnesení. „Podle navrhovatele figurovala na kandidátní listině hnutí ANO 2011 jména občanů, kteří o své kandidatuře nevěděli, konkrétně mělo jít o Miladu Bylokovou a Karla Byloka. To navrhovatel dokládá prohlášením Milady Bylokové, že nepodepsala prohlášení kandidáta a že jí není známo, že by prohlášení kandidáta podepsal její manžel Karel Bylok, jehož zdravotní stav mu to ani neumožňoval, a že oba byli na kandidátní listině hnutí ANO 2011 uvedeni bez jejich vědomí,“ uvádí v usnesení předseda senátu David Raus.