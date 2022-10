Pomyslné ukazováčky míří na viníky z obou směrů politických táborů, bez konkrétních důkazů či jmen, v obecné rovině vyjádření. „Pokud se situace ve Znojmě vyvine do extrému, může skončit i novými volbami,“ varoval Lubomír Kopeček, politolog Masarykovy univerzity v Brně.

Volby v druhém největším městě v kraji vyhrálo hnutí ANO 2011. Ke spolupráci přizvalo uskupení Znojmáci a SPD. To vzbudilo nevoli u některých voličů i členů nové koalice. „Byl to pro mě těžký vnitřní svár. Stojím za programem Znojmáků a přeji si změnu ve fungování radnice, na druhé straně mám dlouhodobý problém se stranou SPD. V posledních dnech jsem navíc čelil obrovským tlakům ze strany dosavadní koalice,“ zdůvodnil svou rezignaci například Jiří Padalík, nově zvolený člen Znojmáků.

Podobné výtky na tlak ze strany současného vedení radnice neskrýval ani předseda oblasti hnutí ANO David Štolpa. Těsně před volbami odstoupili z kandidátky dva jejich členové, další opustil stranický klub v době jednání o koalici. „Svůj krok zcela nezdůvodnili. Indicie ale napovídají, že byli pod tlakem jiných stran. Zvažujeme další kroky k prošetření, kvůli cílenému útoku na kandidáty,“ uvedl Štolpa. Rezignující zastupitelé, jenž Deník oslovil, se ke svému kroku vyjadřovat nechtějí.

Současná koalice stojící za starostou Jakubem Malačkou obvinění razantně odmítá. „Vnímám to jako snahu odvrátit pozornost od problematické koalice s SPD, opírající se o těsnou většinu jednoho hlasu. O žádném nátlaku ohledně odstupování z kandidátky nevím. Obdobně to platí pro údajné nakupování hlasů pod jakýmsi nátlakem,“ reagoval Malačka.

Naopak poukázal na nátlak zastupitelů uvnitř nově zrozené koalice. „Museli z ní odstoupit již dva zastupitelé, kteří nebyli ochotni hlasovat pro koalici s SPD. Pokud vím, byl naopak na ně i další budoucí koaliční zastupitele, vyvíjen enormní nátlak aby spolupráci s SPD podepsali, nebo aby složili mandát,“ zdůraznil Jakub Malačka.

Zmínil pouze jednu návštěvu člena klubu ANO ve své kanceláři. „Přišel zcela dobrovolně, mluvili jsme o variantách případné spolupráce, včetně široké koalice, ale bez účasti SPD. Společnou řeč jsme nenašli. Vypil zde kávu a odešel po vzájemném podání si ruky. Jakékoli vytváření nátlaku tedy odmítám,“ dodal Malačka.

Od svých kolegů má naopak jinou informaci. „Krátce po volbách probíhalo shánění kontaktů na naše zcela nové zastupitele od několika zástupců nové koalice,“ nechtěl blíže komentovat.

O nekorektním vyjednávání ze strany ODS nemůže být řeč ani podle jejího předsedy Františka Koudely. „Spíše mě překvapuje, že se mě neptáte na názor na to, že z hnutí Znojmáci se dva zvolení kandidáti raději vzdali svého mandátu a rezignovali, než aby spolupracovali s SPD?“ reagoval otázkou Koudela. „My prezentujeme v politice slušnost, spolupráci a férovost. Takto jsme přistupovali a budeme přistupovat vždy k jakýmkoliv jednáním. Veřejně jsme prohlašovali, že naší snahou je vznik stabilní a demokratické koalice. To platí i nadále,“ zdůraznil Koudela.

V diskusích na sociálních sítích zaznívají od obyvatel názory z obou stran rozdělené politiky. Od souhlasných projevů s novou koalicí po příměr s nechvalně proslulým sicilským Palermem.

Křehká koalice ve Znojmě se už otřásla v základech. Mnohým vadí SPD

Podle politologa Lubomíra Kopečka je mafiánský příměr nadsazený, přesto považuje situaci ve Znojmě za mimořádnou. „Zjevně ji způsobilo několik faktorů, mezi něž patří úspěch SPD ve volbách. Napříč republikou jsem ale nezaznamenal žádnou koalici s SPD, znojemskému ANO to ale zřejmě nevadí. Do hry vstupují zřejmě i místní osobní vztahy,“ popsal Kopeček.

Čekal by také, že pod vedením tří žen budou jednání umírněnější a připomněl Znojmo jako menší město, v němž nesváry mohou mít zásadní dopad na život politicky aktivních jednotlivců. „Pokud ustavující zastupitelstvo schválí nestabilní řešení bude mít křehká koalice nejisté vyhlídky. Když už teď čelí potížím. Dojde-li to k extrému, může to skončit i novými volbami,“ zhodnotil situaci Lubomír Kopeček.