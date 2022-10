Znojemské Piráty dělilo od úspěchu ve volbách 231 hlasů. Pětiprocentní hranici by tak překročili, kdyby celou jejich kandidátku zaškrtlo jen osm dalších voličů. Ty by mohli získat, kdyby se do sčítání mohli zapojit například i lidé v karanténě, což systém neumožnil. „V posledních volbách do poslanecké sněmovny se mohli zapojit i lidé v karanténě. V aktuálních komunálních volbách tato možnost nebyla. Dle sdělení krajské hygienické stanice se takto nemohlo zúčastnit až 100 voličů. Při 43 procentní účasti se jedná o 1333 hlasů,“ nesouhlasil s nastavením systému ani Lukáš Dubec, místopředseda místního sdružení a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Znojemské Palermo? Situace může skončit podle politologa i novými volbami

V jednatřiceti členném zastupitelstvu má po volbách nejvíce svých zástupců hnutí ANO. Celkem deset. Dohodnutá koalice s SPD se 4 zastupiteli a Znojmáky s dvěma zastupiteli má tak těsnou většinu 16 hlasů. Pirátský zastupitel by získal svůj mandát právě na úkor nejsilnější strany. „Z extremistů v čele našeho města nejsme vůbec nadšení. Pokud už ale taková koalice má vzniknout, tak chceme, aby nebyla sebemenší pochybnost ohledně výsledku voleb,“ zdůvodnil podnět k soudu Nevrkla.

Kompletní výsledky voleb ve Znojmě najdete ZDE

Námitky ke komunálním volbám může podat soudu v místě zapsaný volič nebo kandidující volební strana do 7. října. Soud je posoudí a následně rozhodne o případném přepočítání. Zda Piráti se svým návrhem uspějí by se měla veřejnost dozvědět do dvaceti dnů.

Zda se tak změní plánovaný termín jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva ale zatím není jasné. Na úřední desce Krajského soudu v Brně je návrh Pirátů zapsaný od čtvrtka večer. V jiných návrzích rozhodli soudci během dvou dní, když přezkoumání navrhovatelům zamítli jako neopodstatněný. "Ustavující zasedání zastupitelstva připravujeme několik dní dopředu, zatím je platný termín 17. října v pondělí. Je pravděpodobné, že se uskuteční, pokud soud rozhodne jinak, přizpůsobíme se," uvedl starosta Znojma Jakub Malačka, odpovědný za svolání ustavujícího zastupitelstva.