Hnutí ANO zvítězilo ve volbách s 11 mandáty v zastupitelstvu, do koalice se rozhodlo vstoupit s účastí SPD se čtyřmi mandáty a dalšími dvěma, jenž získalo uskupení Znojmáci. Hlasovací většinu jim zajistí křehká převaha pouze jednoho hlasu v jedenatřicetičlenném zastupitelstvu. Nesrovnalosti vznikají ve Znojmě především kvůli účasti SPD v koalici.

Křehká koalice ve Znojmě se už otřásla v základech. Mnohým vadí SPD

Nesmířil se s tím zvolený Jiří Padalík z uskupení Znojmáci, o jeho rezignaci Deník informoval. Stejné rozhodnutí učinil nyní i jeho první nástupce Bruno Kotrnetz. „Stojíme za programem Znojmáků a přejeme si změnu ve fungování radnice, máme ale dlouhodobý problém se stranou SPD s níž se ideově rozcházíme,“ uvedli společné důvody středoškolští učitelé.

K rozhodnutí podle obou přispěl i tlak na jejich osoby vedený ze strany dosavadní koalice, stojící za dosluhujícím starostou Jakubem Malačkou. Jeho uskupení Naše Znojmo, společně s ODS a KDU-ČSL a Pro Znojmo se s získanými 14 hlasy ve volbách rozhodly jednat o možné koalici v jednom bloku. „Pro blok bychom v této podobě hlasovat nemohli. Rozhodli jsme se proto rezignovat,“ potvrdili své rozhodnutí Padalík a Kotrnetz. Na uvolněné místo Znojmáků tak usedne druhý náhradník v pořadí Bert Bartas.

V oslabení se nyní nachází i samotný blok za Jakubem Malačkou. Kvůli snížení napětí se rozhodl odejít z klubu Naše Znojmo často kritizovaný místostarosta Jan Grois a zůstat řadovým zastupitelem.

Pomocnou ruku k jednáním nabídl Znojemským senátor Tomáš Třetina. „Při respektu k výsledku komunálních voleb ve Znojmě si myslím, že pokud se dospělí, vzdělaní a inteligentní lidé posadí k jednomu stolu a domluví se, lze najít cestu, která nebude zatížena převahou pouhého jediného hlasu a podporou hnutí SPD,“ vyzval Třetina ke společné účasti lídrů, kromě SPD.

Setkání by se mělo uskutečnit v úterý odpoledne. „Za našich zbývajících šest zvolených kolegů z Naše Znojmo půjdu rád. Bylo by to první setkání od voleb. Hnutí ANO nás totiž k žádnému jednání nepozvalo. Jsem přístupný jednání, kde bychom si mohli všechno vyříkat,“ nebrání se setkání Jakub Malačka.

Nic proti setkání nemají ani představitelé hnutí ANO, přestože to považují nyní už za bezpředmětné. „V neděli jsme podepsali s SPD a Znojmáky koaliční smlouvu, čímž jsme své rozhodnutí stvrdili. Ještě se společně pobavíme o tom, zda se setkání zúčastníme,“ reagoval v pondělí lídr strany David Štolpa.

Výhrady vůči aktivitě senátora má naopak Petra Svedíková Vávrová z hnutí SPD. Jednání je má obejít. „Pan Třetina v komunální kampani podporoval kandidátku TOP 09 Martinu Špačkovou, která slibovala výraznou změnu na radnici a často si brala na paškál právě pány Malačku, Groise a Podzimka. Kandidáty SPOLU ve Znojmě navíc obviňovala z nelegálního užívání této značky. Pokud se pan senátor nyní zasazuje o to, aby stávající vedení Znojma zůstalo u moci i nadále, lze se jen domýšlet, nakolik byla ona změna míněna vážně. Osobně to vnímám jako neochotu dosluhujícího vedení radnice smířit se s budoucím uspořádáním, vyplývajícího z memoranda o povolební spolupráci mezi ANO, SPD a Znojmáky,“ neskrývala Svedíková.

Za širokou stabilní koalici bez SPD se přimlouvá naopak František Koudela z ODS+ KDU-ČSL, patřící do bloku současné koalice. „Voliči si své politiky nevolili proto, aby se jeden druhému mstili ale proto, abychom se starali o město, jeho obyvatele. Chtěl bych koalici, na kterou se můžou lidé spolehnout, která bude řešit jejich problémy a ne nesváry mezi stranami. Co vážně nechci, je otvírat dveře extrémistům,“ uvedl v prohlášení Koudela.