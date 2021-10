Prvorepublikový malíř ze Znojma odvolil mezi prvními. Má skoro sto let

/FOTO/ Bez dvou let má na krku skoro sto křížků, přesto si osmadevadesátiletý Bohuslav Zika z domova pro seniory ve Znojmě nenechal volby ujít. Svůj volební lístek odevzdal do přenosné urny pracovnicím z městského úřadu v pátek po třetí hodině odpoledne. „Vždycky jsem volil, je to povinnost každého občana,“ má jasno letitý muž. A komu dal svůj hlas? Prozradil jen, že už léta volí stejnou stranu.

Bohuslav Zika (na snímku) žádné volby prý nevynechal, ujít si je nechal ani ve svých 98 letech. Svůj hlas vhodil do přenosné urny v Domově pro seniory U Lesíka ve Znojmě. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková