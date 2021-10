Byl to Josef Lux, který zavelel k odchodu z vlády po odhalení finančních skandálů ODS. Tím stál vlastně u zrodu pozdější středopravé koalice lidovců, Unie svobody, Demokratické unie a Občanské demokratické aliance. V září 1999 tyto strany uzavřely Svatováclavskou smlouvu, jejímž obsahem byl společný postup před sněmovními volbami i po nich.

Šéf sociální demokracie chtěl zdůraznit, že ve vládě s ODS by lidovci museli zapomenout na zachování životních jistot pro zaměstnance, důchodce, rodiny s dětmi, ale přestřelil. Lidovci totiž i ve vládě s ODS (Josef Lux byl ministrem zemědělství v Klausově kabinetu) vždy prosazovali zákony pomáhající rodinám s dětmi či seniorům. A nezavírali oči před korupcí.

Jeho slova nezůstala bez odezvy. „Důrazně odmítám tvrzení pana Hamáčka, že by můj manžel Josef Lux volil ČSSD. Já i moje rodina aktivně podporujeme koalici SPOLU. Její program je postaven na modelu sociálně tržního hospodářství, který můj manžel vždy podporoval,“ napsala Věra Luxová.

„Obracím se speciálně na voliče KDU-ČSL. Koalice Spolu vás nereprezentuje, hlas pro Spolu je hlas pro ODS. Máme hodně společného a jsem přesvědčen, že kdyby v této situaci volil Josef Lux, hlasoval by pro sociální demokracii,“ řekl Hamáček.

Televizní superdebata s lídry osmi politických stran měla překvapivé vyústění. Všichni měli na závěr oslovit voliče a ozřejmit, proč by měli dát hlas právě jim. Zatímco první čtyři výzvy nevybočovaly z běžných mantinelů, předseda ČSSD a vicepremiér Babišovy vlády Jan Hamáček šokoval.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.