Nechybí mezi nimi současný starosta Jakub Malačka, který po odchodu ze sociální demokracie, za kterou v minulém období kandidoval, zvolil vlastní cestu na radnici s politickým uskupením Naše Znojmo. Přibral k sobě nové tváře a také místostarostu Jana Groise.

ANKETA: Kdo slibuje vyléčit bolesti Znojma po volbách?

Výtky oponentů k zadluženosti města, o nichž Deník podrobně informoval, Malačka odmítá. „V hospodaření za první pololetí letošního roku jsme v přebytku osmdesát milionů korun, nezávislý finanční rating, (hodnocení podmínek pro investování a míry rizik, pozn. redakce) který zohlednil i úvěr na bazén, umístil Znojmo na šestou příčku z devatenácti možných. Kdybych to přirovnal na školní hodnocení, máme známku 2 plus,“ zdůrazňuje Malačka.

Na stavbu kritizovaného bazénu za zhruba tři sta milionů korun získalo město stomilionovou dotaci a úvěr s úrokem 2,3 procenta. „Při současné sedmnácti procentní inflaci se nám doslova splácí sám. To jsou základy ekonomie, podložené fakty a čísly. Pokud tedy někdo tvrdí, že je na tom město ekonomicky špatně, zjevně neví, o čem mluví,“ tvrdí Malačka.

Podívejte se, kdo chce být starostou ve Znojmě. Klikněte ZDE

Aktuálním úkolem je podle něj pomoci občanům se stávající ekonomickou situací. Například pomocí balíčku opatření, který radnice nedávno zveřejnila. V budoucnu je ale podle Malačky prioritou doprava a parkování. „Máme studii na parkovací dům, připravené projekty na záchytná parkoviště. Chceme, aby parkování zvýhodňovalo občany Znojma,“ vyzdvihuje z programu na další období.

Vyřešit chce i hlad po bydlení. „Chceme se inspirovat vídeňským modelem, který zajistí nájemní bydlení zhruba o dvacet procent levnější, než je tržní hodnota. Jde o takzvaný PPP projekt, kdy město poskytne pozemky a developer zajistí výstavbu,“ nastiňuje Malačka. Má také konkrétní plány na posílení bezpečnosti v nechvalně známých lokalitách, pokračovat chce i ve výsadbě stromů ve městě.

Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Mezi oponenty současného vedení radnice patří například členové uskupení Znojmáci v čele s podnikatelkou Bohumilou Beranovou. Ve volbách se podle jejích slov pokusí o zásadní změnu na radnici. „Současné vedení je s drobnými obměnami na radnici dvanáct let a není to moc vidět. Město stagnuje a radnice investuje do obřích betonových staveb namísto zvyšování kvality života. Lidé si zaslouží víc. Například opravené chodníky, mít možnost zaparkovat auto, bezpečně projet městem na kole, nebo kvalitní vzdělání a kroužky pro děti. Pro rozvoj města je zcela zásadní bytová výstavba a dostupné bydlení pro všechny," shrnuje kandidátka na starostku Bohumila Beranová.

Posílit parkování ve městě si do svých plánů zařadilo i koaliční Pro Znojmo v čele s Jiřím Kacetlem. „Za zcela zásadní prioritu považujeme vyřešení parkování ve městě. Tento ‚horký brambor‘ má vedení radnice na talíři již dvacet let a nikdo jej zatím nebyl schopen zvládnout. Připravili jsme řešení, které přinese občanům jistotu parkovacího místa v blízkosti bydliště a bude brát ohled i na podnikatele,“ vyzdvihuje z programu Kacetl.

Kompletní informace o volbách na Znojemsku najdete ZDE

Na srdci mu leží i obnova a oživení znojemského hradu, Horního parku, takzvaného Domečku a pokračování oprav kláštera v Louce. „Musíme pouze dostat mandát od voličů a mít sílu tyto věci realizovat. Z opozice totiž nevyřešíme nic,“podotýká Jiří Kacetl, který je současně historik.

Na životní prostředí zatěžované klimatickými změnami i posílení energetiky myslí zase znojemští Piráti v čele Pavlem Nevrklou. „Chceme zastavit účelové změny územního plánu a zabránit tak dalšímu zastavování zemědělské půdy a volné krajiny, kterou musíme chránit. Je to důležité i pro boj s klimatickými změnami. Obnovou polních cest lze zvýšit prostupnost krajiny, výsadbou alejí a remízků zase její rozmanitost. Ve městě pomohou stromy na parkovištích či ‚zelené‘ fasády,“ má o prioritách jasno Nevrkla.

Neopomněl ani energetickou krizi a potřebný rozvoj takzvané místní energetiky. „Cílem musí být skrze chytrou síť využít možností všech místních dostupných zdrojů. V rozvoji lokální energetiky je obrovský potenciál, který město může pomoci rozvinout. Například založením energetického družstva,“ naznačuje další plány Pavel Nevrkla.

Kompromisy po volbách

Voliči by měli počítat s tím, že svá předsevzetí nebudou vítězové voleb prosazovat na radnici sami. Po volbách musí projevit také schopnost domluvit se na plánech s ostatními. To si z obou stran politických táborů vyzkoušel Jiří Kacetl. „Za dvacet měsíců spolupráce v současné koalici můžeme říct, že její pokračování je myslitelné. Mezi členy rady města panuje vzájemný respekt, při neshodách hledáme kompromisní řešení. Každé volby jsou však restartem a my jsme připraveni spolupracovat se všemi demokratickými stranami, které se do zastupitelstva dostanou. Záviset to bude na programových průnicích a kvalitě zvolených osobností,“ zvažuje Kacetl.

Bohumila Beranová znovu zdůraznila, že za uskupení Znojmáci je klíčová změna na radnici. „Zbytek je otázkou dohody nad programovými prioritami, možností rozpočtu a hlavně schopností lidí na radnici,“ myslí si Beranová.

Pohled do historie

Již v devátém století patřilo Znojmo se svým Hradištěm k nejpevnějším hradiskům Velkomoravské říše a také k prvním místům, kde se na Moravě uchytilo křesťanství. Po připojení Moravy k přemyslovským Čechám v letech 1019/1029 se ze Znojma stalo vedle Olomouce a Brna jedno ze tří hlavních správních center země a sídlo jedné knížecí linie Přemyslovců. Mezi nejvzácnější památky patří knížecí rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny, chrámy sv. Mikuláše, sv. Michala a sv. Hippolita. Ale také Loucký klášter, na jehož obnově město soustavně pracuje. Znojmo má s městskými částmi zhruba čtyřicet tisíc obyvatel.

Dagmar SedláčkováZdroj: DeníkPředvolební reportáž Deníku: Proč právě Znojmo?



Je to druhé největší krajské město na jižní Moravě. Znojmo je ale také proslulé svou historií. Byť jsou na ni obyvatelé města náležitě pyšní, potřebují uprostřed památek žít v souladu s jedenadvacátým stoletím. Mnohdy je těžké skloubit obě věci dohromady a dochází ke střetům zastánců historie s požadavky jiných obyvatel na novodobé technologie či stavby.



Potřebný obchvat města dlouhodobě blokují tamní aktivisté a doprava i v historickém centru houstne k neúnosné míře. Slibovat voličům dokončení obchvatu je pošetilost, na niž už dnes nikdo z komunálních kandidátů nesází. Město má totiž na stavbu pramalý vliv.



Tématem letošních podzimních voleb, které by ale zcela jistě voliče oslovilo, je vyřešení systému parkování tak, aby místní nemuseli svá auta nechávat daleko od domova. Ve hře je také stavba parkovacího domu, o němž by mělo nové vedení rozhodnout.



Navzdory odpůrcům, nebo lépe, po zapracování jejich připomínek. V kom uvidí voliči své zástupce v řešení problému také s nedostatkem bytů či pracovních míst, rozhodnou v září ve volebních místnostech.



Dagmar Sedláčková, redaktorka Znojemského Deníku