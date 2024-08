Cibulové slavnosti se konají od 16. do 18. srpna v rakouském městečku Laa an der Thaya.

Cibulové slavnosti plné hudby, zábavy a regionálních specialit se konají od 16. do 18. srpna v rakouském městečku Laa an der Thaya.

Na náměstí v Laa an der Thaya se představí místní farmáři, prodejci, restaurace a vystavovatelé spolu s bohatým hudebním programem. Mezi vystupujícími kapelami budou Die Edlseer, Kurt Elsasser & Melanie Payer, The Magic of ABBA, KORNFELD & BAND. Návštěvníci se mohou těšit také na skupinu Project Band a regionální dechovku.

Slavnosti nabídnou program pro celou rodinu včetně různých výstav, jako například Vídeň na talíři, která přiblíží, jak rakouská kuchyně dorazila na Moravu. „K vidění budou i výstavy historických traktorů, regionálních potravin, kočárů nebo muzeum piva na hradě Laa. Po celý víkend bude návštěvníkům k dispozici občerstvení, různé ochutnávky a stánky s regionálními produkty, a trhy s místními výrobky,“ sdělil Ondřej Hampl, který pořadatelům zajišťuje propagaci.

Zájemci si budou moci pod vedením průvodce prohlédnout historickou část Laa a navštívit cibulové pole. Pro zájemce bude připraven zdarma také autobusový výlet s prohlídkou vesnice Gaubitsch.

Vedle hlavního večerního hudebního programu na náměstí v Laa bude vrcholem oslav sobotní soutěž v loupání cibule. Začne ve dvě hodiny odpoledne. Nedělní program slavností pak doplní od tří hodin populární Cibulový štafetový běh.

Kompletní program Cibulových slavností 2024 v češtině je k nalezení na www.zwiebelfest.at. Vstup na akci je zdarma.

Cibule z oblasti Laa

Cibule je známá jako tajná královna kuchyně. Jako léčivá rostlina, koření a zelenina ji lidé znají již více než pět tisíc let. Černá písčitá půda v regionu v okolí Laa je pro pěstování cibule ideální.

Oblast Land um Laa záměrně nevyužívá umělé zavlažování, ale spoléhá jen na přirozené dešťové srážky. Díky tomu roste cibule pomaleji, je pevnější, jemně vláknitá a mnohem trvanlivější a odolnější. Mírné klima v regionu je dalším faktorem, který přispívá k tomu, že se zde cibuli daří. V oblasti Laa se pěstuje především žlutá cibule a asi na dvaceti procentech plochy červená cibule.