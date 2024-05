Návrat do časů babiček či prababiček. Nostalgie vesnického stavení i dvorku, setnice zařízená dobovým nábytkem a parta nadšenců, která zřízení muzea v doškovici věnovala nespočet hodin času. Tak se dá ve stručnosti shrnout „chaloupka“ v Petrovicích nedaleko Moravského Krumlova.

Vystoupení Královniček z Vedrovic na slavnostním otevírání doškovice. Rok 2023. | Video: Pavel Slaný

V sobotu 4. května zahajuje obecní došková chalupa novou turistickou sezonu. Příchozí se mohou těšit na bohatý program, který připravili pořadatelé od dvou hodin odpoledne. Vystoupí místní děti i Spolek elegantních dam. Příchozí čeká řemeslný jarmark, prohlídka chalupy s průvodcem nebo projížďka po obci bryčkou.

Otevřeno bývá v sezoně vždy do konce října, a to každou neděli od tří do pěti hodin. Po předchozí telefonické domluvě je možná prohlídka kdykoliv. Zájemci mohou volat na čísla 515 323 123 nebo 724 185 508.

Petrovická došková chalupa je jednou z mála dochovaných dokladů lidového stavitelství na Znojemsku. Obec Petrovice koupila chalupu od dědiců posledního majitele roku 2011. Chalupu Petrovičtí opravovali několik let a o shromáždění exponátů se zasloužila zejména Eva Grunová, která je vystudovaná historička a v Petrovicích žije. Muzeum otevřelo roku 2014.