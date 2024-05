Herecké hvězdy, zajímavá představení i novinky pro rodiny s dětmi nabídne dvanáctý ročník festivalu Znojmo žije divadlem. Koná se ve dnech 26. až 29. června. Pořadatelé v těchto dnech zveřejnili program. Lístky už jsou v předprodeji.

Herečky Eliška Křenková a Tereza Ramba v představení Amerikánka. | Foto: se souhlasem Znojemské Besedy

Znojmo žije divadlem zahájí představení s Terezou Ramba. „Hra zavede diváky do časů komunistického Československa. Setkají se s Terezou Ramba a Eliškou Křenkovou v představení Amerikánka. Do tandemu Pavla Lišky, který na festivalu vystoupí potřetí, se připojí Michal Isteník a na Jawě 50 vyrazí do dob, kdy život běžel na jeden válec,“ přiblížil první část programu František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.

Další herecký koncert si budou moci diváci vychutnat díky Petře Špalkové, Petru Lněničkovi, Honzovi Dolanském a Evě Kodešové z pražského divadla Verze.

Pouliční představení plné gagů. Znojmo žije divadlem odjelo na Balaton roku 1982

Dojde i na divácky atraktivní improvizaci. „O zahájení prázdnin se v šapitó postará dvojice komiků Filip Teller a Paľo Seriš,“ pozval Karel Semotam, který má ve Znojemské Besedě na starosti propagaci.

Letošní novinky

S novým pouličním představením Pošťáci přijedou do Znojma Bratři v tricku. Členové souboru Václav Jelínek a Adam Jarchovský jsou jedni z nejvýraznějších artistních umělců v České republice.

Podívejte se, co řekli o svém představení

Zdroj: Youtube

S novou náloží humoru a písní dorazí rodinný kočovný kabaret.Poprvé až z dánsko-makedonského pomezí přijede loutkař Alex Mikhailovsky.

Zábavnu najdou rodiny s dětmi na novém místě. „Zásadní novinkou letošního ročníku je dětské šapitó, které bude od středy do pátku stát na nádvoří znojemského hradu. Děti tam uvidí tři představení. Základům žonglování se navíc naučí pod vedením klauna Huberta,“ poukázal Semotam.

Další novinkou bude mobilní divadelní bar Bublinky, legendární italské tříkolé vozítko Piaggio Ape, které bude rozvážet bublinky pro radost a zábavu kolemjdoucích.

Program a vstupenky

Podrobný program je k nalezení na webu www.znojemskabeseda.cz nebo v tištěné podobě ve znojemských infocentrech Obroková a Louka. Vstupenky je možné zakoupit na www.vstupenkyznojmo.cz.