Večerní prohlídky

KDY: 20. srpna od 18.00

KDE: Znojmo, hrad

Autorská prohlídka muzejní knihovnice Ireny Závacké z cyklu Hrad ve staletích přiblíží život na znojemském hradě i v podhradí, tentokrát zavede návštěvníky do šestnáctého století. Nutná je rezervace předem na 515 282 220 nebo e-mailu knihovna@muzeumznojmo.cz. Cena je sto nebo sedmdesát korun.

Speciální prázdninové prohlídky pro děti ve věku pět až deset let nabízí nově státní zámek Uherčice , který láká i na čerstvě zrekonstruované východní křídlo. Děti si projdou zámek s princeznou, poznají, jak se žilo na šlechtickém sídle a budou plnit úkoly. Prohlídky začínají v deset, v jednu a ve tři hodiny hodiny a trvají asi pětatřicet minut. Jsou určené dětem bez doprovodu rodičů. Ti mohou počkat v zámecké kavárně anebo navštívit zahrady a anglický park. Vstupenky je vhodné zakoupit předem on-line.

Dětské prohlídky v Uherčicích KDY: 23. srpna od 10.00 do 15.00 KDE: Uherčice, zámek

Hrad Bítov

KDY: 24. srpna od 18.00 do 21.00

Pořadatelé zvou příchozí na podvečerní prohlídku hradního areálu v Bítově bez průvodce, ale možné jsou i prohlídky s průvodcem vedoucí do břitové věže s hladomornou a mučírnou nasvícenými loučemi. Otevřená bude nasvícená hradní kaple, pivovar včetně sklepů, expozice staré hospody, byt sládka a půdní prostory. Nejen děti ocení návštěvu hradní zahrady se zvířaty, kde žijí ovce, papoušci, pávi, různé druhy okrasných slepic a kachen.

Uherčický zámek se připojuje k celorepublikové akci, při které se památkové objekty otevírají veřejnosti do pozdních večerních hodin a lákají na netypické prohlídky či kulturní program. Na uherčickém zámku se lidé mohou těšit u příležitosti Hradozámecké noci na koncert folkové kapely Listověj z Vysočiny.

Zámek Moravský Krumlov

KDY: 24. srpna od 17.00

KDE: Moravský Krumlov, zámek

Zájemci mohou zdarma vystoupat na zámeckou věž a užít si jedinečnou vyhlídku se západem slunce. Volný vstup bude také na výstavu Symbiózium představující tři významné členy Umělecké besedy Slovenské: Maroše Meška, Walthera Smeitinka-Mühlbachera a Emila Semanca. Navíc bude připravené i hudební překvapení.

Zámek Vranov nad Dyjí

KDY: 24. srpna od 9.00 do 17.00, nádvoří do 22.00

KDE: Vranov nad Dyjí

Zámek ve Vranově nad Dyjí, perla evropského baroka, se přidává k tradiční akci. Pořadatelé slibují prodlouženou otevírací dobu zámeckého areálu i rozloučení s létem při romantickém západu slunce. Do deseti hodin večer budou přístupné nádvoří a exteriéry zámku, interiéry si mohou návštěvníci prohlédnout pouze ve standardní otevírací době.

Zámek Lednice

KDY: 24. srpna od 17.00 do 21.00

KDE: Lednice, zámek



Lednický zámek láká na večerní komentovanou prohlídku reprezentačních sálů se slavnostním nasvícením - začátek je v devět hodin večer, vstupenky lze zakoupit pouze on line ZDE. K vidění je také grotta s výstavou Příběh Amonit. Otevřeno je od 19.00 do 21.00 hodin. K vidění je i výstava o J. Hardtmuthovi, která bude přístupná do 21.00 bez průvodce.