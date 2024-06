Hudba na vinicích oslaví již páté narozeniny. Pořadatelé sérií koncertů pod širým nebem posílají jasný vzkaz. Spojení vína a muziky funguje. Letní koncertní turné v českých a moravských vinařstvích byl podle pořadatelů nejúspěšnějším a nejlépe navštěvovaným kulturním projektem léta 2023.

David Koller. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Kromě interpretů, kteří se Hudby na vinicích účastní tradičně, nachystali organizátoři i novinky. „Dorazí tradiční hvězdy, jako jsou David Koller, Čechomor, Queenie, Jelen nebo Mig 21. Poprvé na festivalu vystoupí No Name a také talkshow 7 pádů Honzy Dědka,“ sdělila Nadia Koronovská, která má na starosti propagaci festivalu.

Do projektu je na Znojemsku zapojené Vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma. Návštevníci si užijí koncerty a víno v nedávno odkončených prostorách vinařství, které se dočkalo ocenění za architekturu.

Zdroj: Youtube

Zájemci mohou navštívit i Vinařství Sonberk nebo CHÂTEAU Valtice na Břeclavsku. Zapojuje se i Vinařství Johann W v Třebívlicích na Litoměřicku a Víno Zlomek & Vávra z Boršic na Uherskohradišťsku.

Klus, MIG 21 i Queenie vyprodali koncerty u Znojma. Queenie se vrací o vinobraní

Hudba na vinicích je originální letní festival současné populární hudby, který spojuje hudbu a víno v jedinečném prostředí. Přímo uprostřed vinic, ve vyhlášených jihomoravských vinařstvích, se od června do srpna koná seriál open-air koncertů domácích hudebních špiček.

Znojemsko

V dobšickém Lahoferu odstartuje koncertní sezonu ve vinicích D.Y. K 13. června, 27. června vystoupí Jelen, 11. července Čechomor a 12. července Aneta Langerová. Na koncert Langerové jsou stále volné vstupenky, jedna přijde na 690 korun. Na akce v červnu i na kapelu Jelen jsou již lístky vyprodané.

David Koller opouští kapelu Lucie, nasmlouvané koncerty muzikanti odehrají

Do Dobšic míří v půli prázdnin David Koller, který potěší své příznivce 26. července, vstupenka přijde na 590 korun. O den později dorazí slovenští rockeři, kteří si říkají IMT Smile.

Srpen bude patřit dalším hvězdám, které potěší své fanoušky na Znojemsku. Do Lahoferu míří pražská kapela pečující o repertoár Queen s názvem Queenie, MIG 21 a Lucie Bílá. Na srpnové koncerty zájemci ještě stále lístky pořídí. Více informací ZDE.

Zdroj: Youtube

Břeclavsko

Ve vinařství Sonberk začne festival talkshow 7 pádů Honzy Dědka, a to 15. června. Ke koupi jsou stále vstupenky. VIP přijde na 2 700 a běžný vstup je za 590 korun.

Zdroj: Youtube

Kapela Čechomor a Kandráčovci zamíří do popického Sonberku 5. července, následující den vystoupí David Koller a 19. července rozehřeje diváky kapela No Name. 20. červenec bude patřit kapele MIG 21. V polovině prázdnin, a to 26. července je na programu slovenská rocková skupina IMT Smile a 27. července zahraje improvizační hudební formace Tros Discotequos.

Srpen bude patřit kapelám Queenie a dorazí i Jiří Pavlica a Hradišťan společně s Hanou a Petrem Ulrychovými a jejich Javory Beat.

Zdroj: Youtube

CHÂTEAU Valtice bude dějištěm oblíbené televizní talkshow 7 pádů Honzy Dědka, a to 5. července. 11. července vystoupí Kandráčovci a 25. července Čechomor. Léto ve Valticích rozpůlí koncert Tros Discotequos, který se koná 2. srpna. IMT Smile rozehřejí fanoušky 17. srpna. Do vinařství přijedou i Krhut a Kozub s kapelou, a to 22. srpna a valtické festivalové léto završí Queenie. Podrobnosti ZDE.

Uherskohradišťsko

Víno Zlomek & Vávra láká na talkshow 7 pádů Honzy Dědka 14. června. Lístky jsou stále k mání, stejně jako na koncert kapel Jelen a IMT Smile, které se konají na konci června. 20. července bude patřit Queenie. V srpnu dorazí do Boršic Kandráčovci a Čechomor. Podrobný program TADY.

Litoměřicko

Vyprodaný je koncert kapely Jelen v Třebívlicích. Oblíbení muzikanti zahrají ve Vinařství Johann W 21. června, lístky jsou stále k mání na Wohnout, který koncertuje 28. června nebo Davida Kollera, který dorazí 19. července. Své fanoušky pak do konce července potěší ještě Queenie. V srpnu se návštěvníci mohou těšit na Čechomor, MIG 21 a Horkýže Slíže. Podrobný program TADY.