Festival dechových hudeb, studentský Majáles i festival vína. Ve Znojmě si každý vybere v květnu podle svého. Znojemská Beseda představila program nadcházejících Májových slavností.

Živo bude ve Znojmě od začátku května až do poloviny měsíce. Deník připravil pro zájemce výběr z programu. Podrobnosti najdou na webu Znojemské Besedy.

První máj v režii dechovky

Kdy: 1. května

Slavnosti odstartují hned ve středu prvního května Festivalem dechových hudeb na nádvoří Louckého kláštera. V hlavní roli se představí žesťová tělesa. „Dramaturgicky opět představíme dva místní soubory z regionu, na závěr pak zazní lidové písně v podání slováckého souboru Vlčnovjanka, který má tradici už od roku 1977 ve Vlčnově na Uherskohradišťsku,“ pozval návštěvníky František Koudela ředitel Znojemské Besedy.

Odpoledním programem provede zpěvák, vysokoškolský pedagog a také rozhlasový moderátor Karel Hegner.

Jako první vystoupí Amatéři z Dobšic pod vedením znojemského pedagoga Romana Teplého. Představí se i dechová hudba Dubňanka z Dolních Dubňan, kterou vede trumpetista Petr Kadaňka. Vstupné na festival je sto korun.

Majáles

Kdy: 3. května

První květnový pátek bude patřit studentům a tradičním oslavám majálesu. Nebude chybět ani utkání v soutěži o krále a královnu majálesu. „Program odstartuje v jednu hodinu odpoledne studentský průvod, který každým rokem překvapí jak vysokou účastí studentů, tak jejich kreativním pojetím. Spolu s porotou se opět těšíme na hodnocení toho nejlepšího,“ prozradil Koudela.

Hudební program se opět ponese v žánrech rapp a RnB. Představí se držitelka Ceny Anděl, zpěvačka arménského původu Pam Rabbit vedle ní mladý český popový zpěvák s přesahem do RnB, který svou kariéru odstartoval v Londýně Sofina MEDJMEDJ. Na závěr koncertní části zazpívá festivalový headliner Ben Cristovao. V odpolední části vystoupí taneční skupiny Mighty Shake a CSB (Crazy Steps Breakers) a DJ Izzy Cooper. Programem provedou moderátoři Láďa Koubek a Šimon Král. Vstup je zdarma.

Festival vína VOC Znojmo

Kdy: 4. května

Zato první květnová sobota potěší milovníky dobrého vína. Už po šestnácté se uskuteční Festival vína VOC Znojmo, který každoročně láká nejen Znojmáky, ale i návštěvníky z celé republiky.

Nedočkavci budou mít první možnost ochutnat nově zatříděná vína VOC Znojmo ročníku 2023, ale také nabídku starších ročníků, dobré jídlo a pestrý hudební program v kulisách historického města.

Na Horním náměstí se od desíti hodin dopoledne až do půl deváté večer vystřídá hned několik hudebních a tanečních produkcí. Ze Slovácka přijedou soubory Hradišťánek a Dajánek s cimbálovou muzikou Vojšica, alternativní hudbu si návštěvníci užijí v podání Ivy Bittové s triem Čikory a mladé kapely Čendeš.

Chybět nebudou ani znojemští vystupující. Dicáky potěší Dyjavánek, Dyjavan a Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Scéna na Václavském náměstí, které pro tento den změní název na Veltlínské, ožije Hudeckou muzikou Vinohrad, cimbálovkami Špalek a Vojšica. Odpočinout si mohou návštěvníci u rotundy svaté Kateřiny v relaxační zóně. Ani tam nebude chybět nabídka vín.

Každoroční součástí akce je kampaň Vinaři jdou na dřeň, seznamující veřejnost s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. V červeném stánku na Václavském náměstí se mohou zájemci do registru rovnou zapsat, a třeba tak zachránit lidský život.

Role průvodce programem se zhostí Ivo Dvořák, prezident Asociace sommelierů ČR. V plánu je i trojí losování o ceny, zapojit se mohou návštěvníci mohou s vyplněným anketním lístkem.

Jarovín Rosé

Kdy: 3. května

Ten samý den bude možné mezi čtvrtou a devátou hodinou v podvečer ochutnat v Domě umění na Masarykově náměstí všechna pozitivně hodnocená rosé vína z Národní soutěže rosé vín Jarovín rosé a také všechna pozitivně hodnocená frizzante ze soutěže Král vín České republiky. Součástí placené degustace je i prezentace sýrů. Vstupné je dvě stě padesát korun.

Dny partnerských měst

Kdy: 10. až 11. května

Druhý květnový víkend se ponese ve znamení Dnů partnerských měst, v pátek desátého a v sobotu jedenáctého na Horním náměstí mohou návštěvníci ochutnat gastronomii i kulturu všech partnerů města Znojma. V letošním roce přivítáme Chrudim, Retz, Strzegom, Nové Zámky, Bratislavu Ružinov, Pontassieve, Trento Povo a Villazzano a poprvé také maďarské město Fonyód.

Tato dvoudenní akce přináší pestrý program plný hudby, tance a lidových kultur. „Těšíme se, že představíme naše královské město Znojmo, a že zároveň opět poznáme známé i nové tváře našich partnerských měst,“ říká Bohumila Beranová, místostarostka města Znojma.

Muzejní noc

Kdy: 17. května

Muzejní noc ponese tentokrát téma Známí a neznámí Znojemané. Sedmnáctého května připomene zapomenuté, méně známé i známé osobnosti spojené s městem Znojmem. „Právě ony osobnosti výrazně ovlivnily historii města a zanechaly nesmazatelnou stopu. Muzejní noc je akcí pro návštěvníky všech generací a těšíme se na skvělou atmosféru, kterou tato noc vždy má,“ zmínila Beranová.

Nebude chybět ani bohatý program od hudebních a tanečních vystoupení, ohňové show, šermířů, až po videoprojekci Ethernity Brothers. Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny, kvízy, malování na obličej, ale i strašidelné podzemí. Program muzejní noci bude doprovázet jednotka Klubu vojenské historie ve Znojmě 10. prapor polních myslivců plukovníka Kopala.

Pro zájemce se od sedmi do jedenácti hodin večer otevřou expozice v Minoritském klášteře, volný vstup bude i do Domu umění, na hrad a do Expozice pivovarnictví. Po předchozí rezervaci jsou možné také mimořádné noční prohlídky Znojemského městského pivovaru. Turistický vláček zdarma obslouží zastávky Přemyslovců a Masarykovo náměstí.