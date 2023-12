Na výstavu loutek z dílny hračkářské firmy Mašek ze Znojma zve krumlovské kulturní středisko. Knížecí dům zavede příchozí do kouzelného světa pohádkových postav.

Maškův kouzelný svět zaplnil galerii v Knížecím domě v Moravském Krumlově. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Maškovi vyrábějí loutky přes třicet let. Ročně z jejich dílny putuje za zákazníky okolo třiceti tisíc loutek. „Správný loutkář by měl rozumět dětské duši a vědět, co děti chtějí a nechtějí, ale také – čeho se bojí," poukázal před časem Pavel Mašek v jednom z rozhovorů pro Deník.

Výroba jedné loutky může trvat desítky hodin, nepracuje na ní ale jen jeden člověk, vždy je to společné dílo více lidí. Loutky jsou v Knížecím domě k vidění do 14. ledna. Moravský Krumlov není jediné místo, kde se mohou děti v těchto dnech zabavit.

Ještě do konce roku láká k rodinné návštěvě výstava Krysáci ve Znojemské Besedě na Masarykově náměstí ve Znojmě. Deník o jejím konání opakovaně informoval.