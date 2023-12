Přemýšlíte, co pod stromek? Vinobraní ve Znojmě spustilo předprodej lístků

/VIDEO/ Předprodej vstupenek na kulturní a společenskou akci roku, Znojemské historické vinobraní, už začal. Zájemci vstupenky pořídí za šest set padesát korun a zvýhodněná cena platí do konce dubna příštího roku. Vinobraní se bude konat od 13. do 15. září 2024, hlavní program je směřovaný vždy do pátečního večera a následující soboty.