ZNOJEMSKO:

Přehrady Fest – Vranov

Kdy: pátek 2. srpna a v sobotu 3. srpna

Kde: Vranovská pláž

Proč přijít: Sedmý ročník Přehrady FESTu na svém turné nevynechá ani letos Vranovskou pláž. Bohatý program pro celé rodiny láká první srpnový pátek a sobotu. Lidé se mohou těšit na kapely Divokej Bill, Jelen, Pokáč, Pekař, Poletíme, UDG, Annu Juliu Slováčkovou a mnoho dalších.

Slavnosti okurek

Kdy: pátek 2. srpna od 11.00

Kde: Znojmo, Hradní ulice

Proč přijít: Farmářské trhy, kuchařská show, program pro děti, soutěže, degustace okurek, ale také přehlídka traktorů nebo hudební program. Na to všechno lákají pořadatelé Slavností okurek. Ty se konají první srpnový pátek od 11 hodin dopoledne.

Otevřené sklepy

Kdy: sobota 3. srpna od 11.00

Kde: Jaroslavice

Proč přijít: Letos se koná již šestnáctý ročník Otevřených sklepů za účasti šestadvaceti sklepů ve sklepní vesničce v Jaroslavicích. Příchozí se mohou těšit na pochůzkovou degustaci i bohaté občerstvení. Posílená autobusová doprava letos pojede do/z Jaroslavic dvěma směry: na Znojmo přes Strachotice i přes Hodonice a na Hrušovany nad Jevišovkou přes Hevlín. Více ZDE.

Pěchotní srub Zatáčka

Kdy: do neděle 4 srpna

Kde: Chvalovice

Proč přijít: Příznivci vojenské historie mohou vyrazit do Chvalovic. Letošní prázdninová otevírací doba sice končí už tento víkend, ale ještě v neděli dostanou zájemci unikátní možnost se přijít podívat na ukázku dobového tábora a výcviku prvorepublikové armády. Nadšenci se seznámí s historií pohraničního opevnění a s životem vojáků střežících hranice.

Hry bez hranic

Kdy: sobota 3. srpna od 10.00

Kde: Křepice

Proč přijít: Po jedenácté se konají v Křepicích Hry bez hranic. Týmy zdolají rozličné disciplíny a pořadatelé nachystali zábavu na celý den. Každé družstvo má deset soutěžících, kvůli regulérnosti je složení přesně dáno – tři muži, dvě ženy, dvě děti do 10 let a tři děti do 15 let. Příchozí se mohou těšit i na na vodní fotbálek, nafukovací atrakce, Bumper balls, kejklíře Vlastu, ukázku sokolníka, jízdu na koních nebo jízdu s modely aut. Večer následuje zábava s Fanny music.

BRNĚNSKO:

Lenka Filipová – Kulturní léto

Kdy: sobota 3. srpna od 20.00

Kde: Zámek Kuřim

Proč přijít: V rámci kulturní léta 2024 přivítá Kuřim českou zpěvačku, šansoniérku, kytaristku, hudební skladatelku a textařku Lenku Filipovou. Ta vystoupí od osmi hodin večer na nádvoří místního zámku.

Noční prohlídka – Život na hradě

Kdy: sobota 3. srpna od 19.00

Kde: Hrad a zámek Dolní Kounice

Proč přijít: Neobvyklou atmosféru nočního hradu a zámku zažijí lidé první srpnovou sobotu v Dolních Kounicích. Návštěvníci se vydají do časů dávno minulých a poznají život našich předků. „Na okamžik se stanete hosty hradního pána a nahlédnete do všedních dnů obyvatel hradu," lákají pořadatelé. Akce začíná v sedm hodin večer.

Brasil Fest Brno

Kdy: čtvrtek 1. srpna až neděle 4. srpna

Kde: centrum, Brno

Proč přijít: Na několik dnů budou ulice Brna připomínat Brazílii a slavný karneval. Konat se totiž bude další ročník Brasil Festu. Nadšenci temperamentní hudby, tance i dobrého jídla budou moci prožít tradiční jihoamerickou kulturu. Největším lákadlem festivalu je například velkolepý karnevalový průvod i dvojkoncert hvězdných hudebníků.

Železo v Železném

Kdy: sobota 3. srpna od 14.00

Kde: Areál hřiště na Horce, Železné

Proč přijít: Tradiční festival řemesel se koná v sobotu 3. srpna na hřišti Horka v Železném. Lidé uvidí naživo kováře při práci, řezbáře i skláře. Dokonce budou mít příležitost si tyto řemesla vyzkoušet. Mimo to bude připraven také doprovodný hudební program.

BLANENSKO:

Zámecká noc: Kostýmované prohlídky

Kdy: pátek 2. srpna od 20.30

Kde: Zámek Boskovice

Proč přijít: Rodina Mensdorff-Pouilly a správa zámku srdečně zvou na 18. ročník kostýmovaných prohlídek. Lidé si budou moci vychutnat zámecké prostory a okolí zámku v nezvyklém večerním období. Prohlídky jsou doprovázeny humornými scénkami a šermířským vystoupením divadelní společností Gonfanon. Začátky prohlídek jsou o půl deváté a půl desáté večer.

Celým zámkem s kastelánem v Rájci nad Svitavou

Kdy: sobota 3. srpna od 10.00

Kde: Zámek Rájec

Proč přijít: Na netradiční prohlídku mohou zavítat lidé na zámek v Rájci-Jestřebí. Největší nadšenci hradů a zámků mohou projít rájecký zámek za doprovodu kastelána všemi patry. Zavítají dokonce i na střechu. Prohlídka se uskuteční v sobotu 3.8 od 10.00. Její délka je minimálně 180 minut.

BŘECLAVSKO:

Buchtafest ve vinařství

Kdy: sobota 3. srpna od 14.00

Kde: Lednice, ANNOVINO VINAŘSTVÍ (Nejdecká 714)

Proč přijít: První srpnovou sobotu od 14.00 hod. se v Lednici koná už 3. ročník soutěže v pečení domácích buchet a moučníků. Návštěvníci se mohou těšit na sladké odpoledne spojené s ochutnávkou višňáku, vín a prohlídkami vinařství. K poslechu i tanci zahraje country skupina Mlha revival.

Olympic: Trilogy Tour 2024

Kdy: pátek 2. srpna od 20.00

Kde: Amfiteátr, Mikulov

Proč přijít: To nejlepší z alb Prázdniny na Zemi, Ulice nebo Laboratoř zahraje první srpnový pátek známá skupina Olympic v čele se zpěvákem Petrem Jandou. Koncert se bude konat v mikulovském amfiteátru od osmi hodin večer. Na akci mohou lidé přicházet už od 18.30.

HODONÍNSKO:

Národopisný festival kyjovského Dolňácka Milotice

Kdy: od čtvrtka 1. srpna do neděle 4. srpna

Kde: Milotice - vinné sklepy u Šidlen, zámek Milotice

Proč přijít: Národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice nabídne bohatý program plný folkloru, hudby a tradic. Návštěvníci se mohou těšit na čtvrteční koncert posvátných písní Dary života a výstavu fotografií Josefa Klvani za doprovodu cimbálové muziky Širúch. Pátek přinese slavnostní zahájení festivalu a večer například taneční zábavu. Sobota nabídne dětský taneční pořad i soutěže. Vyvrcholením bude nedělní program v areálu zámku Milotice, kde bude jarmark řemesel nebo i program pro děti.

Srpnové červánky

Kdy: pátek 2. srpna od 18.00

Kde: Přístaviště Strážnice

Proč přijít: Srpnové červánky se uskuteční v pátek 2. srpna od šesti hodin večer na přístavišti ve Strážnici. Program nabídne pestrou škálu zábavy pro všechny věkové kategorie, včetně divadelního představení pro děti Princ Nebojsa od Komediantů na káře. Dále vystoupí Děvčice z Podolí a hudební skupina Martin Láska Band. Večer zakončí romantická plavba na osvětlených lodičkách.

VYŠKOVSKO:

Pístovický drak

Kdy: sobota 3. srpna od 09.00

Kde: Pístovický rybník, Račice-Pístovice

Proč přijít: Už tuto sobotu 3. srpna se uskuteční čtvrtý ročník festivalu dračích lodí Pístovický drak. Od 10.00 budou návštěvníci moci sledovat napínavé závody malých dračích lodí na tratích 200 m a 1 km. Celodenní program nabídne i bohaté doprovodné aktivity pro celou rodinu, včetně obří nafukovací překážkové dráhy, skákacího hradu a projížděk na dračích lodích. Dětský den Pístovice poběží paralelně s hlavním programem a nabídne zábavu pro malé i velké. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne od 18.00.

Letní filmový festival

Kdy: od čtvrtka 1. srpna do úterý 6. srpna

Kde: Zámek Slavkov - Austerlitz

Proč přijít: Letní filmový festival se uskuteční od 1. do 6. srpna v parku Zámku Slavkov – Austerlitz. Promítání začíná vždy v 21 hodin. Na programu jsou filmy: 1. 8. Cirkus Maximu" (rodinný), 2. 8. Bod obnovy (detektivní), 3. 8. Aristokratka ve varu (komedie), 4. 8. Velké dobrodružství Čtyřlístku (animovaný), 5. 8. Přišla v noci (hororová komedie) a 6. 8. Mimořádná událost (rodinný).