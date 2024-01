Tipy na víkend na Znojemsku. Návrat Jazz Festu nebo také městský ples

Leden se dostal do své poloviny. Nadcházející víkend na Znojemsku bude ve znamení hudby a protančených střevíců. V Hrušovanech nad Jevišovkou se totiž koná městský ples, kde své umění předvedou i žáci z místní školy. Do Znojma se vrací Jazz Fest, který potrvá až do března.

Z koncertu Juwany Jenkins na znojemském Jazzfestu. Archivní foto | Foto: Jakub Kozel