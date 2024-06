O druhém červnovém víkendu mohou lidé zavítat do areálu československého opevnění v Šatově. Návštěvníci se zde seznámí s historií šifrování, včetně legendárního stroje Enigma, a vyzkouší si různé šifrovací techniky. Milovníky piva zase potěší slavnosti, které kromě zlatavého moku nabídnou pestrý program.

Znojmo bude patřit pivu a muzice. Snímek je z minulých ročníků. | Foto: Deník / Krutiš Dalibor

ZNOJEMSKO:

Historická a vojenská akce - Nepřítel naslouchá

Kdy: sobota 8. června od 10.00

Kde: Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově

Proč přijít: Druhou červnovou sobotu zve Technické muzeum v Brně rodiny s dětmi na tradiční akci v areálu pěchotního srubu MJ – S3 Zahrada. Hlavním tématem se tentokrát stala utajovaná komunikace. „Toto téma představuje nejen legendární šifrovací stroj Enigma, ale zachycuje i přes dva tisíce let starý vývoj šifrování," komentují pořadatelé. V rámci akce najdou lidé šifrovací koutek, kde se naučí základní typy šifer. V dílničce si pak děti mohou vyrobit vlastní antickou šifru ze starověkého Řecka, vyzkoušet si psát na klasickém psacím stroji nebo si vyzkoušet napsat a pak zviditelnit zprávu tajným inkoustem. Na protažení těla je připravena i překážková dráha.

Pivní slavnosti Znojmo

Kdy: sobota 8. června od 13.00

Kde: Pivovar Znojmo

Proč přijít: Akce pro všechny milovníky piva je tady. Zlatavý mok ovládne pivovar ve Znojmě, který láká na pestrou nabídku. Lidé se mohou těšit na více jak desítku koncertů energické hudby, stand up vystoupení, a také odpolední program pro děti. Vše startuje v jednu hodinu odpoledne.

Zdroj: Youtube

BRNĚNSKO:

Ignis Brunensis + dronová show

Kdy: sobota 8. června od 22.00

Kde: Brněnská přehrada

Proč přijít: Druhý ohňostroj v rámci Ignis Brunensis rozzáří oblohu nad brněnskou přehradou v sobotu 8. června. Akce vypukne již v deset hodin večer, kdy nad vodu vzlétne také 250 dronů a předvedou světelnou show. Název představení je Jsme Evropa. O půl hodiny později už na nebi budou lítat ohňostroje. Téma Dobytí ráje je vzpomínkou na Ivana Martinka, brněnského ohňostrůjce a spoluzakladatele festivalu. Na hudební podklad zase řeckého skladatele Vangelise.

Zdroj: Youtube

Forró Brno Fest

Kdy: od 7. do 9. června od 15.00

Kde: Brno

Proč přijít: První ročník festivalu se uskuteční od 7. do 9. června. Do Brna zavítá 6 kapel z různých koutů světa a 8 učitelů tance. Ti tanečníky provedou celkem 18 workshopy. „Chybět nebudou ani volně přístupné tančírny pod širou oblohou – na ně se můžete těšit na piazzettě před Janáčkovým divadlem a na Moravském náměstí u sochy Jošta," dodávají pořadatelé. Lidé se mohou naučit základní kroky a otočky.

Řečkovický Craftbeer festival

Kdy: od 7. června od 15.00 do 8. června od 14.00

Kde: Areál bývalého pivovaru, Palackého náměstí

Proč přijít: Devátý ročník Řečkovického Craftbeer festivalu se uskuteční v nově zrekonstruovaném amfiteátru starého řečkovického pivovaru. Tento dvoudenní festival nabídne návštěvníkům možnost ochutnat až 150 různých piv od vybraných řemeslných pivovarů. Organizátoři slibují skvělou atmosféru, výborné pivo a nezapomenutelný zážitek.

Ať je klima v Brně prima

Kdy: sobota 8. června od 10.00

Kde: Zoo Brno

Proč přijít: Návštěvníci jsou zváni 8. června do brněnské zoo, kde je čeká den plný zábavy. Program zahrnuje 6 soutěžních stanovišť, jízdu v popelnicích, environmentální divadélko a kamenožrouta, který objasní, jak to vypadá kolem Brna pod zemí. Jako suvenýr si mohou odnést vámi namalovaný kamínek nebo sazeničku v květináči.

BLANENSKO:

Čarovné tóny Macochy

Kdy: ještě čtvrtek 6. až 9. června

Kde: Křtiny, Vavřinec, Sloup

Proč přijít: Již po pětadvacáté mají milovníci muziky moci ocenit vynikající akustiku místních jeskyní. Ve čtvrtek večer se posluchači v Jindřichově koncertním sále Výpustku mohou těšit na vystoupení Vojtěcha Dyka, který s klavírním doprovodem předvede repertoár autorských i převzatých skladeb různých žánrů. V pátek 7. června v jeskyni Výpustek vystoupí Lucie Bílá s Petrem Maláskem. Sobota přinese změnu prostředí, kdy se program přesune k Zrcadlovému jezírku v Punkevních jeskyních. Houslista Jaroslav Svěcený s klavíristkou Lucií Karlovou zde uvedou Gala koncert romantiky. Závěr Čarovných tónů Macochy obstará v neděli 9. června Spirituál Kvartet, který vystoupí v Eliščině síni Sloupsko-šošůvských jeskyní.

Zdroj: Youtube

Charitativní běh You Dream We Run

Kdy: v sobotu 8. a v neděli 9. června

Kde: sportovní areál u hasičské zbrojnice v Ráječku

Proč přijít: Sobota a neděle budou v Blansku patřit čtyřiadvacetihodinového charitativního běhu pod širým nebem You Dream We Run. Běžci se budou snažit svým během přispět na splnění snů hendikepovaných dětí a dospělých. Kromě aktivního zapojení do běžecké štafety může každý finančně přispět do sbírky v rámci dárcovské platformy Donio. Štafetový běh družstev složených z libovolného počtu účastníků jakéhokoliv věku doprovodí hudební program. Vystoupí Láďa Křížek, Queenshow.sk, Martin Harich a také kapela Highland. Připravené jsou také další aktivity, jako je vzlet nafukovacího balónu, seskok parašutistů, airsoftová střelnice, dětský program nebo workoutová show.

Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní

Kdy: v sobotu 8. a v neděli 9. června od 10:00

Kde: Panská zahrada, Kunštát

Proč přijít: Světem řemesel a ušlechtilých koní se o víkendu stane Panská zahrada v Kunštátu na Blanensku. Po oba dny nabídne návštěvníkům řemeslný jarmark, dílničky a mnoho ukázek výcviku a práce s koňmi. V sobotu se také představí rytíři nebo Turnaj pro krále.

BŘECLAVSKO:

Hudba na kole v Lednicko-valtickém areálu

Kdy: sobota 8. června od 10.00

Kde: Zámek Valtice

Proč přijít: V sobotu 8. června se koná 9. ročník projektu Hudba na kole, který nabídne několik hudebních zastávek v podání českých a rakouských hudebníků. Akce je v celém Lednicko-valtickém areálu a regionu Pálava. Pro letošní ročník si pořadatelé připravili hudební mix - na 15 hudebních zastávkách mohou účastníci "ochutnat“ jazz, swing, dixieland, lidovou hudbu, klasiku, rock, bubenickou šou i středověkou hudbu v rockovém hávu. „Trasu si zvolíte sami podle svého hudebního vkusu, atraktivnosti koncertní destinace nebo podle počtu kilometrů, na který si troufnete v sedle svých bicyklů. Všechna hudební vystoupení jsou zdarma a probíhají od 10 do 17 hodin," vzkazují organizátoři.

Z ďůrky do ďůrky

Kdy: sobota 8. června od 12.00

Kde: Šakvice

Proč přijít: Spolek Akce v Šakvicích zve 8. června od 12 hodin na otevřené sklepy do Šakvic. V rámci akce Z ďůrky do ďůrky mohou lidé navštívit sklepy vinařů, ochutnat jejich vína a dobroty z kuchyně. K tomu zazpívá mužácký sbor. Na večerní zábavě od osmé hodiny večerní se představí kapela Kanci. I zde bude dostatek vína, piva a dobroty k zakousnutí.

V sobotu se otevře 18 šakvických sklípků v rámci akce Z ďůrky do ďůrky

VYŠKOVSKO:

Rock in Vyškov

Kdy: pátek 7. června od 15.00

Kde: Fotbalový stadion Vyškov

Proč přijít: Rockový den si mohou návštěvníci užít v pátek sedmého června od ve Vyškově. Rock in Vyškov na místním fotbalovém stadionu představí opět Tublatanku, Harlej a Horkýže Slíže. Sestavu doplní Alkehol a Trautenberk.

Kryštof hraje pro Vyškov II.

Kdy: sobota 8. června od 15.00

Kde: Fotbalový stadion Vyškov

Proč přijít: Vyškovský stadion Za parkem letos opět přivítá kapelu Kryštof. Kromě oblíbené skupiny se fanoušci můžou těšit i na legendární Olympic s frontmanem Petrem Jandou a slovenský No Name.Vystupující pak ještě doplní folk-popový zpěvák Voxel nebo sourozenecká popová skupina YesBrothers.

Zdroj: Youtube

HODONÍNSKO:

3. festival VOC vín ČR

Kdy: sobota 8. června od 13.00

Kde: Zámecký park, Bzenec

Proč přijít: Třetí ročník jediného festivalu VOC sdružení v České republice se koná druhou červnovou sobotu v Bzenci. Účastníci poznají jedinečné vinařské regiony, ale ochutnají nejtypičtější podoby vín z těchto poloh. Těšit se mohou na minimálně stovku vín, příjemné prostředí zámeckého parku s posezením stylově na paletách nebo na pohodu na piknikové dece. Nebude chybět ani něco dobrého na zub i živá hudba pro skvělou náladu.

Vida! Roadshow v Kyjově

Kdy: sobota 8. června od 10.30

Kde: náměstí Hrdinů, Kyjov

Proč přijít: Zábavní centrum Vida! slaví 10 let chytré zábavy pro všechny a vyjíždí na road show po Jihomoravském kraji. Návštěvníci jsou zváni do Kyjova na náměstí Hrdinů, kde mohou druhou červnovou sobotu od 10.30 do 16.00 objevovat hravé exponáty, zúčastnit se dílniček pro rodiče s dětmi a sledovat science show plnou zajímavých pokusů.