Poslední lednový víkend nabídne Znojemsko akce, ve kterých se snoubí zábava i zážitek. Jednou z nich je Hasičský ples v Jaroslavicích, kde zahraje Duo Melody Znojmo a chybět nebude ani bohatá tombola. Dolní Dubňany zase lákají na Reprezentační ples.

Ples. Ilustrační foto | Foto: Deník/VLP Externista

ZNOJEMSKO:

Hasičský ples v Jaroslavicích

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Sál Hostince U Šmídů, Jaroslavice

Proč přijít: Sdružení dobrovolných hasičů Jaroslavice pořádá již 2. hasičský ples, který se bude konat 27. ledna v sále Hostince U Šmídů v Jaroslavicích. Začátek akce je v osm hodin večer. K tanci a poslechu zahraje Duo Melody Znojmo. Připravena bude také bohatá tombola.

Reprezentační ples Dolní Dubňany

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Sál pohostinství v Dolních Dubňanech

Proč přijít: Svůj reprezentační ples chystá na sobotní večer Obec Dolní Dubňany na Znojemsku. Začne v osm hodin večer v sále pohostinství. Návštěvníci se mohou těšit na bohatou tombolu i překvapení. K tanci a poslechu hraje Dubňanka a Koprbig.

BRNĚNSKO:

Ples jako Brno

Kdy: sobota 27. ledna

Kde: Fait Gallery, Brno

Proč přijít: Velkolepou show, nabitý program plný zábavy, skvělé jídlo a všudypřítomnou eleganci. To slibuje jedenáctý ročník Plesu jako Brno, který se v sobotu uskuteční ve Fait Gallery v Brně. Večerem bude provázet moderátor Libor Bouček. Vystoupí například skupina No Name, zpěváci Richard Krajčo, Dalibor Janda nebo zpěvačka Dasha. Večer uzavře rakouská kapela MAmusic, kterou mohou lidé znát z Vídeňského plesu.

Zdroj: Youtube

Reprezentační ples MČ Brno-Komín

Kdy: pátek 26. ledna od 19.00

Kde: Kulturní dům Rubín, Makovského náměstí 3

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: V pátek se bude tančit. Na Komínský reprezentační ples zve městská část Brno-Komín. K tanci a poslechu zahraje skupina Eremy. Návštěvníci se také mohou těšit na tanečníka a porotce StarDance Jaroslava Kuneše. Ten se chopí moderátorská role a provede celým večerem. Dále program nabídne vystoupení Dance For People, ochutnávku vín i bohatou tombolu.

Labutí jezero

Kdy: pátek 26. ledna od 19.00

Kde: Sportovní hala Vodova

Proč přijít: Brněnská Sportovní hala Vodova se v pátek 26. ledna promění v Labutí jezero. Festival Ballet totiž uvede největší představení tohoto fenoménu hned na třech místech v Česku. V Praze, Ostravě a Brně. Za doprovodu orchestru se návštěvníci ponoří do světa romantiky a krásy, ale také získají spoustu dojmů. Na podiu se představí osmačtyřicet baletek, které všem přítomným dopřejí jedinečnou podívanou.

Zdroj: Youtube

72. Slovácký ples

Kdy: sobota 27. ledna od 18.00

Kde: Semilasso, Brno

Proč přijít: Slovácký krúžek v Brně zve na již v pořadí 72. Slovácký ples. Ten se uskuteční v kulturním centru Semilasso na Palackého třídě 126 v Brně. O hudbu k poslechu a tanci se postará dechová hudba Boršičanka a cimbálová muzika Litera. Návštěvníci se jako vždy mohou také těšit na cimbálovou muziku Slováckého krúžku v Brně.

Komentovaná prohlídka štoly

Kdy: sobota 27. ledna od 14.00

Kde: Štola, ulice Pod Zárubou, Kuřim

Proč přijít: Lidé budou mít v sobotu 27. ledna příležitost zúčastnit se komentované prohlídky štoly z 2. světové války v kopci Záruba. Zájemci zažijí atmosféru náletu, vyhlásí letecký poplach nebo si budou moct prohlédnout leteckou pumu. O nové poznatky nebude nouze, a tak si zejména milovníci historie přijdou na své. „Návštěvníkům doporučujeme teplé ošacení. Ve štole je průměrná teplota 6 °C,“ doplňují pořadatelé.

Zelofest

Kdy: sobota 27. ledna od 10.00

Kde: Sál radnice v Pohořelicích

Proč přijít: Jubilejní dvacátý ročník Zelofestu se uskuteční poslední lednovou sobotu v sále radnice v Pohořelicích. Od dvou hodin odpoledne čeká na návštěvníky zábavný program. Zahraje cimbálová muzika Ivo Farkaše, chybět nebude soutěž v pojídání výrobků ze zelí na čas. Zajištěno bude také bohaté občerstvení. Samotné vyhlášení výsledků nejlepšího kysaného zelí připadá na 17.00.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

BLANENSKO:

Farní ples Olešnice

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Kulturní dům Olešnice

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Poslední lednová sobota bude v Olešnici patřit tradičnímu farnímu plesu, který pořádá olešnická farnost spolu s místní jednotou Orla. „Těšit se můžete na skvělé předtančení a půlnoční překvapení, bohatou tombolu a na spoustu dobrého pití,“ lákají pořadatelé. Slibují také zajímavý program. K dobré náladě, poslechu a tanci bude po celý večer vyhrávat Bystřická kapela. Vstupné je 120 korun.

Hasičský ples

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Rájec-Jestřebí, sokolovna

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Plesová sezona na Blanensku pokračuje v sobotu v Rájci-Jestřebí. Na parket zvou dobrovolní hasiči z Rájce. Hasičský ples v kulturním centru, v sokolovně, začne od osmi hodin večer. Pořadatelé slibují návštěvníkům bohaté občerstvení, zajímavý doprovodný program a samozřejmě tombolu. K dobré náladě, poslechu a tanci bude celý večer hrát kapela Arcus. Vstupné je 200 korun.

BŘECLAVSKO:

Krojový ples Drnholec

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Kulturní dům Drnholec

Proč přijít: Už po čtrnácté budou krojovaní kroužit parketem v sobotu v kulturním domě v Drnholci. Pořadatelé tam chystají od osmi večer tradiční krojový ples. Ples zahájí předtančení Českou besedou. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje návštěvníkům po celý večer kapela Miločanka. Pořadatelé pro návštěvníky plesu připravili také bohatou tombolu se zajímavými cenami a chutné občerstvení. Vstupné pro krojované je 100 korun, pro ostatní 150.

Zdroj: Youtube

Krojový ples ve Starej

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Kulturní dům Stará Břeclav

Proč přijít: Plesová sezona na lidovou notu pokračuje poslední lednovou sobotu také v Břeclavi oblíbeným krojovým plesem. Na parket tentokrát pozve slovácký krúžek ze Staré Břeclavi spolu s chasou a jejími stárky. Krojový ples začne v osm hodin večer v kulturním domě ve Staré Břeclavi. „Návštěvníci se mohou těšit na předtančení České besedy a bohatou tombolu,“ lákají pořadatelé. K dobré náladě, tanci i poslechu bude vyhrávat dechová hudba Zlaťanka.

HODONÍNSKO:

Ples sportovců Vracov

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Sportovní hala Vracov

Proč přijít: Fotbalové týmy FC Vracov, TJ Sokol Vracov a TK Vracov zvou na Ples sportovců. Ten se koná v sobotu 27. ledna od osmi hodin večer ve sportovní hale ve Vracově. K tanci a poslechu zahraje skupina Focus Rock. Dojde i na ocenění nejlepších sportovců nebo na tombolu.

Předfašankový košt pálenek a zabíjačka

Kdy: sobota 27. ledna od 10.00

Kde: Zarazická Hospoda, Veselí nad Moravou

Proč přijít: Kdo se v sobotu 27. ledna vydá do Veselí nad Moravou - Zarazice, může své kroky směřovat k Zarazické hospodě. Tam se totiž bude konat předfašankový košt pálenek a zabíjačka. V deset hodin dopoledne začne prodej zabijačkových specialit, o tři hodiny později pak samotný košt pálenek. K doplnění atmosféry zahraje a zazpívá cimbálová muzika Fraj, dále harmonikář Jan Grabec a Veselský mužský sbor.

VYŠKOVSKO:

Městský ples Bučovice

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: sál Katolického domu Bučovice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Město Bučovice v sobotu pořádá tradiční městský ples. Ten se odehraje v sále Katolického domu Bučovice. Na návštěvníky čeká předtančení, půlnoční překvapení i bohatá tombola. O hudbu se postará slovácká kapela Romana Horňáčka.

Fotbalový ples

Kdy: sobota 27. ledna od 20.00

Kde: Kulturní dům Drnovice

Proč přijít: Městský fotbalový klub Vyškov pořádá poslední lednovou sobotu fotbalový ples. Ten odstartuje v kulturním domě v Drnovicích v osm hodin večer. Za vstupné s místenkou zaplatí lidé 250 korun.