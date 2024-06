Poslední červnový víkend na Znojemsku nabídne vystoupení českého písničkáře Pokáče. Ten přijede se svými hity do Moravského Krumlova. Milovníci vína si zase užijí Hnanickou vinnou stezku, kde bude připraveno 14 degustačních zastávek.

ZNOJEMSKO

Pokáč v Moravském Krumlově

Kdy: pátek 28. června od 18.00

Kde: Vrabčí hájek, Moravský Krumlov

Proč přijít: Český písničkář Pokáč míří do Moravského Krumlova. Vystoupí zde v pátek 28. června od šesti hodin večer. Návštěvníci si užijí jeho nejznámější hity v areálu Vrabčího hájku.

| Video: Youtube

Hnanická vinná stezka

Kdy: sobota 29. června od 10.00

Kde: Hnanice

Proč přijít: Pro návštěvníky osmého ročníku Hnanické vinné stezky je připraveno 14 degustačních zastávek Hnanických vinařů a bohatý vinařský a kulturní program spojený s prohlídkami vinic a soukromých sklepů. Stezka vede přes významné viniční tratě obce Hnanice, kde místní vinaři odprezentují svá vína a seznámí návštěvníky nejen s vinohradnictvím. Zakončení je možné ve Sklepní uličce v Hnanicích nebo na místních Babských hodech, které se konají od tří hodin odpoledne na náměstí svatého Wolfganga.

Višňové a oslavy 790 let

Kdy: sobota 29. června od 13.30, neděle 30. června od 15.00

Kde: Višňové

Proč přijít: Městys Višňové zažije o víkendu velkou slávu. Připomíná si totiž 790 let od založení. Oslavy začnou v sobotu odpoledne před tamní školou, následuje požehnání sochy svatého Floriána před hasičskou zbrojnicí. Herec Jan Čenský a další hosté zvou na vyprávění do místní sportovní haly a následovat bude večer s hudbou. Neděle bude ve znamení žehnání symbolu Višňového a na programu je i slavnostní otevření sálu ve dvoře.

TŘEBÍČSKO

Zpátky v čase

Kdy: sobota 29. června od 12.00

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Proč přijít: Na akci bude bublinková diskotéka, pohádkové postavičky, retro mix soutěží, představí se herecké duo Tomáš Matonoha a Mahulena Bočanová, přijde i kouzelník a komik Richard Nedvěd. Od pěti hodin odpoledne vystoupí Majk Spirit, Magic Affair a v sedm kapela Lunetic. Bude vyhlášení tomboly i nejlepšího retro kostýmu. V osm se představí Natascha Wright ex La Bouche a Layzee Fka Mr. Pressident. Ohňovou show předvede skupina Magnis.

BRNĚNSKO

Léto na Prýglu

Kdy: čtvrtek 27. června a v pátek 28. června

Kde: Brněnská přehrada, U Sirky

Proč přijít: Na oblíbené pláži U Sirky si děti i dospělí užijí řadu tradičních i netradičních sportů na vodě i na souši. Návštěvníci si vyzkouší různé aktivity a za vyplněnou hrací kartu mohou získat drobnou odměnu. Součástí akce bude také tvořivá dílnička, skákací hrad, projížďky na plachetnicích, program IZS a bohatý hudební program s kapelami Kašpárek v rohlíku, The Silver Spoons, Bombarďák, Golden Delicious, Deychey a školními kapelami Big Band a Podlitý noty.

Největší balónkové bludiště na světě

Kdy: sobota 29. června a neděle 30. června od 10.00

Kde: Tesco u Vaňkovky, OC Dornych 404/4 ve třetím patře

Proč přijít: O víkendu si lidé v Brně užijí dle slov pořadatelů největší balónkové bludiště na světě. Na ploše 2500 metrů čtverečních a s více než 150 tisíci balónky čeká návštěvníky skutečný zážitek. Uvnitř bludiště se budou nacházet balónkové sochy, celé bludiště bude navíc efektně ozvučeno a nasvíceno. Na děti, které přijdou během zahajovacího víkendu, čeká speciální balónkový dárek k vysvědčení.

Výstava více než šedesáti tisíc balonků na brněnském výstavišti. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Slavnosti Pernštejnského panství

Kdy: od pátku 28. června do neděle 30. června od 10.00

Kde: v areálu u rybníka v Nedvědici

Proč přijít: Slavnosti Pernštejnského panství 2024 přivítají návštěvníky od 28. do 30. června v areálu u rybníka v Nedvědici. Na programu jsou koncerty kapel Hudba Praha band, Fleret a 4 Covers, výstava fotografií Miloše Neči, sportovní aktivity jako Běh pro Lékaře bez hranic a nohejbalový turnaj. Děti se mohou těšit na skákací hrad, foto koutek a malování na obličej. Vstupné je dobrovolné.

Výstava lilií v Rajhradu

Kdy: od soboty 29. června do neděle 7. července od 9.00

Kde: Benediktinské opatství Rajhrad

Proč přijít: SZO Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium ve spolupráci s Benediktinským opatstvím Rajhrad zve všechny milovníky květin na výstavu nádherných lilií. Ta se uskuteční v prostorách Benediktinského kláštera od soboty 29. června do neděle 7. července. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku nových i starších odrůd lilií a jejich aranžmá. Výstava bude otevřena denně od 9.00 do 17.00 hodin.

BLANENSKO

Oživená lysická zámecká zahrada

Kdy: sobota 29. června a neděle 30. června

Kde: Zámek Lysice

Proč přijít: Navštívit oživenou lysickou zámeckou zahradu a vychutnat si netradiční den mohou lidé poslední červnový víkend. Na místě budou přítomné různé historické postavy, dojde i na ukázku šermu a zahraje zde také dobová hudba. Program startuje po oba dva víkendové dny v devět hodin ráno.

Letní herna "Česká hračka"

Kdy: od soboty 29. června a do soboty 31. srpna

Kde: Velké Opatovice, Výstavní síň

Proč přijít: Letní herna nabídne zábavu pro děti i dospělé a připomene legendární hračky ze 70. a 80. let. Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou hrát s hračkami, které se vyráběly v tehdejším Československu. Na místě budou například stavebnice Merkur, Seva, Igráček, deskové hry v retro designu, oranžové Tatrovky, stavebnice Walachia, dřevěné hračky Detoa, plechové hračky Kovap, koupacího kohouta a mnoho dalších. Výstava se koná ve Výstavní síni města s otevírací dobou všední dny mimo pondělí 12-18 hod., víkendy 10-18 hod.

VYŠKOVSKO

Veteranfest Slavkov

Kdy: sobota 29. června od 07.00

Kde: Zámek Slavkov - Austerlitz

Proč přijít: Téměř tisícovka historických vozidel a motocyklů se poslední červnovou sobotu sjede do Slavkova u Brna na největší český sraz auto-moto veteránů pod širým nebem. V krásném prostředí zámeckého parku se lidé mohou těšit na přehlídku historických vozů, dobovou atmosféru s prvorepublikovými dámami a swingem, rozsáhlou burzu náhradních dílů a starožitností, a atrakce pro děti.

Ve Slavkově u Brna se v sobotu konal 22. ročník Veteranfestu. | Video: Deník/Tereza Hálová

Moped rallye Rychtářov

Kdy: sobota 29. června

Kde: Rychtářov

Proč přijít: MT Rychtářov srdečně zve všechny příznivce historických motocyklů na již 25. ročník Moped rallye Rychtářov. Závody jsou tradičně vypsány ve dvou kategoriích: moped originál a speciál, přičemž kategorie moped speciál bude doplněna kategorií fichtl speciál, startující ve společných rozjížďkách. Doprovodný program zahrnuje autogramiádu dakarského matadora Aleše Lopraise a exhibiční jízdy. Chybět nebude ani občerstvení.

HODONÍNSKO

Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici

Kdy: od čtvrtka 27. června do neděle 30. června

Kde: Strážnice, různá místa

Proč přijít: Tento mezinárodní folklórní festival patří mezi nejvýznamnější akce svého druhu v České republice. Na návštěvníky čekají vystoupení folklórních souborů z celé Evropy, krojované průvody a tradiční lidové písně. Festival nabízí jedinečnou možnost poznat a zažít bohatou folklórní tradici regionu a ochutnat místní gastronomické speciality. Chybět nebude ani soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. „Od roku 2009 je součástí festivalu také Dětská Strážnice, která letos nabídne 7 speciálních pořadů věnovaných dětem," uzavřeli pořadatelé.

| Video: Youtube

Parním vlakem na Folklórní festival Strážnice

Kdy: sobota 29. června od 9.15

Kde: Veselí nad Moravou, Zarazice, Vnorovy, Strážnice

Proč přijít: V sobotu 29. června se lidé mohou svézt zvláštními vlaky vedenými parní lokomotivou EP1000 do Strážnice na 79. Mezinárodní folklórní festival. Jízdy vlaků jsou plánované po trase Veselí nad Moravou – Veselí nad Moravou-Zarazice – Vnorovy – Strážnice s odjezdy z Veselí v 9.15, 11.15 a 14.15 hodin a návraty ze Strážnice v 10.25, 13.30 a 18.15 hodin. Jízdné je 100 korun pro dospělého a 50 korun pro děti od 6 do 15 let.

BŘECLAVSKO

Krojované hody Mikulov

Kdy: pátek 28. červen 2024 od 18.00 a v sobotu 29. červen od 13.30

Kde: Mikulov

Proč přijít: Zažít autentickou atmosféru krojovaných hodů mohou přijít lidé v Mikulově. Tato tradiční akce nabídne pestrý program plný lidových tanců a zpěvů, krojovaný průvod a vystoupení cimbálových muzik. Akce startuje už v pátek u městského kina předhodovou zábavou, pokračuje se v sobotu, kdy se před kinem sejde místní chasa. Následuje průvod městem, požehnání v kostele nebo předání hodového práva na náměstí. Vše ukončí v osm večer krojová zábava.

Mikulov ovládly hody arrow_left arrow_right Mikulov ovládly hody. V krojích šly i děti. | Video: Deník / Jan Charvát

Za popickou Pálavou

Kdy: sobota 29. června od 15.00

Kde: Popice

Proč přijít: Popičtí vinaři zvou v sobotu 29. června na první ročník letního festivalu otevřených sklepů "Za popickou Pálavou". Lidé tak navštíví místo, odkud se víno dodávalo i na český královský stůl, užijí si výhled na Dívčí hrad, a především krásy popické Pálavy ve všech jejich podobách.