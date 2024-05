První květnový víkend můžete vyrazit hned na několik akcí. Jednou z nich je Majáles, který odstartuje v pátek tradičním studentským průvodem. V sobotu se zase koná Festival vína VOC Znojmo. Těšit se můžete na několik hudebních a tanečních vystoupení. Samozřejěmostí je degustace.

Rozjásaný průvod studentů prošel Znojmem v pátek odpoledne. Archivní video | Video: Deník/Ilona Pergrová

ZNOJEMSKO:

Festival vína VOC Znojmo 2024

Kdy: sobota 4. května od 10.00

Kde: Horní náměstí, Znojmo

Proč přijít: Festival vína VOC Znojmo zaplní první květnovou sobotu Horní náměstí. Od desáté hodiny dopolední se na pódiu vystřídá hned několik hudebních a tanečních vystoupení s důrazem na folklorní a cimbálovou muziku. Na návštěvníky čeká také degustace všech vín VOC Znojmo. Relaxační zóna bude k dispozici u rotundy sv. Kateřiny.

Majáles 2024

Kdy: pátek 3. května od 13.00

Kde: Horní náměstí – Znojmo

Proč přijít: Majáles 2024 vypukne v pátek 3. května v jednu hodinu odpoledne tradičním studentským průvodem. I letos se mohou návštěvníci těšit na soutěže o titul krále a královnu. Hudební program se ponese v žánrech rapp a RnB. Představí se držitelka Ceny Anděl Pam Rabbit, dále český popový zpěvák Sofian Medjmedj nebo Ben Cristovao, který zazpívá na úplný závěr koncertní části. Programem provedou moderátoři Láďa Koubek a Šimon Král.

Zdroj: Youtube

BRNĚNSKO

Noční prohlídka Život na hradě

Kdy: sobota 4. května od 19.00

Kde: Hrad a zámek v Dolních Kounicích

Proč přijít: Zažít časy dávno minulé a poznat život našich předků tak, jak jej z filmů neznáte, mohou lidé první květnovou sobotu v Dolních Kounicích. „Na okamžik se stanete hosty hradního pána a nahlédnete do všedních dnů obyvatel hradu," lákají pořadatelé. Kdo si nestihnul zakoupit lístky v předprodeji, může se dostavit bez předchozí rezervace na prohlídku v časech 19:40, 20:40 a 21:40.

Zdroj: Se souhlasem Františka Zoubka

Síla lidskosti – Nicholas Winton

Kdy: neděle 5. května od 17.00

Kde: Vila Stiassni, Brno

Proč přijít: V předvečer každoročního dne připomínání památky obětí holocaustu Jom ha-šoa se v brněnské Vila Stiassni koná přednáška hebraistky a kulturoložky Terezie Dubinové o nositelích titulu Spravedliví mezi národy. Ten je udělován státem Izrael lidem nežidovského původu, kteří za druhé světové války riskovali svůj život při záchraně Židů. Po přednášce v sedm hodin večer bude následovat promítání dokumentárního filmu s názvem Síla lidskosti – Nicholas Winton.

Májová show – Cabaret des Péchés

Kdy: pátek 3. května od 20.00

Kde: Cabaret des Péchés, Brno

Proč přijít: Tanec, živý zpěv, piano, vzdušná akrobacie a ohňová show na jednom pódiu. To všechny zažijí účastníci Májové show v Cabaret des Péchés v Brně. „Jste nezadaní a hledáte partnera? Jakmile překročíte práh Cabaretu des Péchés, začnou se dít nevídané věci. Kdo je nezadaný a hledá partnera, u vchodu si vezme označení (červená – svobodný/svobodná nebo fialová – zadaný/zadaná)," oznamují pořadatelé.

Cesta pohádkovým podmořským světem

Kdy: sobota 4. května od 10.00

Kde: Zámek Rosice

Proč přijít: Cesta podmořským světem. Takový je název speciální trasy, kterou si zájemci mohou projít v sobotu 4. května na zámku v Rosicích. Akce startuje v deset hodin dopoledne a při cestě lidé potkají spoustou nejen rybích kamarádů. Vstupné je dobrovolné.

BLANENSKO

Jarní sraz Velorexů v Boskovicích

Kdy: od pátku 3. května do neděle 5. května

Kde: Boskovice a okolí

Proč přijít: Již 26. ročník jarního srazu velorexů se uskuteční první květnovou sobotu v Boskovicích. Nadšenci se nejprve sjedou do penzionu v obci Suchý, kde se ubytují. Na sobotu je naplánovaný od 10 hodin dopoledne závod, to hlavní se ale odehraje v neděli v Boskovicích. Sem všichni majitelé velorexů dorazí v 9 hodin a následovat bude i tradiční kolona městem nebo vyhlášení výsledků. Tématem letošního srazu je Výlet do Zoo.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Melkovská šestnáctka

Kdy: sobota 4. května od 09.00

Kde: Start od Pionýrské klubovny, Boskovice

Proč přijít: Pionýrská skupina Boskovice zve na tradiční turistickou akci Melkovská šestnáctka. Účastníci se v devět hodin ráno vydají po okolí města. Sraz je u Pionýrské klubovny za hudební školou na náměstí 9. května. Pro každého bude připraven diplom, teplý čaj, oplatek a párek k opečení. Připravené jsou tři pěší trasy - 5, 16 a 25 kilometrů, dále 2 cyklotrasy 19 a 30 kilometrů.

BŘECLAVSKO:

O Hustopečskou pečeť & Májový košt vín

Kdy: sobota 4. května od 10.00

Kde: Společenský dům Hustopeče

Proč přijít: Ve společenském domě v Hustopečích se v soutěžní přehlídce utkají vína tradičních odrůd pro hustopečský region malých i velkých vinařů. Akce se uskuteční v sobotu 4. května od desáté hodiny dopolední. Vstupné je 300 korun, v ceně je zahrnuta sklenička, katalog a neomezená degustace. K poslechu zahraje cimbálová muzika Krepina.

Moravská v růžovém 2024

Kdy: sobota 4. května od 11.00

Kde: Moravská Nová Ves

Proč přijít: I letos ovládne růžová barva Moravskou Novou Ves. První květnovou sobotu tak mohou lidé kromě degustace vín soutěžit o nejvtipnější růžový obleček, občerstvit se místními specialitami a zazpívat si u cimbálové muziky Husaři.

Burger Street Festival 2024

Kdy: od pátku 3. května do neděle 5. května

Kde: Pod Zámkem, Břeclav

Proč přijít: Širokou nabídku burgerů mohu o víkendu ochutnat lidé na břeclavském burger festivalu. Na místě budou k dispozici desítky stánků, mimo bohaté nabídky burgerů milovníci jídla ochutnají také hranolky, makronky, vafle, z nápojů pak pivo, míchané nápoje, víno i různé nealko. Festival se bude konat v pátek a v sobotu od 10.00 do 21.00 a v neděli od 10.00 do 20.00.

Zdroj: se svolením pořadatelů

HODONÍNSKO:

Festival vína a jídla

Kdy: sobota 4. května od 12.00

Kde: Zámecký amfiteátr, Bzenec

Proč přijít: Domácí ale i světová kuchyně. Aspoň taková je nabídka gastrofestivalu, který se čtvrtého května koná v Bzenci. Akce bude spojená také s ochutnávkou vína. V programu vystoupí Bzenecké Drmolice, cimbálová muzika Floriánek nebo Tom Mikulec. Dojde i na stavění máje.

Májová výstava vín 2024

Kdy: sobota 4. května od 15.00

Kde: Náměstí Míru, Veselí nad Moravou

Proč přijít: Lidé mohou v sobotu 4. května vyrazit na další ročník výstavy vín ve Veselí nad Moravou přímo v centru města. Letos se organizátoři rozhodli uspořádat výstavu formou přehlídky. „Jedná se o současný trend, kde na základě katalogu děleného dle jednotlivých odrůd budete moci ochutnat vína nejen z Veselí nad Moravou, ale z celé oblasti Veselska a blízkého i vzdálenějšího okolí," dodali pořadatelé.

Zdroj: Youtube

VYŠKOVSKO:

2. ročník Bezva Fest – Rodinný festival Slavkov u Brna

Kdy: sobota 4. května od 10.00

Kde: Zámecký areál, Slavkov u Brna

Proč přijít: Na den plný zábavy a vzdělávání láká první květnovou sobotu Bezvafest. V nabídce bude 30 atrakcí a doprovodný program. Vystoupí například zpěvák Sebastian, kapela Slza, Ben Cristovao nebo Tereza Mašková. Na místě bude i nejdelší nafukovací překážková dráha v ČR.

Zdroj: Youtube

Grilovaná mňamka 2024 - 6.ročník

Kdy: sobota 4. května od 9.00

Kde: Areál ,,U Litavy", Křižanovice u Bučovic

Proč přijít: První květnovou sobotu se bude v Křižanovicích u Bučovic konat již šestý ročník Grilované mňamky včetně soutěže v grilování. Akce odstartuje od deváté hodiny ranní a na připravených specialitách si návštěvníci pochutnají od pravého poledne. Den provoněný vůní masa a všelijakými jinými dobrotami doprovodí hudební skupina Stíny acoustic trio z Oslavan u Brna.