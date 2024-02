Tipy na Znojemsku. Víkend bude ve znamení ochutnávání vína

První březnový víkend láká na Znovínský košt vín. Ten se koná v Louckém klášteře ve Znojmě a pořadatelé slibují více než 150 vzorků. Nalákáme vás také do Jaroslavic, kde se otevře 19 sklepů a vinařství, kde vinaři představí to nejlepší, co se jim v ročníku 2023 urodilo.

Víno. Ilustrační foto | Foto: Pixabay