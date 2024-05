Příjemné počasí na začátku května láká k vycházkám i výletům. Turisté, kteří přijedou na Znojemsko za vínem, mají jistotu, že ve vinařských obcích a uličkách o ně bude vždycky postaráno. Vinaři se ve vítání návštěvníků střídají.

Vinaři na přelomu dubna a května otevírají sklepy návštěvníkům. | Foto: se souhlasem ZnojmoRegion

VRBOVEC. Od soboty 4. května bude vždy otevřený některý ze sklepů ve Vrbovci. Putující upozorní na skutečnost, že na ně vinař čeká, opřené žluté kolo. Je viditelné už z dálky. „Ať lidé kolem jen projíždějí na kole, nebo si přijeli projít Naučnou stezku Hroznové kozy, vždy se najde některý sklípek, kde mohou ochutnat vína z místních vinic a sklepů,“ pozvali na svém webu zástupci Cechu vinařů Vrbovec.

A proč zrovna žluté kolo? „Na tuto myšlenku nás přivedla zvyklost místních vinařů. Že je vinař zrovna ve sklípku, poznali sousedé podle toho, že má opřené venku kolo. Zašli tedy na skleničku. Proto je dnes ve Vrbovci kolo v obecních barvách symbolem sklepa otevřeného pro veřejnost,“ vysvětlili vinaři.

Otevřeno je vždy o víkendech od začátku května do konce září.

Otevřené sklepy ve Vrbovci.Zdroj: Romana Janská

ŠATOV. Pohotovost drží vinaři také v Šatově. Začali již koncem dubna a pokračují do října. Sklepy otevřou i ve všední dny od pondělí do čtvrtka, ale pouze na zavolání. Jinak vítají turisty o pátcích od pěti do devíti večer, o víkendech od tří hodin. O prázdninách budou vždy v podvečer držet pohotovost každý den.

Festival vína VOC Znojmo zaplní Horní náměstí. Akce startuje 4. května

NOVÝ ŠALDORF. A každý den od května do října je otevřený v Šaldorfských sklepech alespoň jeden vinný sklep. Vinaři se střídají po týdnech.

Otevřeno je vždy od pondělí do neděle a to od pěti odpoledne do devíti večer V průběhu července a srpna jsou otevřeny sklepy dva. Velmi často najdou příchozí otevřených sklepů více.

HNANICE. Návštěvníky přivítají také v Hnanicích. Každý den v týdnu naleznou příchozí otevřené sklepy a jako první mohou navštívit Vinařství Kořínek. Začali už poslední dubnové pondělí a služby drží do konce září. Rozpis mají uveřejněný vinaři na sociálních sítích.

Vinné sklípky zahloubené ve svazích přímo u vinic a nad nimi lisovny nejrozmanitějších tvarů i barev nabízí Znojemská vinařská podoblast. „Táhne se jihozápadně od Brna až k rakouským hranicím. Je vyhlášená především bílými aromatickými víny, ale své místo zde mají i vína červená. Bílé odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené jsou dokonce zařazeny do certifikačního systému VOC Znojmo," shrnuli zástupci destinační společnosti ZnomoRegion.