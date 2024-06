Kdo hledá před víkendem tip na výlet, může se vydat například do Vranova nad Dyjí. Kromě tří návštěvnických okruhů mohou zájemci na tamním zámku zamířit na novou výstavu. Srovnává historické a současné pohledy na zámek. Snímky jsou k vidění v galerii na prvním nádvoří naproti pokladně.

Výstava je součástí projektu Vranovská přehrada 90. K vidění bude do konce října. | Foto: se souhlasem Státního zámku Vranov nad Dyjí

Fotky budou vystavené do konce října. Vstup na výstavu je zdarma. Návštěvní doba je shodná s návštěvní dobou zámku, tedy v červnu a září denně kromě pondělí od devíti do čtyř. O letních prázdninách je otevřeno až do pěti a zavíracím dnem je také pondělí. V říjnu je pak zámek přístupný od devíti do tří hodin.

Státní zámek Vranov nad Dyjí se touto akcí přidává k projektu Vranovská přehrada 90, který letos připomíná devadesát let od dostavby Vodní nádrže Vranov.

